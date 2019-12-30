Рано радовались. После разгрома Канады российская «молодежка» по делу уступила США

Команда Брагина впервые на этом ЧМ сыграла предсказуемо

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд радует интригами и эмоциями каждый год. Нынешний турнир в Чехии — не исключение. Подопечные Валерия Брагина начали с неожиданного поражения от хозяев, продолжили еще более неожиданным разгромом Канады и только накануне выдали вполне предсказуемый результат в игре против США. О том, как уроженец Узбекистана с татарскими корнями оформил дубль в ворота «барса» Амира Мифтахова и на что сборная России может рассчитывать теперь, — в материале «Реального времени».

Восстановиться после суперигры с Канадой было тяжело

После 6:0 в матче Россия — Канада расклады в группе B стали просто невероятными: все пять команд имели в своем активе по победе и поражению и у каждой набралось по 3 очка. Канада оказалась все зоны плей-офф, но впереди у «кленовых листьев» игры с чехами и немцами, и свое в них они еще возьмут обязательно. Любопытно, что игра россиян против канадцев стала самой малорезультативной в двух игровых турах — во всех остальных матчах забрасывалось больше шести шайб.

Почему важно говорить о турнирных раскладах уже сейчас? Потому что уже случившееся поражение от США и возможная досадная оплошность в предновогодней встрече с Германией могут отправить Россию в утешительный турнир за право остаться в элите. Это такой же фантастический расклад, как и по 3 очка у всех пяти команд — и поэтому он существует. В случае равенства очков у двух и более команд «решать» будут личные встречи, а затем разница забитых и пропущенных шайб.

Поражение от США уже случилось, и вполне предсказуемо. После такого матча против Канады восстановиться было очень трудно. Здесь и момент физического состояния игроков (на восстановление было меньше суток), и фактор психологии (все-таки счет 6:0 заставляет неокрепшую молодежь бить себя в грудь, даже несмотря на внешнее спокойствие), плюс был еще эпизод с капитаном канадцев, который не снял свой шлем во время исполнения российского гимна. Эта история также вызвала у наших ребят много эмоций.

Американцы — чуть ли не главные фавориты нынешнего чемпионата мира

А ведь американцы, несмотря на поражение в игре с канадцами, — чуть ли не главные фавориты нынешнего чемпионата мира. Пусть в их нынешней сборной не так много звезд, о которых уже буквально кричат все драфт-рейтинги и заокеанские хоккейные инсайдеры, но талантов все равно хватает. Особняком стоят Маттиас Самуэльссон, Джейкоб Пивонька, Оливер Вальстром и Артур Калиев. Уроженец Ташкента с татарскими корнями лишь первые семь месяцев жизни провел на родной земле, а вырос и сформировался как личность и хоккеист уже за океаном. Он даже внешне похож на американца, о его корнях напоминает лишь ФИО, и символично, что именно в игре с Россией он стал главным действующим лицом.

Два гола за 7 секунд

В матче против американцев с первых минут в воротах сыграл воспитанник «Ак Барса» Амир Мифтахов. Брагин после игры с канадцами очень аккуратно отвечал на вопросы о вратарях, чтобы никого не обидеть и не запутать. С одной стороны, очевидно, что теперь у Амира больше шансов стать первым номером на игры плей-офф. С другой, Валерию Николаевичу важно деликатно дать понять, что нужен каждый. Он с этим справился, но Мифтахов против США провел не лучший свой матч и был заменен на Аскарова после третьей пропущенной шайбы.

Звенья полевых хоккеистов не претерпели изменений по сравнению с игрой против Канады и выглядели следующим образом:

Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин — Грошев.

Первый период получился очень боевым, даже несмотря на то, что команды присматривались друг к другу и шайб не забили. Пара стычек и удалений привели к тому, что американцы в какой-то момент отдали преимущество, но пользы из этого россияне не извлекли.

Американские сборные последних лет на молодежном уровне выделяются тем, что играют в свой хоккей при любом счете на табло. Программа развития в США выстроена таким образом, что все ребята знают друг друга уже не первый год, так как играют вместе с юниорского уровня — с 16—17 лет. Нынешняя команда хороша в атаке, но очень много ошибается в обороне, давая сопернику шанс практически в каждой третьей-четвертой смене. Когда Калиев заработал двойной малый штраф, был шанс на то, что наконец-то прорвется игра в большинстве, но этого не случилось. Более того, американцы буквально преподали урок, как сначала реализовать лишнего, а затем, спустя каких-то 7 секунд, удвоить преимущество уже в равных составах — 2:0 в пользу США.

