«Их нравы»: разногласия с НАТО, своя подводная лодка и мировой успех турецкого сериала

Итоги 2019 года для Турции

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается несколько необычная колонка нашего автора — с рассказом об итогах 2019 года в этой стране.

Политика: успехи оппозиции и новые партийные проекты



Через несколько дней заканчивается 2019 год, на протяжении которого автор знакомил дорогого его сердцу читателя с историческими событиями Турции ХХ века, как правило, сквозь призму биографий основных ее политических деятелей. Но в конце года как в отечественных, так и в турецких СМИ принято подводить итоги, поэтому сегодня я немного отвлекусь от истории и постараюсь представить вашему вниманию свой топ основных событий, произошедших в Турции в уходящем году. Отметим, что события не будут представлены в строгом хронологическом порядке.

Итак, чем жила Турция в 2019-м? Пожалуй, основным событием, имевшим большой внутриполитический резонанс, стали муниципальные выборы, в результате которых правящей партии справедливости и развития (ПСР) пришлось уступить должности градоначальников в самых крупных городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. Противостояние между «партией власти» и оппозицией было настолько напряженным, что в Стамбуле пришлось пересматривать результаты выборов и проводить дополнительный тур, победа в котором все равно досталась представителю народно-республиканской партии Экрему Имамоглу.

Другим важнейшим внутриполитическим событием 2019 года стал раскол в рядах правящей партии. Из нее ушли бывший вице-премьер Али Бабаджан, стоявший у истоков ПСР, и бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу. Последний в середине декабря объявил о создании собственной «Партии будущего», ожидается, что в начале 2020 года о создании новой политической партии объявит и Бабаджан.

Противостояние между «партией власти» и оппозицией было настолько напряженным, что в Стамбуле пришлось пересматривать результаты выборов и проводить дополнительный тур, победа в котором все равно досталась Экрему Имамоглу. Фото euronews.com

Экономика: трудности позади?

В социально-экономическом плане год выдался довольно сложный. Это было связано как с общемировыми экономическими тенденциями, так и с санкционной политикой, проводимой США в отношении Турции. Однако был проведен ряд мер для стабилизации ситуации, в частности до 2 тысяч лир (около 24 тысяч рублей) был поднят минимальный размер оплаты труда, снижена процентная ставка Центробанка с последующей сменой руководителя этой организации, открыты новые производства и поддержан местный производитель. Согласно оценкам МВФ, Турция к концу 2019 года почти преодолела длительный период рецессии, и прогнозы на 2020 год довольно радужны: намечается некоторый рост экономики, а также снижение уровня инфляции и безработицы.

Несмотря на указанные трудности, в 2019 году в Турции было открыто производство местного самолета. Ожидается, что первые турецкие самолеты появятся в небе в 2023 году в год празднования 100-летия Турецкой Республики. Кроме того, декабрь 2019 года оказался богат на новинки промышленности, в частности 21-го числа была спущена на воду первая турецкая подводная лодка нового поколения под названием «Пири-реис» (до 2027 года планируется спуск на воду еще 5 таких субмарин), а 27 декабря состоялась презентация нового турецкого электрокара TOGG, серийное производство которого начнется в 2022 году. Планируется выпуск 5 различных моделей с мощностью двигателя в 200 и в 400 лошадиных сил с максимальной дальностью передвижения на полном заряде в 500 километров. Сейчас ведутся работы по подготовке необходимой инфраструктуры для автомобиля будущего. Ожидается, что производство электрокара обеспечит появление около 20 тысяч новых рабочих мест.

21 декабря была спущена на воду первая турецкая подводная лодка нового поколения под названием «Пири-реис». Фото Reuters

Международное положение: покупка российских ЗРК, санкции от США, операция в Сирии и газ на Северном Кипре

На внешнеполитической арене произошло довольно много знаковых событий, которые в том или ином ключе определили конфигурацию будущего геостратегического положения Турции. В первую очередь это поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые привели к конфликту интересов Турции с партнерами по военному блоку НАТО, свертыванию программы производства истребителей F-35, а также к принятию пакета экономических санкций со стороны правительства США.

Кроме того, важнейшим событием октября 2019 года стало начало военной операции на севере Сирии «Источник мира», направленной против военизированных формирований PKK/YPG и ИГИЛ (запрещенной в Российской Федерации организации). Наряду с этим в результате геологоразведки в акватории Средиземного моря у берегов Турецкой Республики Северного Кипра были обнаружены месторождения природного газа. По этой причине Турция направила к берегам острова геологоразведочные суда и объявила о создании военной базы на территории Северного Кипра.

Заключительным аккордом военно-политической эпопеи 2019 года стало заключение соглашения о сотрудничестве между Турцией и Ливией в акватории Средиземного моря, а также приглашение к вводу турецких военных в Ливию, рассмотрение которого намечено на начало следующего года.

Важнейшим событием октября 2019 года стало начало военной операции на севере Сирии «Источник мира». Фото russian.rt.com

«Личность» Бильгинера

Безусловным мировым достижением в области культуры в 2019 году стало получение турецким актером Халуком Бильгинером премии «Эмми» (это произошло впервые) в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в популярном сериале «Шахсийет» («Личность»), где герой Бильгинера, отставной судья, страдающий от болезни Альцгеймера, занимается восстановлением справедливости. Остросюжетная драма вызвала широкий зрительский интерес как в самой Турции, так и за ее пределами.

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Так, по мнению автора, выглядит топ основных событий, произошедших в Турции в 2019 году. Конечно же, у наблюдательного читателя может сложиться иная картина, поэтому все дополнения и замечания приветствуются в комментариях к этому небольшому очерку. И до встречи в следующем году, в котором мы продолжим знакомство с историей и культурой нашего южного соседа.

