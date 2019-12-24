ТТС выставил на аукцион свыше 1 000 подержанных авто: приживется ли новый формат автотрейдинга в регионах?

В Казани, Уфе, Челнах, Йошкар-Оле и Оренбурге через аукционы ушло до 30% подержанных машин, тогда как эксперты называют признаком успешности бизнеса 70%

Фото: Максим Платонов

С молотка пустил подержанные автомобили один из крупнейших региональных автодилеров России — татарстанский «ТрансТехСервис». С 28 ноября, когда стартовал новый вид продаж, прошло уже три аукциона в пяти региональных городах, включая Казань. При этом продать удалось от 10 до 30% выставленных на торги автомобилей. По мнению экспертов «Реального времени», таким способом компания пытается избавиться от застоявшихся в салонах невостребованных автомобилей.

Операция «регистрация»



Первый аукцион по продаже подержанных автомобилей в Казани ТТС провел 9 декабря. А всего, как сообщили в пресс-службе компании, прошло три офлайн-аукциона в пяти городах: в Казани, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Уфе и Оренбурге. Проходили они так: в 9.00 торги в автосалоне открывались, клиенты могли прийти, зарегистрироваться, написать свои ставки на конкретный автомобиль на бумаге и сдать в конверте аукционной комиссии. В 15.00 конверты вскрывались и объявлялись победители.

А 29 ноября ТТС запустил в интернете онлайн-аукцион — он идет непрерывно: автомобили выставляются, продаются, затем выставляются очередные лоты. Для участия в перформансе клиенты должны зарегистрироваться на сайте компании (указав ФИО, адрес электронной почты и телефон, они дают согласие на обработку персональных данных и только после этого получают доступ к базе выставленных на аукцион автомобилей). А внеся с банковской карты обеспечительный платеж в размере 15 тыс. рублей, зарегистрированные клиенты могут начать делать ставки (по одному лоту). Если участник аукциона выиграл лот, то разморозка обеспечительного платежа проходит автоматически, после заключения договора купли-продажи в автосалоне, а если не выиграл — сразу по окончании торгов.

Всего на офлайн-торги было выставлено 1 126 автомобилей, количество участников составило 224 человека, а купили 127 автомобилей. Фото auto.ru

Купили только каждый девятый автомобиль

В компании «Реальному времени» озвучили первые итоги аукционных продаж: всего на офлайн-торги было выставлено 1 126 автомобилей, количество участников составило 224 человека, а купили 127 автомобилей. В том числе в Казани из 316 лотов было продано 40, а участников торгов было 79. То есть с молотка ушло чуть больше 11% от общего числа выставленных на аукцион автомобилей, в Казани — около 12,7 %. Онлайн-торги оказались эффективнее: было продано 35% выставленных на аукцион машин.

— В первый день онлайн-торгов зарегистрировались 70 участников, на сегодняшний день число участников приближается к 300. На первые торги было выставлено 20 лотов, было семь победителей, — сообщили нашему изданию в пресс-службе «ТТС».

Б/у в красивой упаковке

— Аукционы для продажи подержанных автомобилей широко практикуются в мировой практике, самый большой аукцион проводится в Америке, и такими аукционами там занимаются компании, единственным бизнесом которых является торговля именно подержанными автомобилями, — высказал «Реальному времени» свою точку зрения гендиректор федеральной сети автосалонов «Автосеть.РФ» Руслан Абдулнасыров. — Когда же аукцион проводят компании, у которых есть другие направления деятельности, то надо понимать, что они чаще всего фактически завуалированно проводят распродажу автомобилей, освобождают склады от автомобилей, которые у них застоялись. Они не могут найти им покупателя, поэтому готовы отдавать их по себестоимости, либо даже по цене ниже стоимости закупки.

При этом, подчеркнул Абдулнасыров, на покупку машин на аукционе прежде всего нацелена группа профессиональных продавцов автомобилей — перекупщиков, для которых это способ заработать на перепродаже машин, находящихся «не в лучшем состоянии»: купить дешево, отремонтировать и продать дороже.

