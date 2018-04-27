«Это земельная мафия!.. Ничем не можем помочь»

Как Фемида оставила казанскую судью без дома и денег — по иску прокурора и поддельным, по версии следствия, справкам

Дело об аферах земельной мафии под Казанью начал раскручивать Следком. Как выяснило «Реальное время», в материалах фигурируют и фальсифицированные документы, которые ранее легли в основу судебных актов, и весьма влиятельные люди — главный инженер «Казаньгоргаза», начальник участка стройфирмы «Ак таш», муниципальные чиновники и прокуроры. А еще — потерпевшая от «неустановленных» мошенников судья в отставке, делом которой два года занимался ныне арестованный следователь ОП «Гвардейский».

Свободным из Высокогорского суда вышел 55-летний Фагим Ильясов, главный инженер ЭПУ «Казаньгоргаз». Его задержали по подозрению в уводе муниципальных земель и просили арестовать. Представитель райпрокуратуры настаивал на отказе в ходатайстве, не предлагая — редкий случай в судебной практике — более мягкой меры пресечения. Хотя не признавший вину газовик был согласен на освобождение под залог в 1—3 млн рублей. Да и к ходатайству Следкома прилагался протокол допроса о том, что неизвестные бандиты угрожают третьим покупателям некогда муниципального участка с домом в Больших Клыках.



«Чистая» сделка стала кошмаром

Нюанс в том, что недвижимость эту казанский суд постановил вернуть тем гражданам, чьи документы ранее сам поставил под сомнение. Следствие подтвердило факт фальсификации, но основанные на липе решения Фемиды до сих пор не отменены. Поэтому купившая у прежних собственников дом с участком судья в отставке в результате прав на это имущество не получила и в любой момент может оказаться на улице.

«Один раз перелезли через забор и внаглую мужу сказали: «Уничтожим! Освободите наш дом!» В другой раз его чуть не задавили на машине», — вспоминает угрозы своей семье та самая судья в отставке. В 2013-м ее семья продала квартиру в городе и купили в ипотеку недостроенный дом с участком 0,12 га в Клыках. Банк перед выдачей кредита под залог приобретаемой недвижимости проверил не только последовательную регистрацию права собственности, но и документы как продавца Хайрутдинова, так и его предшественника Ибятова. В том числе — решение местных властей 1997 года о выделении земли именно Ибятову и уточняющее распоряжение 2008 года о присвоении его участку на улице Геологов адресного номера.

— В Регпалате нам сказали, что все чисто: «Споров по этому объекту не было, вы уже третий покупатель, налоги оплачены с 1997 года, решение в архиве есть — о выделении и закреплении в собственность». Мы получили справку, что никаких обременений на объект нет, и в декабре 2013-го заключили сделку почти на 6 млн рублей, — вспоминает покупательница.

Свидетельство о регистрации права собственности будет готово после праздников, сказали ей. Но документа новая хозяйка так и не увидела: «В начале 2014-го пришел документ из суда — на объект наложено обременение...» В итоге банк остался без залога, а судья — без собственности, но с кредитом.





Прокурор Советского района Фарид Латыпов подал в райсуд иск, где доводы муслюмовца были подкреплены указаниями на нормы права. Фото ulpressa.ru



Прокурорские изыскания на улице Геологов

Поначалу казалось, вопрос решится вот-вот. Иск к продавцу участка и дома Хайрутдинову был подан в декабре 2013-го в интересах жителя Муслюмово Ауфара Шайхутдинова. Еще в 2012-м тот же Советский райсуд Казани установил — у данного истца «отсутствуют правоустанавливающие документы» на этот объект. Шайхутдинов в новом иске заявил, что дом строился за его счет и он желает возместить затраты. «Почему-то суд не обязал этого бизнесмена оплатить госпошлину, а вот арест на дом наложил», — рассказывает пострадавшая. С ее слов, иск оставался без рассмотрения больше года, и до решения так и не дошло. Истец пошел обходным путем. Как показало время, отжать признанное бюджетным добро в Казани через суд легче, чем частное…

10 февраля 2014 года Шайхутдинов, демонстрируя гражданскую сознательность и отказ от личных претензий на объект, заявил в прокуратуру, что и нынешний собственник заполучил его незаконно. Уже 11 февраля (при стандартном сроке проверки обращений 30 суток) прокурор Советского района Фарид Латыпов (позже зампрокурора Ульяновской области, — прим. ред.) подал в райсуд иск, где доводы муслюмовца были подкреплены указаниями на нормы права. Ссылаясь на решение Советского суда 2009 года, Латыпов утверждал: участок Ибятову в 1997 году действительно выделялся, но указанные в госакте границы соответствуют наделу на улице Сабинской, а не Геологов. То есть на основании одного документа Ибятов получил аж два участка. В итоге прокурор потребовал аннулировать регистрацию права собственности и договор купли-продажи с Хайрутдиновым, вернув 0,12 га на улице Геологов муниципалитету.

