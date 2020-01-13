Игорь Бикеев: «Личной трагедией для меня стал распад Союза Советских Социалистических Республик»

Игорь Бикеев родился в городе Касимове Рязанской области в 1974 году. В 1997 с отличием окончил Казанский государственный университет, в 2000-м — аспирантуру. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РТ. 8 сентября 2019 года избран депутатом Госсовета Республики Татарстан шестого созыва. В соавторстве с коллегами издал трехтомник «Противодействие коррупции», в том числе первую в России монографию по антикоррупционному просвещению. Стал инициатором создания и председателем наблюдательного совета НИИ противодействия коррупции Казанского инновационного университета. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассказывает о том, как проблема борьбы с коррупцией повлияла на его жизнь и задает неожиданный вопрос мэру родного города.

Игорь Бикеев, 45 лет, первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. Полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2017—2018 годов, представлял Татарстан.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и при личном участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной.



Подготовила Элеонора Рылова

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.

По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты прошли шесть онлайн-тестирований. Проверялись их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.

