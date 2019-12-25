Рагим Ахадов: «То, что мы знаем, не всегда соответствует действительности»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 22-я
Рагим Ахадов родился в Ленинграде 14 декабря 1990 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по направлению «Национальная экономика». Начинал карьеру в 2012 с должности менеджера в компании-разработчике ПО «Экспекто». За 5 лет дорос до генерального директора и акционера. Параллельно учился в Президентской академии РАНХиГС.
В 2018—2019 годах занимал должность замруководителя ГКУ ЛО «ОЭП» (Государственном казенное учреждение Ленинградской области — оператор электронного правительства). Получил степень ЕМВА по стратегическому управлению в МГУ им. Ломоносова. В 2019 году вошел в топ-100 экономических лидеров страны до 40 лет, по версии французского аналитического центра — в рамках проекта «Choiseul 100 Россия». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о подвиге блокадников Ленинграда, главной ценности Конституции и представляет мир будущего.
Рагим Галиб оглы Ахадов, 29 лет, эксперт в области цифровой экономики и управляющий партнер профильной группы компаний. Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2017/2018 года — представлял Санкт-Петербург.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Ничего. Тот опыт, которым обладает страна на данный момент, и позволил сформировать свой уникальный путь развития. Было много хорошего и плохого, но главное, какие выводы сделаны и какие шаги предпринимались после.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Для меня семья — это базовое понятие гармонии. Я хочу продолжить то, что вкладывали в меня: ничего не бояться и идти до конца. Быть смелыми и честными. И стараться не выбирать очевидный путь развития.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Почему могли бы? Мне кажется, каждый гражданин ДОЛЖЕН делать, хотя бы на уровне того, что может. Ведь если начнешь с себя, то и вокруг люди заряжаются и делают. А маленькими шагами можно прийти к высокому. А так вопрос довольно абстрактный, большой.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Выход из собственного бизнеса после победы в «Лидерах России». Все изменилось, конкурс смог не только зажечь изнутри, но и дать такого волшебного пинка для развития, который еще поискать нужно. Еще отметил бы поездки и изучение самой России (глубинки, городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), знакомства с новыми людьми.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— История формируется людьми, поэтому то, что знаем мы сейчас, не всегда соответствует действительности. Конечно, есть много великих личностей и достижений, которые можно привести в пример, но я бы хотел выделить обычных, рядовых солдат, которые не отдали Ленинград во время Второй мировой войны. Для меня это пример сумасшедшей храбрости, пример, к которому хочется хоть немного приблизиться.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— В Конституции РФ написано, что человек является главной ценностью. Я уверен, что если ситуация не критическая, то всегда можно найти компромиссное решение, которое удовлетворит всех. Вопрос этот, конечно, был бы актуален в военное время, но там совсем иные критерии принятия решений.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, «Договориться можно обо всем» Гэвина Кеннеди, «Лидер и племя» Джона Кинга, Дэйва Логана и Хэли Фишер-Райт, «Построение бизнес-моделей» Александра Остервальдера и Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи».
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Что мы можем сделать для нашего города, в котором живем и который очень любим? Чем можем быть полезными?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Мир, в котором за родителями ухаживают их дети, где нет сотни приютов для детей и животных, где слово и рукопожатие чего-то да стоит, где люди верят друг другу и понимают, что такое счастье.
- Что такое истина для вас?
— Сложный вопрос. В разном контексте истина для меня разный термин, но было бы хорошо, если истина будет близка по значению к правде. Действительно сложный вопрос.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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