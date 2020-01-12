Куда пойти в Казани: тихий рок-сейшн «Мумий Тролля» и кино об особенных людях с Венсаном Касселем

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Сдедующие семь дней не станут самыми знаковыми для культурной афиши Казани — артисты все еще отходят от корпоративов, и лишь немногие возвращаются в привычные графики гастрольных туров. Единственными столичными гостями станут корифеи отечественной рок-сцены группа «Мумий Тролль» с новой акустической программой. Кроме того, маэстро Александр Сладковский совсем скоро откроет уже пятый по счету «Мирас», а в КДК им. Ленина покажут одну из самых ожидаемых премьер этого года — фильм «Особенные» с Венсаном Касселем от создателей фильма «1+1». Любопытные казанские премьеры, закрытые показы и главные концерты середины января — в подборке «Реального времени».

Рок-группа «Мумий Тролль» презентует акустическую программу «Вечерний чай»

Вечером 15 января в КРК «Пирамида» выступят ветераны отечественной рок-сцены — группа «Мумий Тролль» со специальной акустической программой «Вечерний чай». Акустические концерты — редкий формат для коллектива. До появления в 2018-м новой программы подобный большой концерт «Мумий Тролль» играл почти двадцать лет назад в московском Гостином дворе, с симфоническим оркестром, диджеями, рэперами и танц-группой.

«Вечерний чай» — это редко исполняемые на концертах песни, хиты в неожиданных аранжировках, романтические баллады и премьеры альбома «ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД». Музыканты выступят в необычных для себя амплуа: Олег Пунгин играет на рояле, за клавишные партии отвечает басист Павел Вовк, а Артем Крицин берет в руки акустическую гитару.

Билеты: от 3 500 до 6 500 рублей

12+

«Уникс» сыграет с «Монако»

Во вторник, 14 января, в «Баскет-холле» пройдет уже второй по счету в 2020-м домашний матч баскетбольного клуба «Уникс». Встречу в рамках Еврокубка казанская команда проведет против «Монако» из города Фонвьей.

Билеты: от 190 до 3000 рублей

0+

14 января в «Баскет-холле» пройдет уже второй по счету в 2020-м домашний матч баскетбольного клуба «Уникс». Фото unics.ru

V Фестиваль татарской классической музыки «Мирас» от маэстро Сладковского

15 января в Большом концертном зале Казани откроется V Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Концерты фестиваля, основанного ГСО Татарстана под управлением Александра Сладковского, в этом году пройдут 15, 18 и 22 января и будут приурочены к 100-летию Татарской АССР. В программе прозвучит музыка известных композиторов разных поколений, чьи произведения связаны с историей и современной культурой республики — Рашида Калимуллина, Резеды Ахияровой, Александра Ключарева и, конечно, Назиба Жиганова.

Билеты: от 150 рублей

6+

Показ ленты «Особенные» с Венсаном Касселем и дискуссия о возможностях детей-аутистов

18 января в 15 часов в КДК им. Ленина пройдет неформатное городское событие, посвященное проблемам детей с диагнозом аутизм. Подискутировать на непростую тему соберутся психологи, директор и педагоги СОШ №1 — школы, которая с 2017 года в формате эксперимента принимает учеников с расстройствами аутистического спектра. А предварять серьезный разговор будет спецпоказ фильма-открытия Каннского кинофестиваля «Особенные» с Венсаном Касселем. Примечательно, что в российский прокат кинолента режиссерского тандема Эрика Толедано и Оливье Накаша, создателей «1+1», выходит лишь за два дня до встречи, 16 января. Показ организован при поддержке дирекции «Время кино».

Билеты: 100 рублей, по предварительной регистрации на Timepad

12+

Предварять серьезный разговор будет спецпоказ фильма-открытия Каннского кинофестиваля «Особенные» с Венсаном Касселем. Фото film.ru

Финальная игра татарской лиги КВН

15 января в зале казанского ТЮЗа им. Г. Кариева состоится финальная игра татарской лиги КВН. За место под солнцем поборются пять команд: «Алсу» из Арска, балтасинские ребята «Эремчек», москвичи из команды «Понаехали», «Биш Бармак» из Мамадыша и «Мыслим Кырмыскасы» из Муслюмово. К слову (отвечая на самый частый вопрос), шутят здесь и на русском тоже.

Билеты: от 200 до 350 рублей

12+

Брамс, Пьяццола и Вивальди в Театре на Булаке

В понедельник, 13 января, молодежный оркестр Театра на Булаке проведет семейный концерт. В программе — композиции Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди, Иоганнеса Брамса и Астора Пьяццоллы.

Билеты: от 200 до 600 рублей

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Молодежный оркестр Театра на Булаке проведет семейный концерт. В программе — композиции Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди, Иоганнеса Брамса и Астора Пьяццоллы. Фото kzngo.ru

«Зенит-Казань» встретится с польским «Ястшембски»

В субботу, 18 января, волейбольный клуб «Зенит-Казань» сыграет дома с польским клубом «Ястшембски» из города Ястшембе-Здруй. Встреча пройдет в Центре волейбола «Санкт-Петербург».

Билеты: от 180 до 1350 рублей

0+

Закрытый показ фильмов Алана Паркера и Бена Стиллера в лофте «Видимый дом»

15 января казанский лофт «Видимый дом» на Япеева проведет первый в этом году закрытый кинопоказ. Обсуждение выбора фильма пока еще в самом разгаре, известно лишь, что открыть культурную программу 2020-го в лофте планируют либо картиной Бена Стиллера «Невероятная жизнь Уолтера Митти», либо драмой «Жизнь Дэвида Гейла» Алана Паркера. В любом случае выбранный фильм будет транслироваться на языке оригинала с субтитрами, уточняют организаторы показа.

Вход свободный, по предварительной регистрации

12+