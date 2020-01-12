Оставаться на коне: каким будет интернет-маркетинг в 2020 году

Фото: Олег Тихонов

Когда читаешь статьи о рекламе и маркетинге в России, почти всегда это не авторские материалы, а переводы американских статей. Наталья Льдинова, директор рекламного агентства Well Media, предпочитает изучать эту сферу изнутри на личном опыте: она ездит изучать маркетинг за рубеж и применяет знания на практике в своем агентстве. В своей колонке для «Реального времени» она рассказывает о главных трендах digital-маркетинга, которые продолжат развиваться в 2020 году.

SMM: больше stories, AR и UGC

Репортажи в «Инстаграм» становятся главным каналом коммуникации для брендов — охваты в ленте падают, тогда как число просмотров stories достигает 500 миллионов человек. Поэтому сегодня посты достаточно выкладывать через день, а вот в stories нужно загружать ежедневно в среднем 5—7 историй для поддержания вовлеченности подписчиков.

Дополненная и виртуальная реальность (AR и VR) все больше осваивается маркетологами как эффективный инструмент привлечения потребителей. VR-очки для визуализации будущей квартиры, приложения для «примерки» одежды и мебели в свой дом, анимированные маски и фильтры в соцсетях — все это в игровой форме работает на повышение интереса, потребительской активности и продаж. Вовлеченность аудитории при использовании AR и VR-технологий повышается в десятки раз: при этом потребитель лучше запоминает информацию и хочет повторить позитивный опыт. Кроме того, AR ломает барьеры, которые часто стоят на пути к онлайн-покупкам: отсутствие возможности увидеть товар в реальных размерах, прогуляться по будущей квартире и т. д. Это помогает ускорить процесс принятия решения о покупке и создать крепкую эмоциональную связь с брендом.

Фото Олега Тихонова

Вовлеченность аудитории при использовании AR и VR-технологий повышается в десятки раз: при этом потребитель лучше запоминает информацию и хочет повторить позитивный опыт

UGC-публикации также стали инструментом влияния на миллениалов: люди доверяют отзывам своих друзей на 90% больше, чем брендам. UGC может иметь любой формат, начиная от комментария в аккаунте до видеообзоров на Youtube. Самое главное — позитивное упоминание вашей продукции или названия бренда. Такой подход выглядит искренне, что вызывает у потребителей больше доверия к компании и помогает расширить аудиторию потенциальных клиентов. Позитивно UGC влияет и на SEO: публикации о продукте увеличивают трафик, что улучшает ранжирование аккаунта и сайта компании.

2020 год — самое время присмотреться и завести аккаунт в Tik Tok: чем раньше вы это сделаете, тем дешевле вам будут стоить подписчики. Многие блогеры уже перекочевали на эту площадку, так как сегодня она не только переманивает к себе молодую аудиторию, но и находит подражателей в IGTV. А это значит, к формату коротких залипательных видео с музыкальным сопровождением нужно хорошо присмотреться.

Приятный бонус соцсетей — покупки через «Инстаграм». Мы уже можем оплачивать товар или услугу «ВКонтакте» через VK Pay и ждем, когда функция Instagram Checkout появится в России. В марте этого года была уже выпущена бета-версия приложения Checkout, которая сегодня тестируется с 20 крупнейшими мировыми брендами. Пока «Инстаграм» взимает с продавцов плату за покупки, но если он увеличит объем продаж, плата не остановит большие бренды и блогеров от работы с этим инструментом.

Фото nytimes.com

2020 год — самое время присмотреться и завести аккаунт в Tik Tok: чем раньше вы это сделаете, тем дешевле вам будут стоить подписчики. Многие блогеры уже перекочевали на эту площадку, так как сегодня она не только переманивает к себе молодую аудиторию, но и находит подражателей в IGTV

Сайты: уникальные иллюстрации, видео 360, чат-боты и технологии блокчейна

Уже второй год иллюстрации в веб-дизайне — это признак хорошего тона. Но рисованные человечки с Shutterstock уже надоели: в 2020 году бренды должны создавать свои уникальные авторские иллюстрации для контента. Больше живости, больше оригинальности — главный визуальный тренд нового года.

Голосовые помощники и чат-боты становятся умнее и востребованнее: почти все крупные бренды сегодня уже используют чат-ботов в своей работе. Но совершенно неправильно! Чат-боты отлично работают в импульсивных продажах на небольшие суммы, но непригодны для общения с раздраженными клиентами. В новом году должно прийти осознание и переосмысление этого инструмента коммуникации, так как уже сейчас взаимодействие с голосовыми помощниками превращается в отдельное направление маркетинга.

