Как прошло десятилетие: 2013-й
Ключевые события в России и мире
Этот год открыл в России череду спортивных мероприятий международного масштаба. Миф о том, что у нас по улицам ходят медведи с балалайками и пьют водку из деревянных ушатов, окончательно развеялся только во время мундиаля-2018, но казанская Универсиада стала первым шагом к этому. Кроме того, год ознаменовался приходом в Центробанк Эльвиры Набиуллиной и началом действия нескольких знаковых законов (включая, например, антитабачный). На мировой арене в 2013-м было очень неспокойно: ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) окончательно отделилось от «Аль-Каиды», на Украине началcя Евромайдан, в Ватикане сменился папа, по Африке и Ближнему Востоку прокатилась волна терактов.
В Казани прошла Универсиада
С 6 по 17 июля 2013 года Казань принимала Всемирную летнюю Универсиаду, ставшую первой в постсоветской России. К этому событию город преобразился полностью: в Казани выросла Деревня Универсиады, была перестроена дорожная сеть, улицы и площади благоустроили, разработали туристические маршруты, организовали инфраструктуру гостеприимства (современные отели перед Универсиадой росли как грибы). Именно Универсиада стала точкой отсчета существования новой Казани — европейского, динамичного, стильного города, удобного и дружелюбного. Параллельно со спортивными событиями в Казани прошла «Культурная Универсиада», к которой приурочили Сабантуй.
Казанская Универсиада стала самой масштабной в истории: на ней был разыгран 351 комплект медалей по 27 видам спорта. В соревнованиях приняли участие 11 759 атлетов из 162 стран, это рекорд среди всех студенческих спортивных игр. Подавляющее количество медалей (155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовые) взяли наши спортсмены.
Для постсоветской России казанская Универсиада стала первым комплексным соревнованием такого масштаба: она была своеобразной «репетицией» перед Олимпиадой в Сочи, которая прошла в 2014 году. К открытию Универсиады была построена Казань Арена — один из самых современных и комфортных стадионов страны до 2018 года. На ней смонтировали крупнейший на тот момент медиафасад Европы. Для проведения соревнований построили не только Деревню Универсиады и футбольный стадион, но и Дворец водных видов спорта, Академию тенниса, Дворец единоборств, Центр волейбола, Центр гимнастики и еще ряд спортивных объектов.
Антипиратский закон
Время бесконтрольного «свободного» интернета кончилось в 2013 году. Вступил в силу антипиратский закон, согласно которому сайты, содержащие нелицензионный контент, стало можно блокировать по требованию правообладателя (в основном это касается видеопродукции). Правда, прежде правообладатель обязан доказать свои права в отношении спорного контента. Интернет-индустрия долго бурлила: например, по мнению представителей «Яндекса», высказанному в 2013 году, законопроект «технически нереализуем и потенциально опасен». Но человек ко всему привыкает — привыкли и телекомы, и интернет-гиганты, и простые пользователи.
Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних
«Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних» на самом деле направлен не только на гомосексуализм, но и вообще на все «нетрадиционные сексуальные отношения». В 2017 году ЕСПЧ признал закон нарушением права на свободу выражения мнения, ссылаясь на недостаточную четкость формулировок: в нем не вполне конкретно прописывается, что же считается пропагандой.
В итоге закон дополнил собой КоАП, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних полагается наказание в виде штрафов (4-5 тысяч рублей для физлиц, 40-50 тысяч для юрлиц). Весной 2012 года закон поддержали 86% россиян. Правда, 92% граждан России признали, что ни с какой пропагандой гомосексуализма к тому моменту не встречались.
Закон о блокировке экстремистских сайтов
Еще один «именной» закон — так называемый закон Лугового (по фамилии депутата от ЛДПР, возглавлявшего группу, которая разрабатывала законопроект) — был принят в самом конце 2013 года. Он дает Роскомнадзору право без решения суда, по предписанию прокуратуры, немедленно блокировать сайты, распространяющие призывы к массовым беспорядкам и содержащие экстремистскую информацию. Закон, как водится, неоднократно критиковали: например, СПЧ при президенте России предостерегал от возвращения в Россию цензуры.
Но в феврале 2014 года он вступил в силу. Уже в 2014 решением Роскомнадзора были заблокированы некоторые свободные СМИ и несколько блогов Алексея Навального — в Живом Журнале и на сайте «Эха Москвы». Facebook и ВКонтакте регулярно получают требования закрыть пользовательские страницы, на которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях и тому подобная информация.
