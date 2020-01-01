Хейтер, скрепы и Универсиада. Слова и выражения ушедшего десятилетия

Чем 2010-е пополнили наш лексикон?

Каждая эпоха остается в истории благодаря не только людям и событиям, но и фразам, словам, словечкам, а с недавних пор и мемам. И минувшиее десятилетие, конечно, не стало исключением. «Реальное время» вспомнило вербальные маркеры 2010-х.

Духовные скрепы

В 2012 году, обращаясь к Федеральному собранию с традиционным посланием, президент Владимир Путин использовал выражение «духовные скрепы» для обозначения российских традиционных ценностей. Это выражение тотчас же вошло в обиход.

«Денег нет, но вы держитесь»

Еще одно популярное выражение слетело с уст премьер-министра Дмитрия Медведева в 2016 году в Крыму, в ходе разговора с простыми людьми. Одна из жительниц полуострова посетовала на низкие пенсии, на что премьер сообщил, что невозможность их индексации связана с тем, что «денег нет», а затем, в завершение беседы, добавил фразу «вы держитесь здесь». Интернет-острословы немедленно объединили сказанное в смысловой блок. Выражение тут же стало крылатым.

Популярное выражение слетело с уст премьер-министра Дмитрия Медведева в 2016 году в Крыму, в ходе разговора с простыми людьми. Фото memepedia.ru

Взбесившийся принтер

Так народная молва прозвала шестой созыв Государственной думы РФ (2011—2016 годы), депутаты которого отличились особым рвением в поддержке законодательных инициатив исполнительной власти.

Санкции, эмбарго, «белорусские креветки»

Начиная с 2014 года без слова «санкции» обходится редкий выпуск новостей на федеральном телевидении. Это общее название экономических ограничений, наложенных на Россию большинством стран, входящих в ЕС и НАТО, после присоединения Крыма и всех сопутствующих внешнеполитических шагов. В ответ Россия ввела контрсанкции, наложив эмбарго на продукты питания из стран-санкционеров.

Это эмбарго породило немалое количество интернет-мемов. Один из наиболее известных — «белорусские креветки», появившиеся в магазинах сразу после введения ограничений. Многие продукты, попавшие под действие эмбарго, стали завозить в Россию транзитом через Белоруссию. Так страна, не имеющая выхода к морю, временно стала для нас главным поставщиком морепродуктов, в том числе креветок.

«Белорусские креветки» появились в магазинах сразу после введения ограничений. Фото souzveche.ru

Олимпийский атлет из России

Понятие, которое мы впервые услышали в 2018 году во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Из-за допинговых махинаций в российском спорте стране запретили выступать на крупных международных соревнованиях под собственным флагом, а спортсменов, признанных «чистыми» от допинга, допускали к участию в них лишь под нейтральным флагом МОК. Допинговый скандал все еще продолжается, а потому словосочетание «олимпийский атлет из России», похоже, переходит и в новое десятилетие.

«На донышке»

Значительную часть 2017 года страна посвятила наблюдению за подробностями личной жизни несовершеннолетней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной, которую, по версии следствия, изнасиловали на вечеринке. Предполагаемый насильник Сергей Семенов получил 8 с лишним лет колонии строгого режима, что вызвало невероятный общественный резонанс. Усомнившись в целомудренности жертвы насилия, многочисленные представители общественности возмутились приговором, а случившееся на той вечеринке стало предметом разбирательства в ходе нескольких выпусков популярного телешоу «Пусть говорят». Там-то Диана и призналась, что на вечеринке выпила «стаканчик водки», тут же уточнив, что речь идет о порции «на донышке». Фраза молниеносно ушла в народ.

