Как прошло десятилетие: 2013-й

Ключевые события в России и мире

Этот год открыл в России череду спортивных мероприятий международного масштаба. Миф о том, что у нас по улицам ходят медведи с балалайками и пьют водку из деревянных ушатов, окончательно развеялся только во время мундиаля-2018, но казанская Универсиада стала первым шагом к этому. Кроме того, год ознаменовался приходом в Центробанк Эльвиры Набиуллиной и началом действия нескольких знаковых законов (включая, например, антитабачный). На мировой арене в 2013-м было очень неспокойно: ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) окончательно отделилось от «Аль-Каиды», на Украине началcя Евромайдан, в Ватикане сменился папа, по Африке и Ближнему Востоку прокатилась волна терактов.

В Казани прошла Универсиада



С 6 по 17 июля 2013 года Казань принимала Всемирную летнюю Универсиаду, ставшую первой в постсоветской России. К этому событию город преобразился полностью: в Казани выросла Деревня Универсиады, была перестроена дорожная сеть, улицы и площади благоустроили, разработали туристические маршруты, организовали инфраструктуру гостеприимства (современные отели перед Универсиадой росли как грибы). Именно Универсиада стала точкой отсчета существования новой Казани — европейского, динамичного, стильного города, удобного и дружелюбного. Параллельно со спортивными событиями в Казани прошла «Культурная Универсиада», к которой приурочили Сабантуй.

Казанская Универсиада стала самой масштабной в истории: на ней был разыгран 351 комплект медалей по 27 видам спорта. В соревнованиях приняли участие 11 759 атлетов из 162 стран, это рекорд среди всех студенческих спортивных игр. Подавляющее количество медалей (155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовые) взяли наши спортсмены.

Для постсоветской России казанская Универсиада стала первым комплексным соревнованием такого масштаба: она была своеобразной «репетицией» перед Олимпиадой в Сочи, которая прошла в 2014 году. К открытию Универсиады была построена Казань Арена — один из самых современных и комфортных стадионов страны до 2018 года. На ней смонтировали крупнейший на тот момент медиафасад Европы. Для проведения соревнований построили не только Деревню Универсиады и футбольный стадион, но и Дворец водных видов спорта, Академию тенниса, Дворец единоборств, Центр волейбола, Центр гимнастики и еще ряд спортивных объектов.

Казанская Универсиада стала самой масштабной в истории: на ней был разыгран 351 комплект медалей по 27 видам спорта. Фото wikipedia.org

Антипиратский закон

Время бесконтрольного «свободного» интернета кончилось в 2013 году. Вступил в силу антипиратский закон, согласно которому сайты, содержащие нелицензионный контент, стало можно блокировать по требованию правообладателя (в основном это касается видеопродукции). Правда, прежде правообладатель обязан доказать свои права в отношении спорного контента. Интернет-индустрия долго бурлила: например, по мнению представителей «Яндекса», высказанному в 2013 году, законопроект «технически нереализуем и потенциально опасен». Но человек ко всему привыкает — привыкли и телекомы, и интернет-гиганты, и простые пользователи.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних

«Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних» на самом деле направлен не только на гомосексуализм, но и вообще на все «нетрадиционные сексуальные отношения». В 2017 году ЕСПЧ признал закон нарушением права на свободу выражения мнения, ссылаясь на недостаточную четкость формулировок: в нем не вполне конкретно прописывается, что же считается пропагандой.

В итоге закон дополнил собой КоАП, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних полагается наказание в виде штрафов (4-5 тысяч рублей для физлиц, 40-50 тысяч для юрлиц). Весной 2012 года закон поддержали 86% россиян. Правда, 92% граждан России признали, что ни с какой пропагандой гомосексуализма к тому моменту не встречались.

Закон о блокировке экстремистских сайтов

Еще один «именной» закон — так называемый закон Лугового (по фамилии депутата от ЛДПР, возглавлявшего группу, которая разрабатывала законопроект) — был принят в самом конце 2013 года. Он дает Роскомнадзору право без решения суда, по предписанию прокуратуры, немедленно блокировать сайты, распространяющие призывы к массовым беспорядкам и содержащие экстремистскую информацию. Закон, как водится, неоднократно критиковали: например, СПЧ при президенте России предостерегал от возвращения в Россию цензуры.