Челябинский метеорит
15 февраля 2013 года в небо над Челябинской областью «заглянул» небольшой астероид (около 20 метров в поперечнике, порядка 13 тысяч тонн веса): он вошел в атмосферу Земли, сгорел и распался на куски. Все это сопровождалось эффектными вспышками и серией ударных волн. Позже ученые подсчитали, что мощность взрыва, с которым метеорит распался над Челябинском, была в двадцать раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Пострадали 1615 человек, большинство из них были ранены стеклами, выбитыми ударной волной. Госпитализированы были 112 человек. Были повреждены некоторые здания. Общая сумма ущерба составила порядка 1 миллиарда рублей. По оценкам специалистов из НАСА, события такого масштаба происходят не чаще раза в столетие, а последним подобным инцидентом было падение Тунгусского метеорита.
Интересна реакция челябинцев: в городе не возникло ни паники, ни беспорядков. На многочисленных видеороликах, снятых автомобильными регистраторами, видна траектория метеорита, ярчайшая (ярче Солнца) вспышка, слышен звук ударной волны — при этом автомобильный поток не останавливается, челябинцы как ехали по своим делам, так и продолжают ехать. Максимум, что можно услышать из-за кадра — удивленные возгласы водителей (в переводе с инвективного на литературный русский звучащие как «Ничего себе» и «Это что еще за штука?»).
Самый крупный осколок Челябинского метеорита нашли на дне озера Чебаркуль (570 килограммов), мелкие находят до сих пор по всей области.
Закон о защите прав заемщиков
В 2013 году государство предприняло одну из решительных попыток защитить заемщиков и приняло новый закон, по которому банк обязан вносить максимум ясности в условия кредита. Было введено понятие полной стоимости кредита, которая не должна более чем на 30% превышать среднерыночное значение. Более того, полную стоимость кредита банки стали обязаны указывать в правом верхнем углу первой страницы договора.
Индивидуальные условия, не прописанные в соглашении или отпечатанные мелким шрифтом, отныне из договоров исключались. Заемщик получил право досрочно и без уведомления кредитора вернуть деньги в течение двух недель после того, как получил кредит (выплатив только проценты за использование кредита). Кроме того, банк больше не мог навязывать собственного страхового агента: заемщик отныне мог страховать жизнь и здоровье для получения кредита у любой выбранной им компании.
И, наконец, новый закон ввел регламенты на звонки и отправку сообщений должнику: с 2013 года запрещено звонить и писать должникам с 22.00 до 8.00 по будням и с 20.00 до 9.00 по выходным.
Отставка Владислава Суркова
В 2013 году с политического небосклона внезапно скатилась звезда Владислава Суркова, которого многие считали главным «кукловодом» и демиургом российской политики на протяжении последних нескольких лет. Зампредом правительства РФ он был назначен в 2011 году, с мая 2012-го взял на себя еще и функцию руководителя аппарата правительства России — замкнув, таким образом, на себя кадровые и административные вопросы в высших эшелонах власти.
В мае 2013 года он вступил в открытую полемику со Следственным комитетом России. 7 мая президент Путин раскритиковал правительство, которое, по его мнению, не выполнило его поручения. Сурков публично возразил главе государства — и на следующий день перестал быть заместителем председателя правительства РФ. Многие восприняли это как опалу и серьезный удар по позициям Дмитрия Медведева. Сурков остался отвечать за кавказский вопрос и даже ездил в Абхазию для урегулирования тамошних конфликтов. Кроме того, по некоторым сведениям, именно он впоследствии курировал отношения России и Украины во время «Русской весны».
Отставка Геннадия Онищенко
Еще одна резонансная отставка 2013 года — непродление договора о дальнейшей работе с Геннадием Онищенко, который 17 лет был главным санитарным врачом России и с 2004 года возглавлял Роспотребнадзор. На своем посту он прославился резонансными заявлениями и громкими победами над грузинским вином и минеральной водой, латвийскими шпротами, белорусским молоком и многими другими товарами, происходившими из стран, с которыми Россия в момент запрета находилась в состоянии открытого или глухого конфликта.