Видеоконтент в этом году лидирует по уровню охвата и активно развивается: трендом наступающего года будет живое и честное видео без фильтров. Это может быть:

персонализированное видеообращение — запись с экрана с голосовым пояснением;

видео SEO, которое отображается в поисковой выдаче по определенным хештегам и ключевым словам;

видео 360 градусов — самый вовлекающий формат для тех, кому есть что показать: и сцену, и зал, и интересную «кухню».

В 2020 году также должна запуститься технология блокчейна в медийной рекламе. Это уникальные возможности верификации любых данных, которые добавят прозрачности в работу компаний и уверенности бренда и потребителя друг в друге. Фирмы будут точно знать, просматривает ли их рекламу целевая аудитория — потому что сейчас приходится доверять данным «Яндекса», Google, «ВКонтакте» и «Инстаграм». Они смогут регулировать частоту показов рекламы пользователю, что поможет сэкономить бюджет компании. А клиенты в свою очередь смогут подтвердить подлинность продукта, узнать больше о бренде и отслеживать происхождение и путь товара от завода до покупателя. Все это существенно повысит вовлеченность и доверие потребителей к бренду.

Фото exlibris.ru

В 2020 году также должна запуститься технология блокчейна в медийной рекламе. Это уникальные возможности верификации любых данных, которые добавят прозрачности в работу компаний и уверенности бренда и потребителя друг в друге

Контент-маркетинг продолжает удерживать позицию одного из лучших инструментов для В2В и сферы услуг: он стоит на 62% меньше традиционного, а дает в 3 раза больше потенциальных клиентов. К тому же пользовательский контент спокойно обходит блокировщиков рекламы и повышает уровень конверсии в 6 раз. А компании с корпоративным блогом получают на 126% больше роста, чем те, у кого его нет. Советую не сбрасывать его со счетов!

Коммуникации: омниканальный маркетинг, искусственный интеллект и развитие личного бренда

Омниканальный маркетинг в 2020 году станет жизненной необходимостью. Фокус внимания на потребителе, постоянное и последовательное вовлечение в любом месте и на любом устройстве — вот безупречная стратегия для получения теплых клиентов, долгосрочных отношений и регулярной прибыли. Это бесконечный диалог бренда с покупателем, который может начаться на одном устройстве, а продолжится в другой точке контакта. Если сообщения персонализированы и логичны, потребитель быстрее и охотнее придет в магазин: уже сейчас бренды, использующие эту стратегию взаимодействия на нескольких каналах коммуникации, получают 18,96% вовлеченности против 5,4%. При этом клиенты готовы платить за продукт больше на 13%. И чаще всего такие потребители возвращаются в вашу компанию вновь и вновь.

Искусственный интеллект (AI) активно развивается, и многие даже дают имена своим будущим AI-системам: Сбербанк, например, уже анонсировал в этом месяце новость о суперкомпьютере Christofari. В рекламе и маркетинге нам доступны пока programmatic-решения на основе искусственного интеллекта. Есть вопросы к качеству трафика, но технологии уже позволяют найти нужную целевую аудиторию. Однако медийная реклама в «Яндексе» и Google как аналог programmatic-решения пока более понятна и доступна.

Фото journal.sector.busines

Искусственный интеллект активно развивается, и многие даже дают имена своим будущим AI-системам: Сбербанк, например, уже анонсировал в этом месяце новость о суперкомпьютере Christofari

А вот что точно требует внимания, это развитие личного бренда руководителя для продвижения услуг компании. «Человек покупает у человека» — такова главная тенденция современного рынка. Компании, где все коммуникации выстраиваются через личный бренд руководителя, имеют более высокие показатели продаж. Многие руководители это уже поняли и начали массово писать тексты, снимать видео, продвигать себя и услуги своей компании. Причем важно рассказывать не только о себе, но и о своей команде, знакомить с ней своих потребителей. Ведь все хотят сотрудничать с самыми крутыми специалистами!

Подводя итоги

Маркетинг-2020 будет наполнен новым инструментарием: развитие цифровых технологий даст обширное поле для экспериментов и позволит качественно улучшить взаимодействие с потребителями. Чтобы быть на шаг впереди своих конкурентов, уже сейчас их нужно активно осваивать и учиться внедрять в свою маркетинг-стратегию. Тогда вы сможете выйти на качественно новый уровень развития и прославиться как компания, которая интересна потребителю и заслуживает доверия.