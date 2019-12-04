Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Депутаты Госдумы приняли решение перевести трудовые книжки в электронный формат. Бумажные книжки останутся только у тех, кто до конца 2020 года письменно уведомит об этом работодателя.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. С 2021 года все новые трудовые будут электронные, а те, кто решил сохранить бумажный формат, получат их на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение, сообщает сайт Государственной думы.

«Принятые поправки, с одной стороны, избавят бизнес от излишних трудозатрат, а с другой — сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее переход на электронные трудовые книжки анонсирована Татьяна Голикова.