«Если Трамп не предпримет резких внешнеполитических действий, он переизберется с вероятностью 90 процентов»

Сергей Востриков — о том, что ждет самых упоминаемых политиков мира в 2020 году

Самыми упоминаемыми персонами на мировой политической арене в 2019 году стали Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. О том, могут ли быть серьезные изменения в политической карьере американского и украинского коллег президента Путина в 2020 году и от чего и кого зависит их устойчивость, в интервью «Реальному времени» рассказал эксперт в области международных отношений и внешней политики, доктор исторических наук Сергей Востриков.

«На Украине собран приличный компромат на представителей Демократической партии США»



— Сергей Васильевич, для американского президента выдался очередной нервный год — демократы запустили процедуру отстранения его от должности из-за телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, когда Дональд Трамп якобы обещал военную и финансовую поддержку Украине в обмен на активизацию расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Скажется ли это серьезным образом на шансах Трампа переизбраться в ноябре будущего года?

— Избирательная кампания у Трампа будет непростой, и, собственно, эта кампания уже началась — «проект» демократов с импичментом президента имеет цель осложнить главную задачу Трампа, то есть его переизбрание на второй срок. Однако проделать то, от чего в 1998 году был на волосок тот же Билл Клинтон, демократам будет невозможно ввиду полного контроля республиканцев над верхней палатой Конгресса США.

Но вставить президенту палки в колеса у демократов отчасти получится: чтобы не допустить его свободы действий во внешнеполитической сфере, может вновь быть применен инструмент санкций с принятием очередного пакета против России или Китая. Тут Трамп связан по рукам и ногам — если он эти санкции не введет, это будет расцениваться как подрыв национальных интересов США и даже национальная измена.

Но свои козыри в этой игре Трамп еще не выкладывал, игра только начинается. А они у президента США есть, и очень серьезные. Знакомые американисты рассказали мне, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани не зря ездил на Украину: по их словам, он собрал там приличный компромат на «ребят из демократической оппозиции», и это будет серьезный удар по соперникам летом-осенью 2020 года.

Но главное даже не это. У Трампа очень прочные позиции в его Республиканской партии, и партия весьма сильно консолидирована вокруг президента, а ведь на прошлых выборах такого не было. Кроме того, электорат Трампа несколько расширился с выборов 2016 года — в США хорошая экономическая конъюнктура, хорошие темпы роста экономики, и прежде всего, налицо увеличение количества рабочих мест. От этого факта не уйдешь никакими лозунгами, призывами и обвинениями в адрес Трампа. Если президент еще и не будет предпринимать никаких резких внешнеполитических действий, то он будет избран на второй срок с вероятностью 85—90 процентов.

Фото Jonathan Ernst/Reuters (gazeta.ru)

У Трампа очень прочные позиции в его Республиканской партии, и партия весьма сильно консолидирована вокруг президента, а ведь на прошлых выборах такого не было

Хотя демократы всеми силами будут стараться затянуть тот же импичмент для осложнения избирательной кампании Трампа. Вызов же свидетелей от Трампа по разговору Трампа и Зеленского будет очень неудобен для Джозефа Байдена — кандидата в президенты от демократов. И для многих остальных.

«Демократы, в отличие от Трампа, держат курс на удушение и истощение России. Они будут использовать эту тему по полной»

— Все кандидаты от демократов не опасны для Трампа?

— В стане демократов наблюдаются разнобой и межфракционная грызня. Очень много кандидатов, не говоря уже об основных, довольно яростно конкурируют между собой, а тут еще и миллиардер Майкл Блумберг встрял в эту борьбу. Блумберг — это больше попытка сплотить ряды демократов и обеспечить их материальную и информационную базу, потому что после избрания Трампа на второй срок возникнет вопрос: кто поведет ослабленную демократическую партию дальше? Хиллари Клинтон уже не игрок, проигравший выборы-2020 (вероятнее всего, это будет Байден или кто-то из «леваков») тоже будет «сбитым летчиком», а Блумберг будет тем, кто попытается сохранить основу, костяк демократов. Кандидатом он не станет, поскольку он всегда был политиком локального масштаба и больше бизнесменом.

На чем могут играть демократы? На «русофобии», то есть на введении адских и суперадских санкций против России, потому что принципиальных расхождений между демократами и республиканцами никогда не было, особенно по внешнеполитической стратегии. И те, и другие считали и считают, что Америка должна быть в мире «намбер уан», но демократы, в отличие от Трампа, держат сейчас курс на удушение и истощение России, где слабое место — экономика, и они будут использовать эту тему по полной.