Закон Лугового дает Роскомнадзору право без решения суда, по предписанию прокуратуры, немедленно блокировать сайты, распространяющие призывы к массовым беспорядкам и содержащие экстремистскую информацию. Фото duma.gov.ru

Но в феврале 2014 года он вступил в силу. Уже в 2014 решением Роскомнадзора были заблокированы некоторые свободные СМИ и несколько блогов Алексея Навального — в Живом Журнале и на сайте «Эха Москвы». Facebook и ВКонтакте регулярно получают требования закрыть пользовательские страницы, на которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях и тому подобная информация.

Челябинский метеорит

15 февраля 2013 года в небо над Челябинской областью «заглянул» небольшой астероид (около 20 метров в поперечнике, порядка 13 тысяч тонн веса): он вошел в атмосферу Земли, сгорел и распался на куски. Все это сопровождалось эффектными вспышками и серией ударных волн. Позже ученые подсчитали, что мощность взрыва, с которым метеорит распался над Челябинском, была в двадцать раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Пострадали 1615 человек, большинство из них были ранены стеклами, выбитыми ударной волной. Госпитализированы были 112 человек. Были повреждены некоторые здания. Общая сумма ущерба составила порядка 1 миллиарда рублей. По оценкам специалистов из НАСА, события такого масштаба происходят не чаще раза в столетие, а последним подобным инцидентом было падение Тунгусского метеорита.

Интересна реакция челябинцев: в городе не возникло ни паники, ни беспорядков. На многочисленных видеороликах, снятых автомобильными регистраторами, видна траектория метеорита, ярчайшая (ярче Солнца) вспышка, слышен звук ударной волны — при этом автомобильный поток не останавливается, челябинцы как ехали по своим делам, так и продолжают ехать. Максимум, что можно услышать из-за кадра — удивленные возгласы водителей (в переводе с инвективного на литературный русский звучащие как «Ничего себе» и «Это что еще за штука?»).

Самый крупный осколок Челябинского метеорита нашли на дне озера Чебаркуль (570 килограммов), мелкие находят до сих пор по всей области.

Самый крупный осколок Челябинского метеорита нашли на дне озера Чебаркуль (570 килограммов), мелкие находят до сих пор по всей области. Фото mirkosmosa.ru

Закон о защите прав заемщиков

В 2013 году государство предприняло одну из решительных попыток защитить заемщиков и приняло новый закон, по которому банк обязан вносить максимум ясности в условия кредита. Было введено понятие полной стоимости кредита, которая не должна более чем на 30% превышать среднерыночное значение. Более того, полную стоимость кредита банки стали обязаны указывать в правом верхнем углу первой страницы договора.

Индивидуальные условия, не прописанные в соглашении или отпечатанные мелким шрифтом, отныне из договоров исключались. Заемщик получил право досрочно и без уведомления кредитора вернуть деньги в течение двух недель после того, как получил кредит (выплатив только проценты за использование кредита). Кроме того, банк больше не мог навязывать собственного страхового агента: заемщик отныне мог страховать жизнь и здоровье для получения кредита у любой выбранной им компании.

И, наконец, новый закон ввел регламенты на звонки и отправку сообщений должнику: с 2013 года запрещено звонить и писать должникам с 22.00 до 8.00 по будням и с 20.00 до 9.00 по выходным.

Отставка Владислава Суркова

В 2013 году с политического небосклона внезапно скатилась звезда Владислава Суркова, которого многие считали главным «кукловодом» и демиургом российской политики на протяжении последних нескольких лет. Зампредом правительства РФ он был назначен в 2011 году, с мая 2012-го взял на себя еще и функцию руководителя аппарата правительства России — замкнув, таким образом, на себя кадровые и административные вопросы в высших эшелонах власти.