В числе причин, по которым Онищенко все-таки вынужден был уйти с должности, многие называли его конфликт с вице-премьером Ольгой Голодец (это именно от нее впервые услышали весть о том, что глава Роспотребназдора уходит в отставку). С 2013 по 2016 год он был советником премьер-министра Дмитрия Медведева, а сейчас является депутатом Госдумы РФ.
Эльвира Набиуллина возглавила Центробанк РФ
В 2013 году во главе Центробанка России встала Эльвира Набиуллина, опытный экономист и политик, с 2008 по 2012 год — министр экономразвития России, год после этого — помощник президента РФ по экономическим вопросам. При ней Центробанк стал мегарегулятором и взял на себя функции, которые ранее выполняла Федеральная служба по финансовым рынкам (впоследствии упраздненная). При Набиуллиной началась обширная чистка банковского сектора: только за первый год лицензии были отозваны более чем у 30 кредитных организаций. Самая массовая чистка пришлась на 2014 год. .
При Набиуллиной рубль получил свой графический символ. В ноябре 2014 года руководитель Центробанка приняла решение о переходе к плавающему курсообразованию рубля — с этого момента государство прекращало совершать валютные интервенции, чтобы удерживать рубль в определенном коридоре цены.
В 2017 году Владимир Путин снова представил в Госдуму ее кандидатуру на должность председателя ЦБ РФ, она была принята. Набиуллина стала первой женщиной-руководителем регулятора среди всех стран Большой восьмерки.
Ужесточение контроля за расходами чиновников
Еще в декабре 2012 года Владимир Путин подписал закон о контроле за расходами чиновников. По новому закону, если расходы госслужащего или членов его семьи превышают доход, полученный за три предшествовавших декларации года, их нужно декларировать. Правда, в 2013 году, во время первой декларационной кампании, оказалось, что в законе забыли прописать тот факт, что госорганы обязаны публиковать декларации на своих сайтах. Закон доработали. С июля 2013 года ведомства должны были не только собрать декларации, но и опубликовать их, и предусмотреть в этой публикации графу «источник средств, за счет которых была совершена сделка».
Все сделки с недвижимостью и счетами за рубежом должны были декларироваться в обязательном порядке. До 1 июля 2013 года все госслужащие должны были избавиться от счетов в иностранных банках.
Освобождение Михаила Ходорковского
В конце 2013 года произошли два громких события, связанных со знаменитыми «сидельцами». Во-первых, Владимир Путин удовлетворил прошение Михаила Ходорковского о досрочном освобождении и освободил его личным указом. По официальной версии, Ходорковский, отсидев десять лет, обратился к президенту с просьбой освободить его в связи с тяжелой болезнью матери: заключенный боялся, что она не доживет до его выхода на волю. Об освобождении опального олигарха Путин объявил по окончании своей большой пресс-конференции 20 декабря 2013 года. Все проходило в обстановке строжайшей секретности: Ходорковского освободили из колонии и тут же спецрейсом увезли в Германию. Позже олигарх поселился в Швейцарии. В России он не появляется: в 2015 году СК РФ выдвинул против него новое обвинение — по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Интерпол отклонил запрос российских правоохранительных органов на розыск Ходорковского.
В 2014 году Мещанский суд Москвы решил взыскать более 17 миллиардов рублей с Ходорковского и Лебедева по первому делу ЮКОСа — за уклонение от уплаты налогов. Они до сих пор не выплачены. Параллельно в Гааге работал Международный арбитражный суд по делу ЮКОСа: по его решению Россия должна выплатить Ходорковскому и Лебедеву 50 миллиардов долларов (правда, окружной суд Гааги аннулировал это решение в 2016 году). В свою очередь, ЕСПЧ обязал Россию возместить бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро компенсации. Это решение, в отличие от гаагского, Россия обжаловать не стала. Но не стала и выплачивать.
Амнистия участниц Pussy Riot
23 декабря в честь 20-летия российской Конституции была объявлена массовая амнистия. Под нее попали участницы «панк-молебна» в храме Христа Спасителя — Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Бывшие «узницы совести» после освобождения занимались правозащитной деятельностью, писали книги.
В июле 2018 ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич 48 тысяч евро на троих, хотя женщины требовали по 120 тысяч на каждую.
