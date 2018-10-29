Казанский суд вернул прокурорам дело о мошенничестве на 300 млн рублей

Фото: Реальное время/VМария Горожанинова

Неожиданный поворот в уголовном деле казанского предпринимателя Ильи Застелы, сына представителя Общественной палаты РТ. В минувшую пятницу Вахитовский райсуд Казани постановил — вернуть материалы в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением процессуальных норм.

К такому выводу суд пришел на восьмом месяце судебного разбирательства по данному делу. Как выяснило «Реальное время», в постановлении о возврате говорится: «Установление точного размера ущерба, причинённого в результате данного преступления, на основании представленных доказательств в судебном заседании невозможно».

Напомним, Застелу обвиняют в серии афер на 294 млн рублей. По версии ГСУ МВД Татарстана, он брал деньги под некие операции — вроде перепродажи машин и оптовых закупок гигиенической продукции «ниже заводской стоимости», часть возвращал в виде «прибыли», а далее кормил кредиторов «завтраками».

Вину в суде предприниматель не признавал. Его жена настаивает на версии бизнес-конфликта с партнерами.