Диана призналась, что на вечеринке выпила «стаканчик водки», тут же уточнив, что речь идет о порции «на донышке». Фото meduza.io

Биткоин, майнинг, криптовалюта

В 2017 году в мировую повестку резко ворвались слова «криптовалюта», «биткоины», «майнинг» и «блокчейн», прежде имевшие распространение лишь в качестве узкоспециальных терминов. Произошло это потому, что виртуальная валюта под названием «биткоин» резко выросла в цене, почти мгновенно обогатив своих владельцев, которым посчастливилось вовремя обзавестись «криптой». Шутка ли: в начале года одну криптомонету можно было купить менее чем за тысячу долларов (и казалось, что это дорого, потому что, скажем, в 2012-м биткоин не стоил и 10 долларов), а к концу 2017-го цена взлетела до почти 20 тысяч «зеленых».

Многие решили срочно вкладываться в криптовалюты, но заскочить в последний вагон этого высокодоходного поезда удалось немногим. Цена на биткоины столь резко больше не росла. Впрочем, нет никаких гарантий, что не будет еще одного скачка, равно как и падения. Курсы криптовалют ведут себя довольно непредсказуемо.

«Как тебе такое, Илон Маск?»

Сооснователь и совладелец компаний «Tesla» и «SpaceX», американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск стал живым символом мирового технического прогресса, наблюдаемого в десятые годы. Это он придумал, как сделать космические полеты на порядок дешевле, и, хайпа ради, запустил в космос электромобиль Tesla.

В России имя Илона Маска стало мемом. Его вспоминают всякий раз, когда сталкиваются с проявлениями народной вынужденной смекалки (то, о чем раньше говорили «голь на выдумки хитра»). Например, фотографию, на которой запечатлен процесс приготовления кипятка с помощью утюга, грех не подписать в соцсетях фразой «Как тебе такое, Илон Маск?».

Илон Маск стал живым символом мирового технического прогресса, наблюдаемого в десятые годы. Фото delo.ua

Лайфхак

Интернет с его доступностью информации нас здорово расслабил. Отпала необходимость иметь устойчивые знания, ведь все можно уточнить в гугле за пару кликов и несколько секунд. Люди идут в интернет за ответом на любые вопросы. Один из самых популярных запросов в интернет-поисковиках — «как получать много денег не работая». Спрос, как известно, рождает предложение. В ответ на распространенные запросы появились целые сайты, напичканные «лайфхаками» — пошаговыми инструкциями на все случаи жизни. Дословный перевод с английского — «взломать жизнь».

Хайп

Так говорят о стремлении заработать дешевую популярность, которую затем можно монетизировать. «Ловить хайп» на резонансных темах любят блогеры, для которых интерес подписчиков — основа заработка.

Хейтер

Так в интернете называют злопыхателей и завистников. Слово, конечно, происходит от английского «hate» — ненависть.

Хейтерами в интернете называют злопыхателей и завистников. Фото tsn.ua

Зашквар

Это слово также пришло в повседневный обиход из интернета (а туда — из мест не столь отдаленных). Зашквар — это недостойный поступок, который может стоить репутации человеку, его совершившему.

Харассмент

Еще один англоязычный термин, пришедший в русский язык со страниц западных таблоидов. На русский язык переводится как «домогательство», однако понятие не ограничивается рамками одного лишь сексуального домогательства. За харассмент сойдет любое проявление неуважения одного человека к личности другого, нарушение ее неприкосновенности: скабрезные шутки и намеки на секс, унижение, угрозы, любая форма дискриминации.

В последние годы из-за обвинений в харассменте разрушились карьеры множества американских и западноевропейских звезд политики и шоу-бизнеса, например, продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. С последнего обвинения в сексуальных домогательствах сняли, но осадочек, как говорится, остался. Не говоря о том, что сценарий последнего сезона «Карточного домика» пришлось переписывать так, чтобы не задействовать в работе исполнителя главной роли.

Из-за обвинений в харассменте разрушилась карьера Харви Вайнштейна. Фото hellomagazine.com

«Телеграм»

Мессенджер, придуманный основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым, стал одним из самых популярных во всем мире, а в России превратился в важный политический инструмент. Именно в «Телеграме» распространились многочисленные анонимные каналы, ставшие альтернативным по отношению к традиционным СМИ средством массовой информации. Под видом борьбы с незаконным распространением запрещенной информации (якобы благодаря анонимности мессенджер используют для связи террористы и наркодельцы), «Телеграм» в России пытались заблокировать силами Роскомнадзора, однако успехом попытка пока не увенчалась.