Отмена «мобильного рабства»
С 1 декабря 2013 года в силу вступил закон о сохранении прежнего телефонного номера при переходе от одного сотового оператора к другому. Отмена «мобильного рабства» стала революционным шагом — правда, российские мобильные операторы сразу же предупредили о том, что возникнут сложности с роумингом и приемом sms. Техническое «устаканивание» заняло чуть больше полугода.
Вступление в силу этого закона изменило рынок мобильной связи. С тех пор абоненты подали более 27 миллионов заявок на переход к другому оператору с сохранением номера. Миграция абонентов между операторами происходит в результате маркетинговой борьбы. Сейчас минимален процент регистрации новых абонентов, поэтому операторы постоянно вынуждены бороться за старых.
Начало действия антитабачного закона
В 2013 году вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах. Он вводился поэтапно: с лета 2013 года курить стало нельзя в школах, вузах, поликлиниках, санаториях, муниципалитетах, лифтах и подъездах, в самолетах, в городском и пригородном транспорте, в рабочих зонах и т.д. Последний оплот социализированных курильщиков пал 1 июня 2014: с этого момента от табака стали свободны поезда дальнего следования, суда дальнего плавания, отели, кафе и рестораны, платформы пригородных электричек. С тех пор, по сути, курить можно стало только дома и на улице (в пределах мест, где не действует запрет).
Нарушителям грозит штраф, и с тех пор вы можете на законных основаниях бороться с «ароматами» соседей по лестничной клетке. А еще новый закон запретил рекламу табака на любых носителях. Выкладка сигарет в магазинах отныне должна быть только закрытой: время разоцветных пачек в витринах закончилось. Да и разноцветность тоже понесла урон: с июня 2013 года каждая пачка в России снабжается устрашающим изображением, напоминающим о вреде курения.
Запущен официальный онлайн-магазин Apple в России
Продукты Apple начали продаваться в России напрямую, а не через официальную сеть посредников, только в 2013 году, и то не везде. Онлайн-магазин Apple в России начал работу летом 2013 года, сначала доставка оттуда осуществлялась только в Москву и Санкт-Петербург, потом добавились Екатеринбург, Самара и Ростов-на-Дону. 4 декабря заработали разделы музыки и фильмов в российском iTunes Store.
Первый фирменный магазин Apple был открыт в московском ЦУМе в 2015 году. До тех пор в России широко развивалась сеть монобрендовых магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller. Впрочем, она хорошо чувствует себя и поныне.
Образование ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России)
9 апреля слились воедино два «филиала» «Аль-Каиды» — «Исламское государство Ирак» и «Джабхат ан-Нусра» в Сирии. Из них образовалось «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Правда, через год его переименовали в просто «Исламское государство» (ИГ). До 2013 группировка была заурядным суннитским вооруженным формированием, в ней было не более 4 тысяч участников — хотя и хорошо организованных и обученных (это были в основном бывшие солдаты и офицеры Саддама Хусейна). Потом организация начала быстро разрастаться, набирать силу, отвоевывать все большие и большие земли на территории Ирака и Сирии. 29 июня 2014 года террористическая группировка провозгласила всемирный халифат и стала своеобразным непризнанным квазигосударством. Штаб-квартира группировки находилась в сирийской Эр-Ракке.
Террористическую деятельность она вела не только в Сирии и Ираке, но и во многих странах Африки, на Северном Кавказе, в Индонезии, Пакистане, Тунисе, Филиппинах и других странах. В 2014 году ИГ контролировала максимум территории — 100-110 тысяч квадратных километров, а в 2017-м потеряла 90% от этих территорий.
Отречение папы Бенедикта XVI от престола, избрание папы Франциска
В 2013 году впервые за последние 600 лет от престола отрекся римский папа: Бенедикту XVI было 86 лет на момент отречения, его понтификат продлился 8 лет. Официальной причиной отказа от папского трона было ухудшение здоровья и преклонный возраст. Во время папства Бенедикт прошел через череду неприятностей: он разозлил мусульман всего мира, неудачно высказавшись о концепции священной войны; был вынужден давать объяснения в связи с сексуальным скандалом, в который были впутаны ирландские священники; отлучил от церкви несколько радикальных епископов, один из которых отрицал холокост.
О своем решении отречься от папского престола Бенедикт объявил 11 февраля 2013 года на консистории. Отречение вступило в силу 28 февраля, а уже 12 марта начался конклав кардиналов: католическому миру нужно было дать нового лидера. 13 марта конклав принял решение. Впервые в истории римский престол занял представитель Нового Света — Хорхе Бергольо из Буэнос-Айреса. Он, кроме прочего, стал и первым папой-иезуитом. Новый папа взял имя Франциск.
