Взлеты и падения «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре-2020»: конкуренты-белорусы, первые победы и выбывший экипаж

Обогнать Белоруссию

Стартовавший в разгар новогодних праздников в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар-2020» уже принес много радостных и волнительных новостей. В гонке принимают участие 550 экипажей, а общая дистанция составляет 7500 километров, из которых 5000 приходятся на спецучастки.

Татарстанская команда «КАМАЗ-мастер» выставила на гонку четыре спортивных грузовика КАМАЗ-43509. Экипажами руководят Андрей Каргинов, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников. Помимо них, в гонке принимают участие Дмитрий Агошков (мотоциклы), Владимир Васильев и Денис Кротов (внедорожники), Сергей Карякин, Алексей Шмотьев и Илья Русс (багги).

Лидером первого этапа гонки стал татарстанец Антон Шибалов. За ним приехал экипаж Сергея Вязовича из Белоруссии на капотном МАЗе, а третьей стала команда голландца Януса ван Кастерена на ИВЕКО. На втором этапе «КАМАЗ-мастер» уступил Вязовичу, а на третьем наш Андрей Каргинов обогнал коллегу из Белоруссии, вырвавшись на первое место.

Четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2020» прошел 8 января и завершился победой пилота «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова, показавшего результат 4:15.43 часа. Вторым приехал экипаж Андрея Каргинова, благодаря чему его команда смогла выйти на первое место в общем зачете среди грузовиков.



Лидером первого этапа гонки стал татарстанец Антон Шибалов

Поломка нашего экипажа и лидерство КАМАЗа

На пятом этапе гонки, 9 января, у экипажа Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастера» начались серьезные проблемы: грузовик остановился после 163 км спецучастка из-за поломки двигателя. При этом команда не сошла с трассы и вопреки всему взялась за устранение неполадок.

Тем временем к финишу продолжали неумолимо приближаться другие участники гонки. Так, победителем пятого этапа стал экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Дмитрием Сотниковым, а его напарник по команде Антон Шибалов отстал на 3 минуты, опередив другого татарстанца, Андрея Каргинова, на 9 секунд. В общем зачете все осталось без изменений: Каргинов из «КАМАЗ-мастера» укрепил лидерство, увеличив отрыв от белорусского гонщика Сергея Вязовича.

Сегодня утром экипаж Эдуарда Николаева все же сумел устранить поломку двигателя в полевых условиях и приехать на финиш пятого этапа ралли-рейда «Дакар-2020». «Они произвели сложный ремонт двигателя, заменили прокладку блока цилиндров двигателя. Сама головка блока весит около 130 кг. Это не останавливало экипаж в желании продолжить гонку», — говорится в заявлении «КАМАЗ-мастера».

Преодолев все навалившиеся на его экипаж трудности, Николаев отправился на старт шестого спецучастка, однако спустя несколько часов в официальной группе команды «КАМАЗ-мастер» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что на 33-м километре сегодняшнего этапа двигатель на машине Эдуарда Николаева окончательно вышел из строя.

На 33-м километре сегодняшнего этапа двигатель на машине Эдуарда Николаева окончательно вышел из строя

— Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения. Экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато. Руководство команды направило автомобиль техпомощи для эвакуации машины и экипажа, — говорится в заявлении.

Итоги шестого этапа станут известны позже. Гонка завершится 17 января в Аль-Киддии.