Мессенджер, придуманный Павлом Дуровым, стал одним из самых популярных во всем мире. Фото iphones.ru

Сексизм, эйджизм, лукизм

В десятые годы в мире стало принято обижаться на любые проявления дискриминации. А чтобы обижаться было удобнее, для разных видов дискриминации появились свои обозначения. Их десятки. Например, дискриминация по признаку пола называется «сексизмом», по возрасту — «эйджизмом», а по внешнему виду — «лукизмом».

Прочие неологизмы

Еще несколько новых слов и выражений, вошедших в наш обиход, приводим в виде списка. Проверьте себя: все ли их значения вам известны? Мы наверняка вспомнили не все неологизмы, поэтому предлагаем читателям дополнять наш список в комментариях.

«Крым наш» и «Вежливые люди»

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Солсберецкий собор

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«Пересядь с иглы»

«Женщины с пониженной социальной ответственностью»

«Мы попадем в рай, а они просто сдохнут»

Болотная площадь

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Белая лента

Хомячки Навального

Ольгинские тролли

Инстаграм (селфи, фитоняша, сторис, стрим, вайн, влог)

Вейпер, хипстер

Башни Кремля

Pussy Riot

Квадрокоптер

Свайп

Краудфандинг

Абьюз

Аутинг, камин-аут

Чайлдфри

«Игра престолов»

«Нога Акинфеева»

«Русские хакеры»

«Урбанина»

«Свобода лучше, чем несвобода»

«Отлить в граните»

Четвертая промышленная революция

Стендап

Стартап

Брекзит

«Мейк Америка грейт эгейн»

VR

Комбо

«Работайте, братья»

«Кружевные трусики» и «безвиз»

«Ватник» и «вата»

Лабутены

Квест

ИГИЛ (организация, запрещенная в России)

Оскорбление чувств

Спиннер

Иннополис — город под Казанью, построенный с нуля в качестве российского аналога Кремниевой долины. Фото rb.ru

Татарстанские неологизмы

Отдельно вспомним новые слова и выражения, характерные для татарстанской действительности. Все они также вошли в наш обиход в минувшем десятилетии.

Иннополис — город под Казанью, построенный с нуля в качестве российского аналога Кремниевой долины;

— город под Казанью, построенный с нуля в качестве российского аналога Кремниевой долины; «Только честный труд, бл…» — из торжественной речи тренера Зинэтулы Билялетдинова, произнесенной в раздевалке «Ак Барса» после победы в кубке Гагарина в 2018 году;

— из торжественной речи тренера Зинэтулы Билялетдинова, произнесенной в раздевалке «Ак Барса» после победы в кубке Гагарина в 2018 году; Болгар и Свияжск — города республики с богатой историей, за короткое время прошедшие путь от забвения до статуса объектов всемирного наследия ЮНЕСКО;

— города республики с богатой историей, за короткое время прошедшие путь от забвения до статуса объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; ВСМ — три буквы, обозначающие нереализованный (пока) проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань»; важность этих букв обусловлена теми надеждами, с которыми открытие ВСМ связывают татарстанские политики и бизнесмены;

— три буквы, обозначающие нереализованный (пока) проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань»; важность этих букв обусловлена теми надеждами, с которыми открытие ВСМ связывают татарстанские политики и бизнесмены; Замбези — долгожданный казанский зоопарк 2.0 с африканским колоритом не только в названии, но и в содержании;

— долгожданный казанский зоопарк 2.0 с африканским колоритом не только в названии, но и в содержании; Универсиада — главное событие десятилетия, окончательно превратившее Казань в третью столицу России;

— главное событие десятилетия, окончательно превратившее Казань в третью столицу России; «Булгария» — название средневекового государства, находившегося на территории современного Татарстана, повторно вошло в учебники истории в связи с одной из крупнейших в новейшей истории речных катастроф: одноименный теплоход потерпел крушение на Волге в 2011 году, погибли 122 человека.