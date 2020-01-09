Фотомарафон «100-летие ТАССР»: выпускницы Чистопольского педагогического училища, начало 1950-х

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Фото: из семейных архивов автора

История педагогического училища в Чистополе началась в 1915 году: сюда эвакуировали Прибалтийскую учительскую семинарию, которая сначала разместилась в учебных комнатах женской гимназии. Потом, в июле 1919 года, учительскую семинарию преобразовали в Чистопольский институт народного образования.

Позже институт преобразовали в техникум, еще через год соединили с мусульманскими педагогическими курсами, в итоге в 1922 году образовался русско-татарский педагогический техникум. Работали здесь не только русские и татарские, но и чувашские группы. Сначала здесь выпускали в основном учителей начальных и средних школ, но в 1937 году техникум стал педагогическим училищем, в нем открылось дошкольное отделение. В начале 1941 года к Чистопольскому училищу присоединили Буинское, и оно стало одним из самых крупных учебных заведений в окрестностях.

Выпускница Чистопольского педагогического училища Аня Иванова (справа) с подругой в Берсуте, 1951 год

В школах республики, особенно в сельских, был сильный дефицит учителей: позволить себе получать образование могли далеко не все. Анна Алексеевна Иванова поступила в Чистопольское училище во второй половине сороковых годов. Ее семья в то время жила в деревне Иванаево Рыбно-Слободского района. Родители решили дать Ане образование. «В людях» жить было тяжело, особенно в первые послевоенные годы: Аня с подругой снимали комнату у хозяйки, жили впроголодь.

«Как-то кончилась вся еда, и из дома не успели вовремя ничего прислать. Мы с подругой неделю питались стаканом сушеной черемухи, размачивали ее в кипятке и ели. Она нас и спасла», — рассказывала Анна Алексеевна впоследствии, будучи уже глубоко на пенсии.



Кадров катастрофически не хватало: сразу после войны руководство принимало серьезные меры — увеличивали прием в педучилища, открывали даже годичные педагогические классы для подготовки учителей начального образования, досрочно выпускали старшие курсы училищ. Для работы в начальные классы направляли даже выпускников средних школ (тех, кто учился получше). В Чистополе готовили учителей как для русских, так и для татарских школ. Аня училась на татарском отделении: она была кряшенкой. Вернувшись в Иванаево, Анна Алексеевна сразу же получила место в школе и стала уважаемым человеком, завидной невестой. В 1952 году она вышла замуж за вернувшегося из Германии Андрея Степанова.

Педагогический коллектив Иванаевской школы-семилетки, в которой преподавала Анна Алексеевна (к 1955 году она уже сменила фамилию, стала Степановой, на фото она внизу справа).

Педагогический коллектив в сельской семилетней школе, как видим, был не самым большим: по одному учителю литературы и истории, по одной учительнице математики и географии, директор и две «просто учительницы». Они работали с младшими классами, учили детей русскому и татарскому языкам, чтению, письму и счету.

Людмила Губаева