Трамп прагматик, он введет санкции против России, потому что в рамках внешнеполитической стратегии США опасность в среднесрочной и долгосрочной перспективе для них представляет не Россия, а Китай. Но вот к китайской «шкатулке» код доступа американским аналитикам подобрать непросто — чтобы изолировать Китай, американцам нужно либо нейтрализовать Россию (потому что при наличии у Китая российских нефти и газа эту страну не остановить), либо перетянуть ее на свою сторону. Но и то, и другое проблематично, и Трамп это знает.

Фото migrantumir.com

Очень много кандидатов, не говоря уже об основных, довольно яростно конкурируют между собой, а тут еще и миллиардер Майкл Блумберг встрял в эту борьбу

«У Зеленского был шанс прибрать все к своим рукам, показать, кто в доме хозяин. Но он им не воспользовался»

— Теперь о другом герое 2019 года, даже более шумном, во всяком случае на постсоветском пространстве. Какие перспективы у Владимира Зеленского? Может ли 2020 год быть успешным для украинского президента, ведь в 2019-м у него все-таки сложился диалог с Россией, которую на Украине немалое количество граждан воспринимают как врага?

— То, что идет диалог Москвы с Зеленским, уже само по себе неплохо. Зеленский — это не Порошенко, который не вел с нами никаких переговоров аж с 2016 года, и уже хорошо, что в апреле 2020 года намечена встреча «нормандской четверки» в Берлине, а на ближайшие дни запланированы обмен пленными по формуле «всех на всех» и подписание нового газового контракта.

Президент Украины — человек с некой хитрецой, он считает, что политически и дипломатически он может переиграть и перехитрить Путина в вопросах по тому же Донбассу. Но так считали многие в украинском руководстве и ранее, и у Зеленского успехов пока тоже нет. Это неудивительно, когда ты сталкиваешься с политическими тяжеловесами, которые все зубы съели на этой большой политике. Конечно, со временем у него появится опыт, но пока четко видна его слабая сторона — это отсутствие волевого начала. Политическая воля у президента должна присутствовать всегда.

Тут сказывается то, что у команды Зеленского не было программы, у многих ее членов не было политического опыта. Смотрите: у самого президента Украины по приходу к власти был шанс все прибрать к своим рукам, то есть поставить своих людей и в Службу безопасности, и в Министерство обороны, и в МВД. Таким образом он бы показал, кто в доме хозяин. А Владимир Александрович этого не сделал. Он вынужден был оставить во главе МВД Арсена Авакова, который, между тем, все больше усиливает свои позиции на Украине, давая уже оценку действиям президента, что, например, в России было бы несусветной наглостью.



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Президент Украины — человек с некой хитрецой, он считает, что политически и дипломатически он может переиграть и перехитрить Путина в вопросах по тому же Донбассу. Но так считали многие в украинском руководстве и ранее, и у Зеленского успехов пока тоже нет

Кроме того, команда Зеленского — это не подарок, и многие украинские эксперты полагают, что летом 2020 года правительство Алексея Гончарука исчерпает себя в силу некомпетентности в экономической сфере и будет заменено, а на освободившуюся должность премьера вполне может быть предложена кандидатура Авакова.

«Фигура Авакова — ключевая для Украины в 2020 году»

Если правительство ничего не решает и ничего не делает, от бездействия возникнет фигура Авакова. Последний ориентирован не на Брюссель и Париж, а на Вашингтон. Вашингтон, а именно Джордж Сорос, будет влиять на процессы на Украине. Стране нужны финансы, и Сорос может их давать через те же НКО.

Так как экономические проблемы Украины в 2020 году будут усугубляться, а проблема Донбасса быстро решена не будет, положение Зеленского лучше не станет. И поскольку у украинских радикалов много оружия и в стране есть галицкий фактор, фактор «особой позиции» жителей западных областей, то для Зеленского в 2020 году может наступить и проблема «разбегания» Украины.

Дело в том, что если в повестку дня будет поставлен вопрос об особом статусе всего Донбасса, вопрос о таком же статусе могут поднять как в других этноконфессиональных регионах страны — в районах, где живут румыны, венгры и русины, так и, скажем, в Одессе, которая когда-то была свободным городом. И что тогда останется от Украины? Поэтому здесь все будет в руках МВД, хотя пока оно самоустранилось от политических процессов, и в руках Службы безопасности Украины, а она в руках США, поскольку там работает немало американских советников. Поэтому фигура Авакова — ключевая для Украины в 2020 году.

Фото 112.ua

Если правительство ничего не решает и ничего не делает, от бездействия возникнет фигура Авакова. Последний ориентирован не на Брюссель и Париж, а на Вашингтон

А реальными достижениями для самого Зеленского в 2020 могут быть решение вопроса о разводе войск и прекращение огня на Донбассе. Но если после развода войск между сторонами будет создан коридор, то кто будет его контролировать? Либо туда залезут какие-то «махновцы», а значит, возможны мародерство и грабежи, либо туда придут миротворцы. Но их появление в 2020 году на Донбассе нереально — это очень сложная операция.

