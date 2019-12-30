Итоги года в АО «Эссен Продакшн АГ»: расширение производства, новые бренды, лидерство в рейтингах

В 2019 году АО «Эссен Продакшн АГ» наращивало объемы производства и влиятельность на российских рынках. Появились новые марки продуктов во всех сегментах производства. Новый бренд конфет — «ДаЕжь!» — стал хитом буквально за полгода. Продукция компании экспортируется в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания входит в число лидеров промышленности в России по производительности труда.