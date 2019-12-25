Рагим Ахадов: «То, что мы знаем, не всегда соответствует действительности»

Рагим Ахадов родился в Ленинграде 14 декабря 1990 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по направлению «Национальная экономика». Начинал карьеру в 2012 с должности менеджера в компании-разработчике ПО «Экспекто». За 5 лет дорос до генерального директора и акционера. Параллельно учился в Президентской академии РАНХиГС.

В 2018—2019 годах занимал должность замруководителя ГКУ ЛО «ОЭП» (Государственном казенное учреждение Ленинградской области — оператор электронного правительства). Получил степень ЕМВА по стратегическому управлению в МГУ им. Ломоносова. В 2019 году вошел в топ-100 экономических лидеров страны до 40 лет, по версии французского аналитического центра — в рамках проекта «Choiseul 100 Россия». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о подвиге блокадников Ленинграда, главной ценности Конституции и представляет мир будущего.