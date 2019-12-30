Данила Бехелев: «Истина для меня — действия и решения, которые приводят к поставленным целям»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 26-я
Данила Бехелев родился в Ленинграде в 1987 году. В 2009-м с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М. Бонч-Бруевича по специальности «Инженер многоканальных телекоммуникационных систем». Несколько лет работал в компаниях «Компьюлинк-Интеграция» и ОАО «МТС». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о личности Илона Маска и задает вопросы губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.
Данила Бехелев, 32 года, начальник управления проектов и архитектуры в компании-разработчике ПО — ООО «ИТСК», дочернем предприятии ПАО «Газпром нефть». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представлял Санкт-Петербург.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Я считаю, что результат принятого решения может меняться в зависимости от временного горизонта, на котором мы его рассматриваем. Например, в ближайшей перспективе решение будет оптимальным, а в среднесрочной мы столкнемся с негативными эффектами. Но если бы у меня действительно была возможность изменить историю, то я бы переписал ее без Великой Отечественной войны.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Самое важное — понимать, что ребенок — это личность. На основании этого принципа не все решения и ценности, которые близки мне и кажутся правильными, так же хороши и для ребенка. Не надо навязывать свои ценности. Во-вторых, вы являетесь примером для ребенка. Не противоречьте действиями своим собственным словам. Никогда не лицемерьте.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Сложно предполагать, на что ты реально способен в ответственный момент, но считаю, что сегодня красной линией должно проходить развитие культуры и социальных инвестиций. И это как раз те поступки, которые каждый из нас может совершить.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
— Думаю, я не оригинален: для меня действительно важным решением было участие в конкурсе «Лидеры России».
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— История создается здесь и сейчас. Рефератными для меня являются примеры личностей, смотрящих на вызовы будущего. Сегодня это Илон Маск. Из исторических деятелей — Сергей Павлович Королев. Сложно представить, что он мог бы сделать, обладая возможностями совершенно другого порядка.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— В случае, если эти люди готовы к жертве. Сегодня в корпорациях появляется новая модель социальной ответственности, когда бизнес преднамеренно идет на уступки обществу по схеме loose — win.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Уоррен Баффет «Эссе об инвестициях», Ричард Талер «Nudge. Архитектура выбора», Игорь Манн «Номер 1», Павел Безруко «Без воды», Даниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро».
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Когда мы приблизимся к экономическим показателям Москвы, и есть ли такая цель?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Для меня это вопрос выбора между ростом экономики и выравниванием уровней развития регионов.
- Что такое истина для вас?
— Истина для меня — действия и решения, которые приводят к поставленным целям.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
комментарии
Прагматик.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/162132-intervyu-menedzhera-docherney-kompanii-gazprom-neft
У всех ответ один. Неужели кроме этого события больше не было ничего, что повлияло на жизнь?