В 2013 году с политического небосклона внезапно скатилась звезда Владислава Суркова, которого многие считали главным «кукловодом» и демиургом российской политики на протяжении последних нескольких лет. Фото kremlin.ru

В мае 2013 года он вступил в открытую полемику со Следственным комитетом России. 7 мая президент Путин раскритиковал правительство, которое, по его мнению, не выполнило его поручения. Сурков публично возразил главе государства — и на следующий день перестал быть заместителем председателя правительства РФ. Многие восприняли это как опалу и серьезный удар по позициям Дмитрия Медведева. Сурков остался отвечать за кавказский вопрос и даже ездил в Абхазию для урегулирования тамошних конфликтов. Кроме того, по некоторым сведениям, именно он впоследствии курировал отношения России и Украины во время «Русской весны».

Отставка Геннадия Онищенко

Еще одна резонансная отставка 2013 года — непродление договора о дальнейшей работе с Геннадием Онищенко, который 17 лет был главным санитарным врачом России и с 2004 года возглавлял Роспотребнадзор. На своем посту он прославился резонансными заявлениями и громкими победами над грузинским вином и минеральной водой, латвийскими шпротами, белорусским молоком и многими другими товарами, происходившими из стран, с которыми Россия в момент запрета находилась в состоянии открытого или глухого конфликта.

В числе причин, по которым Онищенко все-таки вынужден был уйти с должности, многие называли его конфликт с вице-премьером Ольгой Голодец (это именно от нее впервые услышали весть о том, что глава Роспотребназдора уходит в отставку). С 2013 по 2016 год он был советником премьер-министра Дмитрия Медведева, а сейчас является депутатом Госдумы РФ.

Геннадий Онищенко прославился громкими победами над грузинским вином и минеральной водой, латвийскими шпротами, белорусским молоком и многими другими товарами. Фото duma.gov.ru

Эльвира Набиуллина возглавила Центробанк РФ

В 2013 году во главе Центробанка России встала Эльвира Набиуллина, опытный экономист и политик, с 2008 по 2012 год — министр экономразвития России, год после этого — помощник президента РФ по экономическим вопросам. При ней Центробанк стал мегарегулятором и взял на себя функции, которые ранее выполняла Федеральная служба по финансовым рынкам (впоследствии упраздненная). При Набиуллиной началась обширная чистка банковского сектора: только за первый год лицензии были отозваны более чем у 30 кредитных организаций. Самая массовая чистка пришлась на 2014 год. .

При Набиуллиной рубль получил свой графический символ. В ноябре 2014 года руководитель Центробанка приняла решение о переходе к плавающему курсообразованию рубля — с этого момента государство прекращало совершать валютные интервенции, чтобы удерживать рубль в определенном коридоре цены.

В 2017 году Владимир Путин снова представил в Госдуму ее кандидатуру на должность председателя ЦБ РФ, она была принята. Набиуллина стала первой женщиной-руководителем регулятора среди всех стран Большой восьмерки.

При Набиуллиной началась обширная чистка банковского сектора: только за первый год лицензии были отозваны более чем у 30 кредитных организаций. Фото kremlin.ru

Ужесточение контроля за расходами чиновников

Еще в декабре 2012 года Владимир Путин подписал закон о контроле за расходами чиновников. По новому закону, если расходы госслужащего или членов его семьи превышают доход, полученный за три предшествовавших декларации года, их нужно декларировать. Правда, в 2013 году, во время первой декларационной кампании, оказалось, что в законе забыли прописать тот факт, что госорганы обязаны публиковать декларации на своих сайтах. Закон доработали. С июля 2013 года ведомства должны были не только собрать декларации, но и опубликовать их, и предусмотреть в этой публикации графу «источник средств, за счет которых была совершена сделка».

Все сделки с недвижимостью и счетами за рубежом должны были декларироваться в обязательном порядке. До 1 июля 2013 года все госслужащие должны были избавиться от счетов в иностранных банках.

