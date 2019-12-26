Фотомарафон «100-летие ТАССР»: комбайн С-4 производства завода №387, 1947 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 130-я
Завод №387, который мы сейчас знаем как Казанский вертолетный завод, во время войны переехал в ТАССР из Ленинграда и объединился с заводом обозных деталей №169. Здесь производили боевые самолеты. После окончания войны производство осталось в Казани, но ему пришлось изрядно перепрофилироваться.
В 1947 году здесь началось производство сельскохозяйственных самоходных комбайнов. Дело в том, что довоенные комбайны по всей стране уже вырабатывали свои последние мощности, нужно было производить новые, но предприятия, которые это делали, были разрушены в годы войны. Инициативу взял на себя тогдашний заместитель министра авиационной промышленности, который пообещал, что его министерство запустит новый комбайн в серийное производство через полгода-год.
В январе 1947 года вышел приказ Минавиапрома СССР о том, что казанский завод №387 переводится на выпуск хлебоуборочных комбайнов «Сталинец-4» (позже, когда разоблачили культ личности, комбайн стал скромно называться С-4). Это был первый в истории отечественный самоходный комбайн: теперь уборочный агрегат не нужно было тащить трактору.
Это был сложный аппарат, разрабатывать который пришлось с нуля. Головным предприятием по изготовлению комбайнов назначили 387-й Казанский завод. В течение года он должен был собрать 50 опытных комбайнов и вывести их в серийное производство.
Пришлось реконструировать цеха, переучить рабочих, создать новые профессии: на 387-м заводе во время войны очень много использовались деревянные детали, а цельнометаллические машины не производились вовсе. Поэтому множество рабочих нужно было обучить работать с металлом.
21 апреля первый С-4 был готов, трое суток его испытывали, и 25 апреля отправили в Москву рапорт о том, что первый эталонный самоходный комбайн готов. 1 мая он поучаствовал в демонстрации: прошел вместе с колонной из 150 сотрудников завода.
Летом того же года первые комбайны были выпущены на поля республики — проходить испытания в полевых условиях, потом наладили серийное производство. Всего с 1947 по 1951 год Казанский завод №387 выпустил 9 000 «Сталинцев».
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей истории и пресс-службу ПАО «Казанский вертолетный завод» (Холдинг «Вертолеты России»)
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Я и не знал, что Казань родина первого отечественного самоходного комбайна - молодцы!
А потом ещё 9000!
Значимое событие в Истории ТАММР, да и всего СССР.
Фотки и текст просто замечательные - передают "дух" той эпохи - без восхвалений и очернений.
Спасибо автору, РВ, Музею и пресс-службе вертолетного завода за сохранение Памяти.