В Венесуэле умер Уго Чавес, президентом избран Николас Мадуро
Уго Чавес, один из самых харизматичных южноамериканских лидеров, умер от рака в марте 2013 года в возрасте 58 лет. Интересно, что очередные свои президентские выборы он выиграл всего лишь в октябре 2012 года. Процедуру инаугурации он пройти так и не успел: рецидив болезни произошел слишком резко и агрессивно.
Смерть Чавеса поставила под вопрос продолжение внешней политики Венесуэлы, особенно сотрудничества с Россией. При его жизни отношения между странами были как никогда теплыми. Президент Венесуэлы неоднократно приезжал в Россию, его страна стала третьим государством в мире после России и Никарагуа, которое признало независимость Абхазии и Южной Осетии. Россия ежегодно поставляла Венесуэле вооружение на миллиарды долларов. В 2005 году Газпром получил лицензию на добычу газа на шельфе в Венесуэльском заливе. Но большинство договоренностей между странами было основано на личных отношениях между лидерами. В прощании с Чавесом от России участвовала очень представительная делегация: Валентина Матвиенко, Сергей Лавров, Денис Мантуров, Игорь Сечин. Все говорило о том, что эти люди приехали в Каракас не только чтобы отдать дань памяти Чавесу, но и чтобы договориться о преемственности внешней политики Венесуэлы.
Новый президент, Николас Мадуро, общий внешнеполитический курс сохраняет: уже несколько раз он приезжал в Россию, регулярно встречается с Путиным. Но вот внутри страны все становится очень нестабильно: в Венесуэле один экономический кризис следует за другим, политический кризис тоже в разгаре: Мадуро уже пытались свергнуть силой, на него совершали покушение. Но пока президент Венесуэлы держится на своем посту, его поддерживают не только Россия, но и Китай, и Куба. США, по традиции, требуют перевыборов.
Космический зонд «Вояджер-1» стал первым рукотворным объектом, покинувшим Солнечную систему
Через 36 лет после запуска «Вояджера» НАСА объявило наконец, что зонд «Вояджер-1" вышел за пределы Солнечной системы. Это показали контрольные измерения: зонд находится вне области влияния электромагнитного излучения Солнца. Следующая цель «Вояджера» — облако Оорта, там заканчивается гравитационная сфера влияния нашей звезды.
Так что если вам когда-то станет очень одиноко — просто вспомните о том, что где-то в 36 годах полета от Земли, в пустом пространстве чуждого космоса, мчится куда-то крошечный кусочек металла, собранный американскими инженерами в 1970-х годах прошлого столетия — единственный артефакт из человеческой цивилизации на многие миллионы квадратных километров.
Крушение поезда в Испании
Вечером 24 июля 2013 года в тихом городке Сантьяго-де-Компостела в Испании случилась одна из самых крупных трагедий на железной дороге в Европе и крупнейшая катастрофа в Испании за последние 40 лет. Высокоскоростной поезд, ехавший из Мадрида в Ферроль, сошел с рельсов и перевернулся. В некоторых из 8 вагонов начался пожар.
В поезде были 222 человека, 218 из которых — пассажиры. Погибли 79 человек, 140 получили ранения. Расследование показало, что причиной катастрофы стало превышение скорости, когда поезд проходил кривой участок пути: здесь разрешено было ехать со скоростью 80 км/ч, а состав несся на 200 км/ч. Против 52-летнего машиниста Франсиско Гарсона Амо было возбуждено уголовное дело.
Разоблачения Эдварда Сноудена
В начале июня 2013 года бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден «слил» журналистам информацию, доказывавшую, что правительство США развернуло массовую слежку за гражданами в интернете. АНБ и ФБР собирали данные обо всех звонках пользователей мобильных сетей и имеют доступ к серверам крупнейших IT-гигантов: Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, Skype, Paltalk, AOL, Apple. По данным, опубликованным СМИ, секретная программа под названием PRISM заключалась в сборе аудио- и видеофайлов, фотографий, электронных писем.