24 апреля 2014 года суд этот иск удовлетворил. Оценку тому, что спорная недвижимость была перепродана семье судьи в отставке, ни прокуратура, ни суд не дали. Построенный на участке дом в иске и решении Фемиды также обошли стороной.

Версия профессора Ибятова: «Это по заказу было сделано»

Документы о праве собственности Ибятова на второй участок по Сабинской к иску прокуроров не прилагались. Потому что их никогда не существовало, утверждает доктор технических наук, завкафедрой физики и математики Казанского аграрного университета Равиль Ибятов. Тот самый, кого прокуроры и суд выставили практически аферистом. «Никогда у меня участка на Сабинской не было. Это фальсификация! Мы считаем, что иск и решение суда — это по заказу было сделано, — говорит бывший владелец участка. — У меня на руках все документы на землю были, а у той стороны только липовые выписки, но сколько мы не подавали жалобы в апелляцию, в президиум Верховного суда РТ — на наши документы никто не смотрел».

Со слов профессора, история отчуждения его участка началась с просьбы знакомого: «Некий Ильясов — мы когда-то в студенчестве с его братом вместе работали — попросил, чтоб его «одногруппник, односельчанин, очень надежный человек», временно складировал материалы на моем пустующем участке». Профессор разрешил, а потом занялся докторской диссертацией, лишь через несколько лет увидел, что склад стройматериалов превращается в кирпичный дом! «Ильясов (ныне подозреваемый в афере главный инженер «Горгаза», — прим. ред.) сначала объяснял: мол, все нормально — это временно строят, чтобы материалы не украли, а потом сказал, что «надежный одноклассник» его просто послал», — говорит бывший собственник.

Документы о праве собственности Ибятова на второй участок по Сабинской к иску прокуроров не прилагались. Потому что их никогда не существовало, утверждает Равиль Ибятов. Фото mech.kazgau.ru

Липу прикрыли сроком давности

А в марте 2015 года Советский райсуд признал за Шайхутдиновым право собственности на дом, посчитав регистрацию права на него Ибятова, а затем и Хайрутдинова незаконной. У тех, кстати, были встречные претензии — они просили признать недействительными три представленных в пользу муслюмовца документа. В частности, указывали — улица Сабинская, упомянутая в справке сельсовета 2005 года, появилась в Больших Клыках лишь в 2007-м! Однако суд ушел от оценки доводов в части фальсификации доказательств, отказав со ссылкой на срок давности. И это решение, как и предыдущие, было признано законным, несмотря на жалобы.

Парадокс в том, что в 2013 году тот же Советский суд признавал дом Шайхутдинова самовольной постройкой, подлежащей сносу. А в 2012-м признавал несостоятельными претензии того же гражданина на участок под этим домом. Само решение Константиновского поселения о выделении земли истцом не представлено, а в соответствующих списках архивного отдела исполкома Высокогорского района запись по Шайхутдинову А.А. «имеет никем не заверенные исправления и внесена поверх ранее имеющейся записи, что вызывает сомнения в правомерности ее внесения в списки», — сказано в опубликованном судебном акте.

В 2015-м тот же суд в ином составе решил, что стройку на спорном участке Ауфар Шайхутдинов начал в 1996 году и понес подтвержденные договором и квитанциями затраты почти на миллион. Еще одним фактом существования дома стали спутниковые снимки Google. В итоге суд постановил — отменить регистрацию права на дом Хайрутдинова и наделить этим правом Шайхутдинова.

Позицию нового собственника земли — муниципалитета — суд в решении не отразил, указав лишь, что представитель исполкома на заседание не явился. К слову, за самого Шайхутдинова в суде выступал некий Халиуллин, начальник участка стройфирмы «Ак таш».

Попытки оспорить решение со стороны теперь уже бывших собственников земли и дома успехом не увенчались. Суды отказывают в пересмотре дела. Несмотря на то, что в декабре 2015 года полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью на улице Геологов.

В 2018 году Высокогорский межрайонный следственный отдел Следкома возбудил уголовное дело о мошенничестве и пришел за главным инженером «Казаньгоргаза» Ильясовым. Фото kazan-tr.gazprom.ru

С инженера «Горгаза» спросили за два участка

Начало расследования — допросы, экспертизы и обещания от генерала — было бодрым. «Бездомная» покупательница вспоминает первый поход на личный прием к заместителю министра — начальнику Главного следственного управления МВД по Татарстану Владимиру Изааку. «Он, едва увидев липовые справки, заявил нам с юристом банка — одни будут отвечать за землю, другие — за дом». Мы тогда ушли окрыленные».

