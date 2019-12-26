Фотомарафон «100-летие ТАССР»: комбайн С-4 производства завода №387, 1947 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 130-я

Фото: из фондов Музея истории ПАО «Казанский вертолетный завод»

Завод №387, который мы сейчас знаем как Казанский вертолетный завод, во время войны переехал в ТАССР из Ленинграда и объединился с заводом обозных деталей №169. Здесь производили боевые самолеты. После окончания войны производство осталось в Казани, но ему пришлось изрядно перепрофилироваться.

В 1947 году здесь началось производство сельскохозяйственных самоходных комбайнов. Дело в том, что довоенные комбайны по всей стране уже вырабатывали свои последние мощности, нужно было производить новые, но предприятия, которые это делали, были разрушены в годы войны. Инициативу взял на себя тогдашний заместитель министра авиационной промышленности, который пообещал, что его министерство запустит новый комбайн в серийное производство через полгода-год.

В январе 1947 года вышел приказ Минавиапрома СССР о том, что казанский завод №387 переводится на выпуск хлебоуборочных комбайнов «Сталинец-4» (позже, когда разоблачили культ личности, комбайн стал скромно называться С-4). Это был первый в истории отечественный самоходный комбайн: теперь уборочный агрегат не нужно было тащить трактору.

Передовой комбайнер Дубъязской МТС Высокогорского района М. Бурханова на комбайне «Сталинец-4», 1949 год

Это был сложный аппарат, разрабатывать который пришлось с нуля. Головным предприятием по изготовлению комбайнов назначили 387-й Казанский завод. В течение года он должен был собрать 50 опытных комбайнов и вывести их в серийное производство.

Пришлось реконструировать цеха, переучить рабочих, создать новые профессии: на 387-м заводе во время войны очень много использовались деревянные детали, а цельнометаллические машины не производились вовсе. Поэтому множество рабочих нужно было обучить работать с металлом.



21 апреля первый С-4 был готов, трое суток его испытывали, и 25 апреля отправили в Москву рапорт о том, что первый эталонный самоходный комбайн готов. 1 мая он поучаствовал в демонстрации: прошел вместе с колонной из 150 сотрудников завода.

Столяр Петряев и конструктор Толкуев за изготовлением модели самоходного комбайна С-4 в подарок Сталину, конец 1940-х. Фото из фондов Музея истории Казанского вертолетного завода

Летом того же года первые комбайны были выпущены на поля республики — проходить испытания в полевых условиях, потом наладили серийное производство. Всего с 1947 по 1951 год Казанский завод №387 выпустил 9 000 «Сталинцев».

Людмила Губаева