Разумеется, Сноуден моментально уехал из страны: сейчас он находится в России в статусе беженца. Он продолжает раскрывать информацию, и из-за его откровений многие страны мира получили некоторую неловкость в отношениях с США и Британией. Например, Сноуден рассказал, что спецслужбы этих двух стран перехватывали телефонные звонки политиков самого высокого ранга, которые участвовали в саммите «двадцатки» в Лондоне.
США признали, что «переборщили» и что массовый сбор данных, а также прослушка личных телефонов 35 мировых лидеров были просто автоматическими действиями. После разоблачений Сноудена АНБ заявило, что больше не будет прослушивать, например, телефоны МВФ и Всемирного банка.
Серия терактов в Африке и на Ближнем Востоке
Африка и Ближний Восток в 2013 году продолжили полыхать. Революционная активность пошла на спад, зато начались масштабные теракты со стороны боевиков из запрещенных организаций. 6 июля в нигерийском городе Мамудо боевики секты «Боко Харам» убили 42 человека в школе-интернате (29 убитых были школьниками, один — учителем).
Серия террористических актов, совершенных суннитами против шиитов, произошла в Пакистане. 3 марта 45 человек погибли при взрывах в пакистанском городе Карачи. 16 февраля погибли по меньшей мере 79 человек в Кветте во время взрыва на рынке. 22 сентября в Пешаваре два террориста-смертника взорвали Церковь всех святых, погибли 83 человека.
В Йемене обстановка тоже накалялась, там к беспрестанно воевавшим между собой шиитской группировке «Аль-Хуси» и йеменским салафитам добавилась активность местного филиала «Аль-Каиды». 5 декабря в центре города Саны террористы «Аль-Каиды» устроили взрывы в военном госпитале, были убиты 52 человека. Правда, потом глава йеменского крыла «Аль-Каиды» извинился за своих бойцов, сказав, что приказывал не трогать госпитали и места для молитвы.
Также в 2013 году теракты происходили в Кении, Ираке и в других странах Африки и Ближнего Востока. На фоне продолжавшихся беспорядков в Египте (там опять сменился режим, власть взяли военные, официально зарегистрировано 638 жертв переворота) все это привело к тому, что регион стал постоянно полыхающей горячей точкой, «снабжавшей» беженцами всю Европу.
Атака с применением химического оружия в Гуте
21 августа 2013 года произошел один из самых спорных эпизодов сирийской войны. В Гуте (пригород Дамаска) ночью кто-то произвел химическую атаку на жилые районы. По мирным жителям было выпущено несколько ракет с боеголовками, наполненными зарином. По разным данным, погибли от 281 до 1729 человек.
Достоверной информации о том, кто ответственен за эту атаку, до сих пор нет: официальные власти и оппозиция обвиняют друг друга. Сомнения вызывает и способ, и время, выбранное для атаки: многие эксперты считают события грубо спланированной провокацией. Единственное, что экспертам ООН удалось выяснить к сегодняшнему дню, — факт того, что атака в принципе состоялась.
Оппозиция использует факт атаки как один из главных козырей в борьбе с Башаром Асадом: якобы действующий лидер — тиран, уничтожающий детей. Асад, в свою очередь, парирует тем, что это слишком «жирная» провокация.
Расследование инцидента продолжается до сих пор, но поскольку параллельно с ним идет еще и информационная война сторон, надежды на то, что мир когда-то узнает правду, остается все меньше и меньше.
Начало протестов в Киеве
21 ноября 2013 года начался Евромайдан в Киеве. Это была массовая акция протеста, которая закончилась в феврале следующего года сменой власти в стране. Причиной, по которой люди собрались в центре Киева, было то, что правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
На 28-29 ноября 2013 года был назначен саммит Восточного партнерства в Вильнюсе. На нем Украина и должна была подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Но за неделю до саммита Николай Азаров, премьер-министр Украины, рассказал о том, что МВФ в обмен на кредит требовал от Украины повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы. И когда Азаров сказал в Раде, что в качестве альтернативы правительство решило восстановить экономические отношения с Россией, депутаты от оппозиции не дали ему договорить, заседание было закрыто.
Люди в Киеве начали выходить на Майдан, разбили там палаточный лагерь и стали митинговать: во-первых, требовали немедленного подписания соглашения с ЕС, а во-вторых, ставили условием ни в коем случае не вступать в Таможенный союз с Россией. Поэтому новый Майдан на Украине получил приставку «Евро».
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