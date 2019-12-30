Итоги года в АО «Эссен Продакшн АГ»: расширение производства, новые бренды, лидерство в рейтингах
В 2019 году АО «Эссен Продакшн АГ» наращивало объемы производства и влиятельность на российских рынках. Появились новые марки продуктов во всех сегментах производства. Новый бренд конфет — «ДаЕжь!» — стал хитом буквально за полгода. Продукция компании экспортируется в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания входит в число лидеров промышленности в России по производительности труда.
- В августе была открыта новая очередь кондитерского производства. Она включает три производственные линии, с которых за одну рабочую смену выходят 15 тонн вафельных конфет, 7 тонн экструзионных продуктов и 5 тонн формованных конфет.
- На кондитерском производстве начали выпуск новых брендов конфет: вафельные батончики с арахисовой начинкой «ДаЕжь!», экструзионные злаковые снеки Crashbash, хрустящие злаковые палочки «Беседа», мини-хлебцы «Кукурустеры», конфеты Cho-Ko-Te в ассортименте.
- Выпущены шесть новых видов майонезных соусов, четыре вида кетчупа, три фитомармелада (ананасовый с базиликом, гранатовый с мятой, облепиховый с душицей).
- АО «Эссен Продакшн АГ» заняло первое место Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2019» сразу в двух номинациях: «Пищевая промышленность» и «Кондитерская промышленность». Чтобы выявить лидеров по производительности труда, организаторы конкурса изучили более 5 000 крупнейших предприятий России.
- Компания вышла на одно из первых мест в стране по объемам вложений в развитие кондитерского производства: общая сумма инвестиций составила уже 6,5 млрд рублей, 1,25 млрд из которых — во вторую очередь проекта.
- Разработана программа повышения квалификации для операторов кондитерской линии. Впервые она будет опробована в I квартале 2020 года на базе Набережночелнинского технологического техникума. Предполагается, что это частично решит проблему кадрового голода в кондитерском производстве. Всего сейчас в компании трудятся 1820 человек.
- Количество стран, в которые экспортируется продукция компании, выросло до 28 — это и европейские, и азиатские государства, и страны постсоветского пространства.
- Три продукта бренда «Махеевъ» стали победителями конкурса International Taste Institute в номинации Superior Taste («Превосходный вкус»): это «Кетчуп Лечо», «Майонез с лимонным вкусом» и «Джем клубничный». Во всероссийском конкурсе «Товар года» в число лучших вошли джемы бренда «Махеевъ» и торговая марка «35».
- В Елабуге начато строительство нового склада. Площадь помещения составляет 5,2 тысячи квадратных метров, его вместимость — на 7 000 палето-мест.
- В 2019 году компания потратила на благотворительность 21,8 миллиона рублей. В эту сумму вошли оплата лечения сотрудникам-ветеранам, покупка инвентаря для спортклубов, организация городских мероприятий, многие другие аспекты социальной ответственности бизнеса.
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