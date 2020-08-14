Список персон

Бикеев Ильдар Наилович

Агробизнес

Общая информация

Родился 12 июня 1975 года.

Образование

1998 г. — окончил Набережночелнинский государственный педагогический институт.

Трудовая деятельность

2002-2015 гг. директор и учредитель Детско-юношеский клуб физической подготовки.

С 2016 г. — директор ЗАО «Нурлатский элеватор».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: 423040, РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 50
  • Телефон: (84345) 2-06-27
  • Email: zaone1@yandex.ru
  • Сайт: www.ykagroinvest.ru

Дата последнего обновления: 14.08.2020


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