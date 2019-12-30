Рано радовались. После разгрома Канады российская «молодежка» по делу уступила США
Команда Брагина впервые на этом ЧМ сыграла предсказуемо
Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд радует интригами и эмоциями каждый год. Нынешний турнир в Чехии — не исключение. Подопечные Валерия Брагина начали с неожиданного поражения от хозяев, продолжили еще более неожиданным разгромом Канады и только накануне выдали вполне предсказуемый результат в игре против США. О том, как уроженец Узбекистана с татарскими корнями оформил дубль в ворота «барса» Амира Мифтахова и на что сборная России может рассчитывать теперь, — в материале «Реального времени».
Восстановиться после суперигры с Канадой было тяжело
После 6:0 в матче Россия — Канада расклады в группе B стали просто невероятными: все пять команд имели в своем активе по победе и поражению и у каждой набралось по 3 очка. Канада оказалась все зоны плей-офф, но впереди у «кленовых листьев» игры с чехами и немцами, и свое в них они еще возьмут обязательно. Любопытно, что игра россиян против канадцев стала самой малорезультативной в двух игровых турах — во всех остальных матчах забрасывалось больше шести шайб.
Почему важно говорить о турнирных раскладах уже сейчас? Потому что уже случившееся поражение от США и возможная досадная оплошность в предновогодней встрече с Германией могут отправить Россию в утешительный турнир за право остаться в элите. Это такой же фантастический расклад, как и по 3 очка у всех пяти команд — и поэтому он существует. В случае равенства очков у двух и более команд «решать» будут личные встречи, а затем разница забитых и пропущенных шайб.
Поражение от США уже случилось, и вполне предсказуемо. После такого матча против Канады восстановиться было очень трудно. Здесь и момент физического состояния игроков (на восстановление было меньше суток), и фактор психологии (все-таки счет 6:0 заставляет неокрепшую молодежь бить себя в грудь, даже несмотря на внешнее спокойствие), плюс был еще эпизод с капитаном канадцев, который не снял свой шлем во время исполнения российского гимна. Эта история также вызвала у наших ребят много эмоций.
А ведь американцы, несмотря на поражение в игре с канадцами, — чуть ли не главные фавориты нынешнего чемпионата мира. Пусть в их нынешней сборной не так много звезд, о которых уже буквально кричат все драфт-рейтинги и заокеанские хоккейные инсайдеры, но талантов все равно хватает. Особняком стоят Маттиас Самуэльссон, Джейкоб Пивонька, Оливер Вальстром и Артур Калиев. Уроженец Ташкента с татарскими корнями лишь первые семь месяцев жизни провел на родной земле, а вырос и сформировался как личность и хоккеист уже за океаном. Он даже внешне похож на американца, о его корнях напоминает лишь ФИО, и символично, что именно в игре с Россией он стал главным действующим лицом.
Два гола за 7 секунд
В матче против американцев с первых минут в воротах сыграл воспитанник «Ак Барса» Амир Мифтахов. Брагин после игры с канадцами очень аккуратно отвечал на вопросы о вратарях, чтобы никого не обидеть и не запутать. С одной стороны, очевидно, что теперь у Амира больше шансов стать первым номером на игры плей-офф. С другой, Валерию Николаевичу важно деликатно дать понять, что нужен каждый. Он с этим справился, но Мифтахов против США провел не лучший свой матч и был заменен на Аскарова после третьей пропущенной шайбы.
Звенья полевых хоккеистов не претерпели изменений по сравнению с игрой против Канады и выглядели следующим образом:
Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин — Грошев.
Первый период получился очень боевым, даже несмотря на то, что команды присматривались друг к другу и шайб не забили. Пара стычек и удалений привели к тому, что американцы в какой-то момент отдали преимущество, но пользы из этого россияне не извлекли.
Американские сборные последних лет на молодежном уровне выделяются тем, что играют в свой хоккей при любом счете на табло. Программа развития в США выстроена таким образом, что все ребята знают друг друга уже не первый год, так как играют вместе с юниорского уровня — с 16—17 лет. Нынешняя команда хороша в атаке, но очень много ошибается в обороне, давая сопернику шанс практически в каждой третьей-четвертой смене. Когда Калиев заработал двойной малый штраф, был шанс на то, что наконец-то прорвется игра в большинстве, но этого не случилось. Более того, американцы буквально преподали урок, как сначала реализовать лишнего, а затем, спустя каких-то 7 секунд, удвоить преимущество уже в равных составах — 2:0 в пользу США.