Освобождение Михаила Ходорковского

В конце 2013 года произошли два громких события, связанных со знаменитыми «сидельцами». Во-первых, Владимир Путин удовлетворил прошение Михаила Ходорковского о досрочном освобождении и освободил его личным указом. По официальной версии, Ходорковский, отсидев десять лет, обратился к президенту с просьбой освободить его в связи с тяжелой болезнью матери: заключенный боялся, что она не доживет до его выхода на волю. Об освобождении опального олигарха Путин объявил по окончании своей большой пресс-конференции 20 декабря 2013 года. Все проходило в обстановке строжайшей секретности: Ходорковского освободили из колонии и тут же спецрейсом увезли в Германию. Позже олигарх поселился в Швейцарии. В России он не появляется: в 2015 году СК РФ выдвинул против него новое обвинение — по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Интерпол отклонил запрос российских правоохранительных органов на розыск Ходорковского.

Ходорковского освободили из колонии и тут же спецрейсом увезли в Германию. Фото rbc.ru

В 2014 году Мещанский суд Москвы решил взыскать более 17 миллиардов рублей с Ходорковского и Лебедева по первому делу ЮКОСа — за уклонение от уплаты налогов. Они до сих пор не выплачены. Параллельно в Гааге работал Международный арбитражный суд по делу ЮКОСа: по его решению Россия должна выплатить Ходорковскому и Лебедеву 50 миллиардов долларов (правда, окружной суд Гааги аннулировал это решение в 2016 году). В свою очередь, ЕСПЧ обязал Россию возместить бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро компенсации. Это решение, в отличие от гаагского, Россия обжаловать не стала. Но не стала и выплачивать.

Амнистия участниц Pussy Riot

23 декабря в честь 20-летия российской Конституции была объявлена массовая амнистия. Под нее попали участницы «панк-молебна» в храме Христа Спасителя — Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Бывшие «узницы совести» после освобождения занимались правозащитной деятельностью, писали книги.

В июле 2018 ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич 48 тысяч евро на троих, хотя женщины требовали по 120 тысяч на каждую.

Отмена «мобильного рабства»

С 1 декабря 2013 года в силу вступил закон о сохранении прежнего телефонного номера при переходе от одного сотового оператора к другому. Отмена «мобильного рабства» стала революционным шагом — правда, российские мобильные операторы сразу же предупредили о том, что возникнут сложности с роумингом и приемом sms. Техническое «устаканивание» заняло чуть больше полугода.

С 1 декабря 2013 года в силу вступил закон о сохранении прежнего телефонного номера при переходе от одного сотового оператора к другому. Фото news.rambler.ru

Вступление в силу этого закона изменило рынок мобильной связи. С тех пор абоненты подали более 27 миллионов заявок на переход к другому оператору с сохранением номера. Миграция абонентов между операторами происходит в результате маркетинговой борьбы. Сейчас минимален процент регистрации новых абонентов, поэтому операторы постоянно вынуждены бороться за старых.

Начало действия антитабачного закона

В 2013 году вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах. Он вводился поэтапно: с лета 2013 года курить стало нельзя в школах, вузах, поликлиниках, санаториях, муниципалитетах, лифтах и подъездах, в самолетах, в городском и пригородном транспорте, в рабочих зонах и т.д. Последний оплот социализированных курильщиков пал 1 июня 2014: с этого момента от табака стали свободны поезда дальнего следования, суда дальнего плавания, отели, кафе и рестораны, платформы пригородных электричек. С тех пор, по сути, курить можно стало только дома и на улице (в пределах мест, где не действует запрет).

Нарушителям грозит штраф, и с тех пор вы можете на законных основаниях бороться с «ароматами» соседей по лестничной клетке. А еще новый закон запретил рекламу табака на любых носителях. Выкладка сигарет в магазинах отныне должна быть только закрытой: время разоцветных пачек в витринах закончилось. Да и разноцветность тоже понесла урон: с июня 2013 года каждая пачка в России снабжается устрашающим изображением, напоминающим о вреде курения.

