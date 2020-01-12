Видео недели: крушение украинского Boeing, деньги Жириновского «холопам» и «Я еду на джипе» в Казани

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Иран сбил самолет

Утром 8 января в Иране потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Погибли 176 человек, среди которых были не только граждане Украины, но и иранцы, афганцы, канадцы и шведы. Изначально Тегеран утверждал, что причиной авиакатастрофы стали техническая неисправность самолета. Позже появилась информация, что его сбили ПВО страны. Газета The New York Times опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент попадания ракеты в лайнер.

Официальные власти Ирана подтвердили эту версию только через несколько дней. Оказалось, что система перепутала воздушное судно, вылетевшее из Тегерана в Киев, с крылатой ракетой.

Жириновский и «холопы»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз «вышел в народ». Посетив ярмарку на Красной площади, политик начал раздавать прохожим деньги. При этом Жириновский называл тянущихся к нему людей «крепостными» и «холопами».

Позже пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин объяснил, что граждане просили главу либерально-демократической партии помочь им, «в чем Владимир Вольфович никогда не отказывал».

Привет Тимати из Казани

Снятый в Казани ролик, пародирующий клип на песню Тимати «Я еду на джипе», вызвал неоднозначную реакцию. Наравне с похвалами и восторгами в Сети распространилось немало негативных комментариев. Пользователи осудили авторов за неосторожное вождение и создание опасной ситуации на дороге. Похожую позицию высказывают и в ГИБДД.

Браконьеры в Татарстане

Браконьеры встретили новый год в Татарстане выбивающимся из общей картины случаем. В Лаишевском районе местные жители застрелили шесть крупных животных. При этом они даже не стали забирать часть туш.

МВД РТ возбудило уголовное дело против браконьеров. Всего полиция и егерь обнаружили останки трех лосей, двух косуль и одного кабана.

«КАМАЗ-Мастер» на «Дакаре»

Команда «КАМАЗ-Мастер» в очередной раз участвует в ралли-марафоне «Дакар», на этот раз проходящем в Саудовской Аравии. В пятницу, 10 января, состоялся шестой этап гонки. Экипаж Эдуарда Николаева занимался ремонтом двигателя прямо в пустыне во время холодной ночи. Работы продлились 14 часов.

Оставшиеся 200 км по дюнам экипаж преодолел в темноте. Собрав все контрольные точки, Николаев финишировал и прибыл на бивуак в районе семи часов утра по московскому времени.

Бэкстейдж от «Динамо-Казань»

Официальный канал женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» опубликовал бэкстейдж со съемок спортсменок клуба для выпущенного в минувшем году календаря на 2020-й. На видео можно посмотреть, как волейболистки примерили на себя роль моделей. Красивые съемки на весеннюю тематику раскрывают девушек с непривычной стороны.

«Сам себе режиссер» — всё

На этой неделе многие неожиданно обнаружили, что основанная еще в 1992 году передача «Сам себе режиссер» до последнего времени выходила на канале «Россия». Это стало понятно после появления релиза о закрытии программы. Выпуск от 22 декабря стал последним в истории телешоу.

Сияние и метеоры

Величественное природное явление было замечено в Мурманске. Там местный фотограф запечатлел метеорный дождь во время северного сияния.

Просмотры Селены Гомес

В пятницу Селена Гомес выпустила клип на песню Rare с одноименного альбома. За сутки ролик набрал более 8 млн просмотров.

«Водный велосипед»

Новозеландская компания Manta5 привезла в Лас-Вегас свой водный e-Bike Manta5 Hydrofoiler. Утверждается, что показанный еще три года назад транспорт наконец преодолел путь от прототипа до готового к массовому производству образца.

Этот «плавающий велик» передвигается благодаря совместной работе педалей и электромотора. Он может разгоняться до 20 км/ч.

Давка в «Карусели»

Казанцы устроили давку в гипермаркете «Карусель», размещенном в ТЦ «Франт». Причиной стало закрытие магазина, в честь чего скидки на товары достигали 85%. Кадры толпы на входе и возле касс появились в соцсетях.