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Данила Бехелев: «Истина для меня — действия и решения, которые приводят к поставленным целям»

07:00, 30.12.2019 4 Сюжет: ЛИДЕРЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 26-я

Данила Бехелев: «Истина для меня — действия и решения, которые приводят к поставленным целям» Фото: YouTube

Данила Бехелев родился в Ленинграде в 1987 году. В 2009-м с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М. Бонч-Бруевича по специальности «Инженер многоканальных телекоммуникационных систем». Несколько лет работал в компаниях «Компьюлинк-Интеграция» и ОАО «МТС». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о личности Илона Маска и задает вопросы губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Данила Бехелев, 32 года, начальник управления проектов и архитектуры в компании-разработчике ПО — ООО «ИТСК», дочернем предприятии ПАО «Газпром нефть». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 20182019 года — представлял Санкт-Петербург.

  1. Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
    — Я считаю, что результат принятого решения может меняться в зависимости от временного горизонта, на котором мы его рассматриваем. Например, в ближайшей перспективе решение будет оптимальным, а в среднесрочной мы столкнемся с негативными эффектами. Но если бы у меня действительно была возможность изменить историю, то я бы переписал ее без Великой Отечественной войны.
  2. Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
    — Самое важное — понимать, что ребенок — это личность. На основании этого принципа не все решения и ценности, которые близки мне и кажутся правильными, так же хороши и для ребенка. Не надо навязывать свои ценности. Во-вторых, вы являетесь примером для ребенка. Не противоречьте действиями своим собственным словам. Никогда не лицемерьте.
  3. Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
    — Сложно предполагать, на что ты реально способен в ответственный момент, но считаю, что сегодня красной линией должно проходить развитие культуры и социальных инвестиций. И это как раз те поступки, которые каждый из нас может совершить.
  4. Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
    — Думаю, я не оригинален: для меня действительно важным решением было участие в конкурсе «Лидеры России».
  5. Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
    — История создается здесь и сейчас. Рефератными для меня являются примеры личностей, смотрящих на вызовы будущего. Сегодня это Илон Маск. Из исторических деятелей — Сергей Павлович Королев. Сложно представить, что он мог бы сделать, обладая возможностями совершенно другого порядка.
  6. При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
    — В случае, если эти люди готовы к жертве. Сегодня в корпорациях появляется новая модель социальной ответственности, когда бизнес преднамеренно идет на уступки обществу по схеме loose — win.
  7. Назовите пять самых полезных для лидера книг.
    — Уоррен Баффет «Эссе об инвестициях», Ричард Талер «Nudge. Архитектура выбора», Игорь Манн «Номер 1», Павел Безруко «Без воды», Даниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро».
  8. Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
    — Когда мы приблизимся к экономическим показателям Москвы, и есть ли такая цель?
  9. Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
    — Для меня это вопрос выбора между ростом экономики и выравниванием уровней развития регионов.
  10. Что такое истина для вас?
    — Истина для меня — действия и решения, которые приводят к поставленным целям.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной

подготовила Ольга Голыжбина
Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.

По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.

На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.

С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.

Общество
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:43
    Интересный молодой человек.
    Прагматик.
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  • Анонимно 08:53
    Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/162132-intervyu-menedzhera-docherney-kompanii-gazprom-neft

    У всех ответ один. Неужели кроме этого события больше не было ничего, что повлияло на жизнь?
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  • Анонимно 11:13
    Питер почти на уровне Москвы же уж. Что он недоволен?
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  • Анонимно 11:24
    Да обычный молодой человек
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