Запущен официальный онлайн-магазин Apple в России

Продукты Apple начали продаваться в России напрямую, а не через официальную сеть посредников, только в 2013 году, и то не везде. Онлайн-магазин Apple в России начал работу летом 2013 года, сначала доставка оттуда осуществлялась только в Москву и Санкт-Петербург, потом добавились Екатеринбург, Самара и Ростов-на-Дону. 4 декабря заработали разделы музыки и фильмов в российском iTunes Store.

Продукты Apple начали продаваться в России напрямую, а не через официальную сеть посредников, только в 2013 году, и то не везде. Фото akket.com

Первый фирменный магазин Apple был открыт в московском ЦУМе в 2015 году. До тех пор в России широко развивалась сеть монобрендовых магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller. Впрочем, она хорошо чувствует себя и поныне.



Образование ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России)

9 апреля слились воедино два «филиала» «Аль-Каиды» — «Исламское государство Ирак» и «Джабхат ан-Нусра» в Сирии. Из них образовалось «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Правда, через год его переименовали в просто «Исламское государство» (ИГ). До 2013 группировка была заурядным суннитским вооруженным формированием, в ней было не более 4 тысяч участников — хотя и хорошо организованных и обученных (это были в основном бывшие солдаты и офицеры Саддама Хусейна). Потом организация начала быстро разрастаться, набирать силу, отвоевывать все большие и большие земли на территории Ирака и Сирии. 29 июня 2014 года террористическая группировка провозгласила всемирный халифат и стала своеобразным непризнанным квазигосударством. Штаб-квартира группировки находилась в сирийской Эр-Ракке.

Террористическую деятельность она вела не только в Сирии и Ираке, но и во многих странах Африки, на Северном Кавказе, в Индонезии, Пакистане, Тунисе, Филиппинах и других странах. В 2014 году ИГ контролировала максимум территории — 100-110 тысяч квадратных километров, а в 2017-м потеряла 90% от этих территорий.



Отречение папы Бенедикта XVI от престола, избрание папы Франциска

В 2013 году впервые за последние 600 лет от престола отрекся римский папа: Бенедикту XVI было 86 лет на момент отречения, его понтификат продлился 8 лет. Официальной причиной отказа от папского трона было ухудшение здоровья и преклонный возраст. Во время папства Бенедикт прошел через череду неприятностей: он разозлил мусульман всего мира, неудачно высказавшись о концепции священной войны; был вынужден давать объяснения в связи с сексуальным скандалом, в который были впутаны ирландские священники; отлучил от церкви несколько радикальных епископов, один из которых отрицал холокост.

Официальной причиной отказа от папского трона было ухудшение здоровья и преклонный возраст. Фото euromag.ru

О своем решении отречься от папского престола Бенедикт объявил 11 февраля 2013 года на консистории. Отречение вступило в силу 28 февраля, а уже 12 марта начался конклав кардиналов: католическому миру нужно было дать нового лидера. 13 марта конклав принял решение. Впервые в истории римский престол занял представитель Нового Света — Хорхе Бергольо из Буэнос-Айреса. Он, кроме прочего, стал и первым папой-иезуитом. Новый папа взял имя Франциск.

В Венесуэле умер Уго Чавес, президентом избран Николас Мадуро

Уго Чавес, один из самых харизматичных южноамериканских лидеров, умер от рака в марте 2013 года в возрасте 58 лет. Интересно, что очередные свои президентские выборы он выиграл всего лишь в октябре 2012 года. Процедуру инаугурации он пройти так и не успел: рецидив болезни произошел слишком резко и агрессивно.

Смерть Чавеса поставила под вопрос продолжение внешней политики Венесуэлы, особенно сотрудничества с Россией. При его жизни отношения между странами были как никогда теплыми. Президент Венесуэлы неоднократно приезжал в Россию, его страна стала третьим государством в мире после России и Никарагуа, которое признало независимость Абхазии и Южной Осетии. Россия ежегодно поставляла Венесуэле вооружение на миллиарды долларов. В 2005 году Газпром получил лицензию на добычу газа на шельфе в Венесуэльском заливе. Но большинство договоренностей между странами было основано на личных отношениях между лидерами. В прощании с Чавесом от России участвовала очень представительная делегация: Валентина Матвиенко, Сергей Лавров, Денис Мантуров, Игорь Сечин. Все говорило о том, что эти люди приехали в Каракас не только чтобы отдать дань памяти Чавесу, но и чтобы договориться о преемственности внешней политики Венесуэлы.