Возбужденное в ГСУ дело почему-то передали в ОП «Гвардейский», таким образом, надзор за следствием осуществляла прокуратура Советского района. И за 2,5 года подозреваемых у полиции так и не появилось, зато расследование неоднократно приостанавливалось. В феврале 2018 года занимавшийся этим делом следователь ОП «Гвардейский» Марат Усманов сам загремел под арест по подозрению в покушении на взятку. Между тем не без помощи Усманова потерпевшему банку и его клиентке удалось добиться того, что фальсификацию документов подтвердили эксперты. Причем тех документов, которые представлялись в суд двумя юристами Шайхутдинова. Как утверждают источники «Реального времени», одним из представителей выступала… бывшая судья Советского райсуда.

Зато были выявлены признаки подделки еще в двух архивных выписках 2007 года, на основе которых некими Шавалеевым и Хусаиновым были зарегистрированы два других участка в Клыках. И именно по этим материалам в 2018 году Высокогорский межрайонный следственный отдел Следкома возбудил уголовное дело о мошенничестве и пришел за главным инженером «Казаньгоргаза» Ильясовым.

— На сегодняшний день установлено, что он получал копии паспортов Шайхутдинова, Шавалеева и Хусаинова, с которыми учился когда-то в строительном институте, и на эти копии получал подложные выписки и справки из архива, причастность к этому работников аппарата Высокогорского совета устанавливается, — излагает версию следствия замруководителя Высокогорского МРСО Руслан Сайфутдинов.

По словам следователя, на выписках 1996 года эксперты обнаружили печати образца 2004 года. Однако по этим документам в 2008 году участки были зарегистрированы, а через год-два проданы — за 40 и 900 тысяч рублей, причем в одной из сделок интересы продавца представлял ныне подозреваемый сотрудник подразделения «Газпрома» Ильясов. Выписки по этим участкам выдавались в одно и то же время, но разным людям, однако дома на участках смотрятся близнецами — одинаковые не только проект и стройматериалы, но даже ограда и цветочные клумбы. В Следкоме не исключают, что масштаб хищений по этой схеме в пригороде Казани куда более значительный, и недоумевают — почему сотрудники прокуратуры не поддержали ходатайство об аресте Ильясова.

Версия защиты: «Пока не видим состава преступления»

В свою очередь, адвокат подозреваемого Дмитрий Фролов считает отказ в аресте законным:

— Ильясов ни в чем не виноват. Его оговаривают. Дело расследуется в отношении неустановленных лиц, и нет никаких прямых доказательств, позволяющих говорить о какой-либо причастности…

По мнению защиты, налицо ряд споров по гражданским делам, в которых «все средства хороши». «Пока мы не видим там никакого состава преступления», — комментирует ситуацию адвокат Фролов.

Источники «Реального времени» утверждают, якобы при обыске на рабочем месте Ильясова обнаружили те самые копии недостоверных справок. После чего подозреваемый заявил, что их где-то раздобыл его родственник — ныне покойный.

Выселение тормозит арест на имущество

Подозреваемый газовик с супругой и сыном также проживают в Клыках. В своем трехэтажном доме — недалеко от дома, за который платит кредит отставная судья. Исполнение судебных решений в части выселения семьи сейчас тормозит лишь арест, наложенный на это имущество.

Юристы банка и их оставшиеся без денег и собственности клиенты неоднократно писали генпрокурору РФ и его подчиненным о волоките в расследовании дела в ОП «Гвардейский» и необходимости инициировать пересмотр решения Советского райсуда от 25.04.2014 года, принятого по иску райпрокурора. В ответ прокуроры Казани и Советского района либо их замы обещали — изучить вопрос «о возможности обращения в суд» по вновь открывшимся обстоятельствам. До реализации возможностей дело не дошло. Зато в декабре 2017-го и.о. прокурора района Гильфанов предупредил недовольных отсутствием результата: «в случае повторного обращения с аналогичными доводами переписка с вами будет прекращена».

На одной из последних встреч Владимир Изаак не стал обнадеживать потерпевшую: «Он сказал: «Это земельная мафия!.. Ничем не можем вам помочь». Фото 16.мвд.рф

Ответы из МВД Татарстана не столь категоричны. В частности, замминистра Владимир Изаак 15.11.2017 года сообщал: результаты предварительного расследования этого дела обсуждались на уровне прокуратуры района и города, а также — в Советском и Верховном судах Татарстана… И «с учетом данных указанными органами рекомендаций планируется уголовное дело возобновить» и «проверить доводы о причастности конкретного лица к подделке документов о выделении участка Шайхутдинову». Тот же генерал на одной из последних встреч не стал обнадеживать, со слезами вспоминает потерпевшая: «Он сказал: «Это земельная мафия!.. Ничем не можем вам помочь».

Дело об участке, который увели у судьи, пока остается за полицией. Источники «Реального времени» утверждают, что заинтересованные «закрыть тему» делают все, чтобы дотянуть до истечения сроков давности и создать помехи следствию. Может, потому, что пересмотр одного судебного акта может поднять целую волну?.. В самом Советском суде подчеркивают: все решения по этой истории были признаны законными на вышестоящем уровне, все вступили в силу, и основанием для их пересмотра теперь может стать такой же вступивший в силу приговор суда.