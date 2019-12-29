«Их нравы»: разногласия с НАТО, своя подводная лодка и мировой успех турецкого сериала
Итоги 2019 года для Турции
Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается несколько необычная колонка нашего автора — с рассказом об итогах 2019 года в этой стране.
Политика: успехи оппозиции и новые партийные проекты
Через несколько дней заканчивается 2019 год, на протяжении которого автор знакомил дорогого его сердцу читателя с историческими событиями Турции ХХ века, как правило, сквозь призму биографий основных ее политических деятелей. Но в конце года как в отечественных, так и в турецких СМИ принято подводить итоги, поэтому сегодня я немного отвлекусь от истории и постараюсь представить вашему вниманию свой топ основных событий, произошедших в Турции в уходящем году. Отметим, что события не будут представлены в строгом хронологическом порядке.
Итак, чем жила Турция в 2019-м? Пожалуй, основным событием, имевшим большой внутриполитический резонанс, стали муниципальные выборы, в результате которых правящей партии справедливости и развития (ПСР) пришлось уступить должности градоначальников в самых крупных городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. Противостояние между «партией власти» и оппозицией было настолько напряженным, что в Стамбуле пришлось пересматривать результаты выборов и проводить дополнительный тур, победа в котором все равно досталась представителю народно-республиканской партии Экрему Имамоглу.
Другим важнейшим внутриполитическим событием 2019 года стал раскол в рядах правящей партии. Из нее ушли бывший вице-премьер Али Бабаджан, стоявший у истоков ПСР, и бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу. Последний в середине декабря объявил о создании собственной «Партии будущего», ожидается, что в начале 2020 года о создании новой политической партии объявит и Бабаджан.
Экономика: трудности позади?
В социально-экономическом плане год выдался довольно сложный. Это было связано как с общемировыми экономическими тенденциями, так и с санкционной политикой, проводимой США в отношении Турции. Однако был проведен ряд мер для стабилизации ситуации, в частности до 2 тысяч лир (около 24 тысяч рублей) был поднят минимальный размер оплаты труда, снижена процентная ставка Центробанка с последующей сменой руководителя этой организации, открыты новые производства и поддержан местный производитель. Согласно оценкам МВФ, Турция к концу 2019 года почти преодолела длительный период рецессии, и прогнозы на 2020 год довольно радужны: намечается некоторый рост экономики, а также снижение уровня инфляции и безработицы.
Несмотря на указанные трудности, в 2019 году в Турции было открыто производство местного самолета. Ожидается, что первые турецкие самолеты появятся в небе в 2023 году в год празднования 100-летия Турецкой Республики. Кроме того, декабрь 2019 года оказался богат на новинки промышленности, в частности 21-го числа была спущена на воду первая турецкая подводная лодка нового поколения под названием «Пири-реис» (до 2027 года планируется спуск на воду еще 5 таких субмарин), а 27 декабря состоялась презентация нового турецкого электрокара TOGG, серийное производство которого начнется в 2022 году. Планируется выпуск 5 различных моделей с мощностью двигателя в 200 и в 400 лошадиных сил с максимальной дальностью передвижения на полном заряде в 500 километров. Сейчас ведутся работы по подготовке необходимой инфраструктуры для автомобиля будущего. Ожидается, что производство электрокара обеспечит появление около 20 тысяч новых рабочих мест.
Международное положение: покупка российских ЗРК, санкции от США, операция в Сирии и газ на Северном Кипре
На внешнеполитической арене произошло довольно много знаковых событий, которые в том или ином ключе определили конфигурацию будущего геостратегического положения Турции. В первую очередь это поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые привели к конфликту интересов Турции с партнерами по военному блоку НАТО, свертыванию программы производства истребителей F-35, а также к принятию пакета экономических санкций со стороны правительства США.
Кроме того, важнейшим событием октября 2019 года стало начало военной операции на севере Сирии «Источник мира», направленной против военизированных формирований PKK/YPG и ИГИЛ (запрещенной в Российской Федерации организации). Наряду с этим в результате геологоразведки в акватории Средиземного моря у берегов Турецкой Республики Северного Кипра были обнаружены месторождения природного газа. По этой причине Турция направила к берегам острова геологоразведочные суда и объявила о создании военной базы на территории Северного Кипра.
Заключительным аккордом военно-политической эпопеи 2019 года стало заключение соглашения о сотрудничестве между Турцией и Ливией в акватории Средиземного моря, а также приглашение к вводу турецких военных в Ливию, рассмотрение которого намечено на начало следующего года.
«Личность» Бильгинера
Безусловным мировым достижением в области культуры в 2019 году стало получение турецким актером Халуком Бильгинером премии «Эмми» (это произошло впервые) в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в популярном сериале «Шахсийет» («Личность»), где герой Бильгинера, отставной судья, страдающий от болезни Альцгеймера, занимается восстановлением справедливости. Остросюжетная драма вызвала широкий зрительский интерес как в самой Турции, так и за ее пределами.
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Так, по мнению автора, выглядит топ основных событий, произошедших в Турции в 2019 году. Конечно же, у наблюдательного читателя может сложиться иная картина, поэтому все дополнения и замечания приветствуются в комментариях к этому небольшому очерку. И до встречи в следующем году, в котором мы продолжим знакомство с историей и культурой нашего южного соседа.
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