Смерть Чавеса поставила под вопрос продолжение внешней политики Венесуэлы, особенно сотрудничества с Россией. Фото aif.ru

Новый президент, Николас Мадуро, общий внешнеполитический курс сохраняет: уже несколько раз он приезжал в Россию, регулярно встречается с Путиным. Но вот внутри страны все становится очень нестабильно: в Венесуэле один экономический кризис следует за другим, политический кризис тоже в разгаре: Мадуро уже пытались свергнуть силой, на него совершали покушение. Но пока президент Венесуэлы держится на своем посту, его поддерживают не только Россия, но и Китай, и Куба. США, по традиции, требуют перевыборов.



Космический зонд «Вояджер-1» стал первым рукотворным объектом, покинувшим Солнечную систему

Через 36 лет после запуска «Вояджера» НАСА объявило наконец, что зонд «Вояджер-1" вышел за пределы Солнечной системы. Это показали контрольные измерения: зонд находится вне области влияния электромагнитного излучения Солнца. Следующая цель «Вояджера» — облако Оорта, там заканчивается гравитационная сфера влияния нашей звезды.

Так что если вам когда-то станет очень одиноко — просто вспомните о том, что где-то в 36 годах полета от Земли, в пустом пространстве чуждого космоса, мчится куда-то крошечный кусочек металла, собранный американскими инженерами в 1970-х годах прошлого столетия — единственный артефакт из человеческой цивилизации на многие миллионы квадратных километров.

Крушение поезда в Испании

Вечером 24 июля 2013 года в тихом городке Сантьяго-де-Компостела в Испании случилась одна из самых крупных трагедий на железной дороге в Европе и крупнейшая катастрофа в Испании за последние 40 лет. Высокоскоростной поезд, ехавший из Мадрида в Ферроль, сошел с рельсов и перевернулся. В некоторых из 8 вагонов начался пожар.

Расследование показало, что причиной катастрофы стало превышение скорости, когда поезд проходил кривой участок пути. Фото dw.com

В поезде были 222 человека, 218 из которых — пассажиры. Погибли 79 человек, 140 получили ранения. Расследование показало, что причиной катастрофы стало превышение скорости, когда поезд проходил кривой участок пути: здесь разрешено было ехать со скоростью 80 км/ч, а состав несся на 200 км/ч. Против 52-летнего машиниста Франсиско Гарсона Амо было возбуждено уголовное дело.

Разоблачения Эдварда Сноудена

В начале июня 2013 года бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден «слил» журналистам информацию, доказывавшую, что правительство США развернуло массовую слежку за гражданами в интернете. АНБ и ФБР собирали данные обо всех звонках пользователей мобильных сетей и имеют доступ к серверам крупнейших IT-гигантов: Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, Skype, Paltalk, AOL, Apple. По данным, опубликованным СМИ, секретная программа под названием PRISM заключалась в сборе аудио- и видеофайлов, фотографий, электронных писем.

Разумеется, Сноуден моментально уехал из страны: сейчас он находится в России в статусе беженца. Он продолжает раскрывать информацию, и из-за его откровений многие страны мира получили некоторую неловкость в отношениях с США и Британией. Например, Сноуден рассказал, что спецслужбы этих двух стран перехватывали телефонные звонки политиков самого высокого ранга, которые участвовали в саммите «двадцатки» в Лондоне.

США признали, что «переборщили» и что массовый сбор данных, а также прослушка личных телефонов 35 мировых лидеров были просто автоматическими действиями. После разоблачений Сноудена АНБ заявило, что больше не будет прослушивать, например, телефоны МВФ и Всемирного банка.

