Бикеев Ильдар Наилович
Общая информация
Родился 12 июня 1975 года.
Образование
1998 г. — окончил Набережночелнинский государственный педагогический институт.
Трудовая деятельность
2002-2015 гг. директор и учредитель Детско-юношеский клуб физической подготовки.
С 2016 г. — директор ЗАО «Нурлатский элеватор».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423040, РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 50
- Телефон: (84345) 2-06-27
- Email: zaone1@yandex.ru
- Сайт: www.ykagroinvest.ru
Дата последнего обновления: 14.08.2020