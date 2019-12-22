Куда пойти в Казани: Зуля Камалова в Камаловском, кино про декабристов и открытие главной городской елки

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

В ближайшие семь дней казанцев ждут самые разнообразные культурные события — от концерта татарской австралийки Зули Камаловой до многочисленных предновогодних мероприятий. Подробнее о том, как потратить время с пользой или по крайней мере с удовольствием, — в афише «Реального времени».

Зуля Камалова в театре Камала



23 декабря в театре Камала с концертом выступит австралийская певица, лауреат премии Australian World Music Зуля Камалова. Зуля родилась в Сарапуле, поет на татарском языке. В этом году в сотрудничестве с лейблом Yummy Music она выпустила альбом «Алты көн ярату» на стихи Йолдыз Миннуллиной. На сцену вместе с ней выйдут Михиль Холландерс (Нидерланды), Taturas (Уфа), Геннадий Лаврентьев (Москва), Саида Мухаметзянова (Казань), Оскар Юнусов (Казань).

Билеты — 100—1000 рублей.

6+

«Рождественский вечер» в БКЗ

Фото vkonline.ru

В понедельник в БКЗ им. С. Сайдашева Казанский государственный камерный оркестр La Primavera Рустема Абязова отыграет концерт под названием «Рождественский вечер». Солировать в нем будет петербуржец Александр Митенёв (бандонеон).

Билеты — 400—600 рублей.

6+



Нурминский в Bash

25 декабря в ночном клубе Bash выступит Альберт Шарафутдинов, более известный как Нурминский (никнейм в честь села Нурма Балтасинского района Татарстана, откуда он родом). Клипы «пацанского рэпера» набирают миллионы просмотров на YouTube.

Билеты — 500 рублей.

18+

Фестиваль «КышДаКар-фест» на Баумана и у «Казана»

Фото kzn.ru

С 25 декабря по 7 января на улице Баумана (возле станции метро «Кремлевская») и с 27 декабря по 7 января у Центра семьи «Казан» будет работать зимний фестиваль «КышДаКар-фест» — с праздничной ярмаркой и свежей продукцией от местных фермеров.

Вход свободный.

0+

Главная городская елка

У «Казана» же 26 декабря, в четверг, в 16.00 откроется главная новогодняя площадка Казани. В этот день здесь зажжется 35-метровая светомузыкальная ель и начнет работу ледовый городок с пятью скоростными горками, лабиринтами и ледяными скульптурами. Кроме того, в четверг на главной сцене пройдет концерт, а завершится праздник салютом.

Фото Дмитрия Резнова

Вход свободный.

0+

«Яңа ел солянкасы»

Татарскую «Новогоднюю солянку» можно будет увидеть 26 декабря в КСК «УНИКС». Организаторы обещают концерт «абсолютно нового формата» и «новые, неповторимые образы любимых звезд» татарской эстрады, среди которых Иркэ, «Мунча ташы», Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, Эльмира Калимуллина, Хамдуна Тимергалиева и др.

Билеты — 800—1500 рублей.

6+

Кино про декабристов

26 декабря выйдет в прокат фильм Андрея Кравчука («Адмирал», «Викинг») «Союз спасения» — военно-историческое полотно о первом тайном политическом обществе декабристов. В картине снялись Леонид Бичевин, Александр Домогаров, Алексей Гуськов, Ингеборга Дапкунайте и др.

12+

Фото aif.ru

Снежный лабиринт

28 декабря в 13.00 в Горкинско-Ометьевском лесу откроется огромный снежный лабиринт. Через час там же начнет работу «Мастерская Деда Мороза», сообщает park.tatar, а в 12.00 в парке «Черное озеро» состоится открытая тренировка по керлингу.

Вход свободный.

0+

Забег «Я обещаю»

29 декабря в 9.30 в парке «Крылья Советов» пройдет новогодний забег «Я обещаю». Как сообщают организаторы, идея забега в том, чтобы дать себе обещание, поставить задачу, которые можно записать на своем стартовом номере, — и забег станет «начальной точкой к движению к цели».

Вход свободный.

0+

«Новогодний бал-маскарад» от Renaissance

Фото renaissance-orchestra.net

29 декабря в БКЗ им. С. Сайдашева концерт с элементами костюмированного шоу и хореографии даст камерный оркестр Renaissance под руководством Анастасии и Лидии Илюшкиных. Программа «Бала-маскарада» состоит из популярных классических и эстрадных произведений.

6+