Брагин: «Игра шла до гола. К сожалению, его забили соперники»
Нападающий сборной России Василий Подколзин по окончании второго периода говорил о проблемах в атаке:
— Нам не хватает бросковой агрессии, надо начинать бросать.
Между тем, после двух периодов счет по броскам был такой: 17 — 17. Да и в целом игра была достаточно равной, моментов у подопечных Брагина хватало, но вот с реализацией было очень туго. После шикарного матча с Канадой, в котором залетало буквально все, предсказуемо начались проблемы. Помимо атаки хромала и дисциплина — удаления на ровном месте сделали свое дело и привели к третьей пропущенной шайбе. Вновь отличился Калиев, сделавший дубль и отправивший Мифтахова на лавку (стоит признать, что Амир действительно ошибся). После трех матчей у нынешней сборной России нет твердого первого номера в воротах, и это также доставляет дополнительные трудности.
Внук Зинэтулы Билялетдинова, защитник московского ЦСКА Александр Романов одну шайбу все-таки отыграл — 1:3. За 2 минуты до конца третьего периода тренерский штаб россиян выпустил шестого полевого игрока вместо голкипера. Концовка получилась затяжной из-за многочисленных стычек, однако по-настоящему опасных моментов так и не принесла. Россияне получили закономерный исход матча с одним из главных фаворитов нынешнего турнира. США обыгрывает Россию на молодежных чемпионатах мира в пятый раз подряд.
Валерий Брагин после игры предсказуемо посетовал на невозможность восстановиться после труднейшего матча с Канадой:
— Да, много вчерашний матч забрал. Мы ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США. Не считаю, что американцы превзошли нас в тактике. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках. Поэтому сложно было. Над реализацией большинства мы работаем. Завершение хромает. Последний пас, последний бросок. Где-то не хватает хладнокровия. Сейчас думаем над тем, чтобы изменить в игре в большинстве.
Постоянно разговариваем с ребятами на тему дисциплины. Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Там как такового нарушения не было. Над остальными надо думать, смотреть. То, что поставил Мифтахова на второй матч подряд, ошибкой не считаю. Он, что, плохо сыграл?
Сборная Германии — очень перспективная и хорошая команда. Очень сложная группа, каждый матч здесь будет многое решать. Мы готовились, успокаивали ребят, но немножко не хватило этих эмоций. Согласен, что американцы играют нетипично. Обычно у них больше акцент на атаку. Но они же изучают соперника, поэтому выбрали такую тактику, чтобы обезопасить ворота.
Теперь все решит матч против Германии 31 декабря
Пока что сборная Брагина чередует победы с поражениями. Прошлогодний успех швейцарцев позволил образоваться на нынешнем турнире этой самой «группе смерти» с Россией, Канадой, США и Чехией. Именно Германию, нашего заключительного соперника по группе B, принято считать аутсайдером, однако немцы сумели обыграть чехов, в отличие от наших. Смогли они забить и сразу три шайбы американцам, хотя и пропустили в ответ шесть (3:6). Матч Россия — Германия состоится 31 декабря в 17.00 по московскому времени.
Чем хороша нынешняя немецкая сборная? Во-первых, реализацией большинства — на этом турнире немцы реализовали уже пять попыток. У россиян с этим показателем настоящая катастрофа — 0 из 14 попыток в трех матчах. Кроме того, у немцев довольно скоростная команда. Даже в игре США они, что называется, перебегали соперника, порой вынуждая откатываться и отдавать шайбу. Хотя разница в мастерстве все равно сказалась, и поражение в три шайбы было неминуемо.
Понятно, что сборная России будет явным фаворитом этой игры и должна побеждать уверенно (любой выигрыш гарантирует выход в плей-офф). Поражение обернется крахом и игрой в утешительном турнире за право остаться в высшем дивизионе. Но даже несмотря на все проблемы нашей команды (дисциплина, реализация большинства, отсутствие твердого первого номера в воротах), выигрывать наша сборная должна. С немцами на уровне молодежных сборных россияне играли последний раз в 2013 году на групповом этапе и победили со счетом 7:0.
Российская сборная уже точно не займет первое место в группе, и даже чтобы удержать вторую строчку, ей придется рассчитывать на неудачи чехов и постараться самим в последней игре. Если Россия выйдет в плей-офф с третьего места, в четвертьфинале нам достанутся или шведы, или финны. Как известно, команды Брагина любят создавать себе трудности, чтобы потом красиво их преодолевать.
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