Валерий Брагин предсказуемо посетовал на невозможность восстановиться после труднейшего матча с Канадой

Брагин: «Игра шла до гола. К сожалению, его забили соперники»

Нападающий сборной России Василий Подколзин по окончании второго периода говорил о проблемах в атаке:

— Нам не хватает бросковой агрессии, надо начинать бросать.

Между тем, после двух периодов счет по броскам был такой: 17 — 17. Да и в целом игра была достаточно равной, моментов у подопечных Брагина хватало, но вот с реализацией было очень туго. После шикарного матча с Канадой, в котором залетало буквально все, предсказуемо начались проблемы. Помимо атаки хромала и дисциплина — удаления на ровном месте сделали свое дело и привели к третьей пропущенной шайбе. Вновь отличился Калиев, сделавший дубль и отправивший Мифтахова на лавку (стоит признать, что Амир действительно ошибся). После трех матчей у нынешней сборной России нет твердого первого номера в воротах, и это также доставляет дополнительные трудности.

Внук Зинэтулы Билялетдинова, защитник московского ЦСКА Александр Романов одну шайбу все-таки отыграл — 1:3. За 2 минуты до конца третьего периода тренерский штаб россиян выпустил шестого полевого игрока вместо голкипера. Концовка получилась затяжной из-за многочисленных стычек, однако по-настоящему опасных моментов так и не принесла. Россияне получили закономерный исход матча с одним из главных фаворитов нынешнего турнира. США обыгрывает Россию на молодежных чемпионатах мира в пятый раз подряд.

Валерий Брагин после игры предсказуемо посетовал на невозможность восстановиться после труднейшего матча с Канадой:

— Да, много вчерашний матч забрал. Мы ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США. Не считаю, что американцы превзошли нас в тактике. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках. Поэтому сложно было. Над реализацией большинства мы работаем. Завершение хромает. Последний пас, последний бросок. Где-то не хватает хладнокровия. Сейчас думаем над тем, чтобы изменить в игре в большинстве.

Постоянно разговариваем с ребятами на тему дисциплины. Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Там как такового нарушения не было. Над остальными надо думать, смотреть. То, что поставил Мифтахова на второй матч подряд, ошибкой не считаю. Он, что, плохо сыграл?

Сборная Германии — очень перспективная и хорошая команда. Очень сложная группа, каждый матч здесь будет многое решать. Мы готовились, успокаивали ребят, но немножко не хватило этих эмоций. Согласен, что американцы играют нетипично. Обычно у них больше акцент на атаку. Но они же изучают соперника, поэтому выбрали такую тактику, чтобы обезопасить ворота.



Российская сборная уже точно не займет первого места в группе, и даже чтобы удержать вторую строчку, ей придется рассчитывать на неудачи чехов и постараться самим в последней игре

Теперь все решит матч против Германии 31 декабря

Пока что сборная Брагина чередует победы с поражениями. Прошлогодний успех швейцарцев позволил образоваться на нынешнем турнире этой самой «группе смерти» с Россией, Канадой, США и Чехией. Именно Германию, нашего заключительного соперника по группе B, принято считать аутсайдером, однако немцы сумели обыграть чехов, в отличие от наших. Смогли они забить и сразу три шайбы американцам, хотя и пропустили в ответ шесть (3:6). Матч Россия — Германия состоится 31 декабря в 17.00 по московскому времени.

Чем хороша нынешняя немецкая сборная? Во-первых, реализацией большинства — на этом турнире немцы реализовали уже пять попыток. У россиян с этим показателем настоящая катастрофа — 0 из 14 попыток в трех матчах. Кроме того, у немцев довольно скоростная команда. Даже в игре США они, что называется, перебегали соперника, порой вынуждая откатываться и отдавать шайбу. Хотя разница в мастерстве все равно сказалась, и поражение в три шайбы было неминуемо.

Понятно, что сборная России будет явным фаворитом этой игры и должна побеждать уверенно (любой выигрыш гарантирует выход в плей-офф). Поражение обернется крахом и игрой в утешительном турнире за право остаться в высшем дивизионе. Но даже несмотря на все проблемы нашей команды (дисциплина, реализация большинства, отсутствие твердого первого номера в воротах), выигрывать наша сборная должна. С немцами на уровне молодежных сборных россияне играли последний раз в 2013 году на групповом этапе и победили со счетом 7:0.

Российская сборная уже точно не займет первое место в группе, и даже чтобы удержать вторую строчку, ей придется рассчитывать на неудачи чехов и постараться самим в последней игре. Если Россия выйдет в плей-офф с третьего места, в четвертьфинале нам достанутся или шведы, или финны. Как известно, команды Брагина любят создавать себе трудности, чтобы потом красиво их преодолевать.