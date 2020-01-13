Игорь Бикеев: «Личной трагедией для меня стал распад Союза Советских Социалистических Республик»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 28-я
Игорь Бикеев родился в городе Касимове Рязанской области в 1974 году. В 1997 с отличием окончил Казанский государственный университет, в 2000-м — аспирантуру. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РТ. 8 сентября 2019 года избран депутатом Госсовета Республики Татарстан шестого созыва. В соавторстве с коллегами издал трехтомник «Противодействие коррупции», в том числе первую в России монографию по антикоррупционному просвещению. Стал инициатором создания и председателем наблюдательного совета НИИ противодействия коррупции Казанского инновационного университета. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассказывает о том, как проблема борьбы с коррупцией повлияла на его жизнь и задает неожиданный вопрос мэру родного города.
Игорь Бикеев, 45 лет, первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. Полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2017—2018 годов, представлял Татарстан.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Личной трагедией для меня стал распад Союза Советских Социалистических Республик и вызванные им негативные последствия: резкое ухудшение жизни многих людей, разрыв социальных связей, конфликты, чудовищная преступность, деградация экономики и многое другое. Хотя и говорят, что история не знает сослагательного наклонения, сам бы я эту катастрофу не допустил.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— Разъяснение. Свобода самореализации, основанная на ответственности за свое поведение. Личный пример.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Разовый поступок хорош, но, по-моему, служение своей Родине, реализуемое всю жизнь, — намного более сложная и масштабная задача. Хотелось бы, чтобы у меня и других людей получилось ее выполнить.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Определение противодействия коррупции в качестве основной научной и прикладной проблемы, которой занимаюсь. Из этого решения выросло создание Научно-исследовательского института противодействия коррупции Казанского инновационного университета, проведение девяти всероссийских с международным участием конференций «Диалектика противодействия коррупции», изменения законодательства, корректировки государственной антикоррупционной политики и многое другое. Конечно, все это достигнуто благодаря сотрудничеству с коллегами из России и зарубежных стран, а также поддержке администрации нашего университета. Работа идет, могу без ложной скромности сказать, что она результативна.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Призыв генерала Де Голля к сопротивлению нацистам, оккупировавшим Францию в 1940 году. Его поступок в определенной степени спас честь страны, послужил залогом ее дальнейшего освобождения и показал роль личности в истории.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Жертвование крайне нежелательно. Лучше таких ситуаций не допускать и решать проблемы превентивно, до необходимости драматического выбора.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Для лидера одним из главных качеств является ответственность перед людьми, которые ему доверились. Я бы рекомендовал в этой связи читать книги отечественных авторов, которые формируют жизненную философию, внимательное и доброжелательное отношение к человеку: Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Е.Л. Шварца, М.А. Шолохова.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Мэра города Касимова, который вступил в должность сравнительно недавно, я бы спросил: какие он видит перспективы использования наследия Касимовского ханства в развитии города?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Мир счастливых детей и взрослых.
- Что такое истина для вас?
— Соответствие представления действительности.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и при личном участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты прошли шесть онлайн-тестирований. Проверялись их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
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