— Практика аукционов в России не прижилась, — заметил он. — Ее у нас давно пытаются в разных формах реализовать, но не получается. На сегодня аукцион — это способ купить машину для тех, кому нравится, когда процесс покупки красиво «упакован», обычно же потребителю нужно просто быстро и технично решить вопрос покупки средства передвижения. Заморачиваться авторизациями, депозитами, портить нервы, гадая — выиграешь, не выиграешь, — желающих мало.

«Хотят заманить в свою базу»

Генеральный директор «Альянс-Авто» Евгений Ушмаев считает, что ход ТТС с аукционом обусловлен тем, что с амбициозным проектом «супермаркета» подержанных автомобилей на Тихорецкой «что-то пошло не так, как планировалось», иными словами, продажи б/у машин срочно потребовалось оживить, чтобы хотя бы частично «отбить» вложенные в их покупку средства:

— Я не думаю, что они могут на этом серьезно заработать, с учетом сегодняшних общих тенденций рынка. Чтобы заработать, надо как минимум заинтересовать большую аудиторию, в частности мелких игроков — автосалоны поменьше.

Пока такого эффекта не наблюдается, считает эксперт «Реального времени», а уровень продажи в 10—12% от общего количества выставленных машин выглядит, по его словам, совсем не обнадеживающим. Особенно на фоне дозированного предоставления потенциальным покупателям информации о продающихся машинах: сначала авторизируйся — потом покажем, что продаем и что почем.

— Информация должна быть у потенциального потребителя сразу, — говорит Ушмаев. — А когда часть информации отсутствует и становится доступна только после регистрации на сайте и тому подобного, то создается впечатление, что здесь не автомобили продают, а попросту хотят набрать клиентскую базу с адресами и телефонами — для последующей рассылки предложений.

Сомневаются в успехе данного формата продаж и в «КАН АВТО»:

— Сложно сказать. Это требует больших временных затрат и законодательных актов для запуска. Это, возможно, сведет на нет участие перекупщиков-частников и любые продажи автомобилей по принципу «из рук в руки». Но без участия государства перспектив у данного бизнеса нет. Чем обусловлен выбор этой формы продаж? Это связано с тем, чтобы минимизировать расходы по содержанию штата сотрудников, занимающихся продажей подержанных автомобилей.



У самого автодилера данной практики не было: «Прямое участие компании «КАН АВТО» в системе аукциона подержанных автомобилей несет большую ответственность за паспорт качества и историю автомобилей».

— Для массового сегмента услуга вряд ли подойдет, в основном покупатели обычных автомобилей подыскивают варианты неподалеку от места своего проживания для общего и детального, а главное, недорогого осмотра авто. Выгоду будут иметь больше ретейлеры. Охота «перекупщиков» за низкой ценой скажется на дилерах, занимающихся официальной «нетеневой» продажей подержанных автомобилей, — сообщили «Реальному времени» в «КАН АВТО».



На взгляд Денисова, 10% проданных машин от общего количества проведенных аукционов — это далеко не тот показатель, по которому можно судить об эффективности новой программы продаж. Фото Максима Платонова

В месяц — 1 500 авто

В то же время на федеральном уровне схему продаж продержанных авто с молотка уже успешно обкатали.

— В нашей компании программа продаж автомобилей с пробегом с аукциона действует уже более 7 лет, и, если бы она не приносила дохода, она не работала бы столь долго, — рассказал «Реальному времени» старший менеджер по направлению аукционов московской компании Major Expert Александр Денисов. — Мы ежемесячно выставляем на продажу по всей России 1,5 тысячи автомобилей и порядка 70 процентов из них продается в течение месяца. В основном это автомобили по программе trade-in, мы используем аукционы больше как внутренний инструмент — предоставляем клиенту при покупке нового автомобиля выгодно продать старый.

На взгляд Денисова, 10% проданных машин от общего количества проведенных аукционов — это далеко не тот показатель, по которому можно судить об эффективности новой программы продаж.

— В нашем случае на момент торгов автомобиль — это еще собственность его владельца, — подчеркнул собеседник разницу между машинами, которые продают с аукциона ТТС, и авто участников зарубежных аукционов. — В США продавец автомобиля, отдав ее на аукцион, не может не продать ее, если нашелся покупатель, у нас продавец может даже после этого отказаться от продажи, — заключил Денисов.