Сноуден продолжает раскрывать информацию, и из-за его откровений многие страны мира получили некоторую неловкость в отношениях с США и Британией. Фото inosmi.ru

Серия терактов в Африке и на Ближнем Востоке

Африка и Ближний Восток в 2013 году продолжили полыхать. Революционная активность пошла на спад, зато начались масштабные теракты со стороны боевиков из запрещенных организаций. 6 июля в нигерийском городе Мамудо боевики секты «Боко Харам» убили 42 человека в школе-интернате (29 убитых были школьниками, один — учителем).

Серия террористических актов, совершенных суннитами против шиитов, произошла в Пакистане. 3 марта 45 человек погибли при взрывах в пакистанском городе Карачи. 16 февраля погибли по меньшей мере 79 человек в Кветте во время взрыва на рынке. 22 сентября в Пешаваре два террориста-смертника взорвали Церковь всех святых, погибли 83 человека.

В Йемене обстановка тоже накалялась, там к беспрестанно воевавшим между собой шиитской группировке «Аль-Хуси» и йеменским салафитам добавилась активность местного филиала «Аль-Каиды». 5 декабря в центре города Саны террористы «Аль-Каиды» устроили взрывы в военном госпитале, были убиты 52 человека. Правда, потом глава йеменского крыла «Аль-Каиды» извинился за своих бойцов, сказав, что приказывал не трогать госпитали и места для молитвы.

Также в 2013 году теракты происходили в Кении, Ираке и в других странах Африки и Ближнего Востока. На фоне продолжавшихся беспорядков в Египте (там опять сменился режим, власть взяли военные, официально зарегистрировано 638 жертв переворота) все это привело к тому, что регион стал постоянно полыхающей горячей точкой, «снабжавшей» беженцами всю Европу.



Атака с применением химического оружия в Гуте

21 августа 2013 года произошел один из самых спорных эпизодов сирийской войны. В Гуте (пригород Дамаска) ночью кто-то произвел химическую атаку на жилые районы. По мирным жителям было выпущено несколько ракет с боеголовками, наполненными зарином. По разным данным, погибли от 281 до 1729 человек.

21 августа 2013 года произошел один из самых спорных эпизодов сирийской войны. Фото dailystorm.ru

Достоверной информации о том, кто ответственен за эту атаку, до сих пор нет: официальные власти и оппозиция обвиняют друг друга. Сомнения вызывает и способ, и время, выбранное для атаки: многие эксперты считают события грубо спланированной провокацией. Единственное, что экспертам ООН удалось выяснить к сегодняшнему дню, — факт того, что атака в принципе состоялась.

Оппозиция использует факт атаки как один из главных козырей в борьбе с Башаром Асадом: якобы действующий лидер — тиран, уничтожающий детей. Асад, в свою очередь, парирует тем, что это слишком «жирная» провокация.

Расследование инцидента продолжается до сих пор, но поскольку параллельно с ним идет еще и информационная война сторон, надежды на то, что мир когда-то узнает правду, остается все меньше и меньше.

Начало протестов в Киеве

21 ноября 2013 года начался Евромайдан в Киеве. Это была массовая акция протеста, которая закончилась в феврале следующего года сменой власти в стране. Причиной, по которой люди собрались в центре Киева, было то, что правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Массовая акция протеста закончилась в феврале следующего года сменой власти в стране. Фото dom3d.livejournal.com

На 28-29 ноября 2013 года был назначен саммит Восточного партнерства в Вильнюсе. На нем Украина и должна была подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Но за неделю до саммита Николай Азаров, премьер-министр Украины, рассказал о том, что МВФ в обмен на кредит требовал от Украины повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы. И когда Азаров сказал в Раде, что в качестве альтернативы правительство решило восстановить экономические отношения с Россией, депутаты от оппозиции не дали ему договорить, заседание было закрыто.

Люди в Киеве начали выходить на Майдан, разбили там палаточный лагерь и стали митинговать: во-первых, требовали немедленного подписания соглашения с ЕС, а во-вторых, ставили условием ни в коем случае не вступать в Таможенный союз с Россией. Поэтому новый Майдан на Украине получил приставку «Евро».

