История Cirque du Soleil: от труппы уличных артистов под шефством Ги Лалиберте до «слива» за $1,5 млрд

Воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

История Ги Лалиберте — уличного музыканта, бросившего колледж, убежденного филантропа, первого канадского космического туриста, заплатившего «Роскосмосу» $35 млн, и страстного игрока, просадившего за покерным столом бюджет средней африканской страны. История основателя Cirque du Soleil — в материале «Реального времени».

Смазанный старт

Ги Лалиберте родился 2 сентября 1959 года в городе Квебек одноименной франкоязычной провинции на востоке Канады в семье медсестры и менеджера по связям с общественностью в Alcan Aluminium Corporation (производитель алюминия). Недостатка в деньгах родители Ги не испытывали, поэтому неосознанно своим образом жизни и симпатией к зрелищным представлениям прививали сыну с юных лет любовь к исполнительскому искусству.

В одном из немногих своих интервью много лет спустя Ги признавался, что настоящим переломным моментом для него стало посещение шоу Цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли (The Ringling Brothers and Barnum & Bailey, старейший в мире американский передвижной цирк, объявивший о банкротстве в 2017 году, после 146 лет существования).

Познакомившись с цирковым миром, Ги уже тогда решил во что бы то ни стало быть его частью. В средней школе юноша начал создавать собственные творческие номера и организовывать представления, освоил игру на аккордеоне и гармонике. После выпуска по настоянию родителей в 1975 году он поступил в один из юридических колледжей Квебека, однако вскоре бросил учебу, предпочтя наукам сферу уличных развлечений.

Некоторое время Ги Лалиберте работал на улицах города как артист-одиночка, исполняя музыку и жонглируя для зевак, но через пару месяцев был замечен коллегами и принят в труппу «бродячих артистов» Les Echassiers. В ее составе акробаты, глотатели огня и артисты гастролировали по стране и миру с театрализованными представлениями. Некоторое время Ги жил в Европе, перебиваясь случайными заработками, но денег не хватало. В 1979 году он возвращается в Канаду.

В родном Квебеке разоренный Лалиберте пробует устроиться на постоянную работу — на гидроэлектростанцию Baie-James. Попытка оказалась не очень успешной — всего через три дня рабочие ГЭС утроили забастовку, а бригады, ответственные за беспорядки, были уволены в полном составе, в числе одной из них был и 20-летний Ги Лалиберте. Надо сказать, он быстро воспользовался возможностью вернуться к привычной для него жизни уличного артиста.

Лалиберте присоединился к труппе ходулистов, которой руководил его канадский коллега, уличный артист Жиль Сте-Круа — Club des Talons Hauts (Клуб высоких каблуков). Партнеры начали совместно организовывать шоу и массовые праздники в пригородах Квебека. Известно, что Лалиберте три года подряд, с 1979-го по 1981-й, проводил зимы на Гавайях. По официальной легенде, именно там благодаря вдохновляющему гавайскому солнцу ему впервые пришла в голову мысль о создании масштабного шоу — Cirque du Soleil («Цирк Солнца»).

Фото teletype.in



Cirque du Soleil — продукт госфинансирования

В 1982 году Лалиберте и Сте-Круа проводят свое первое по-настоящему крупное мероприятие — карнавал циркового искусства La Fête Foraine в провинции Бэ-Сен-Поль. Ярмарка привлекала уличных артистов со всей Канады и США и мгновенно стала очень популярной. Карнавал, проводившийся в течение трех лет подряд, обычно заканчивался масштабным шоу, которое собирало все лучшие номера на одной сцене. Эти финальные шоу были настолько зрелищными и востребованными у публики, что у Лалиберте родилась идея гастрольного «цирка без животных».

Шанс основать его у компаньонов появился уже в 1984 году, когда Лалиберте и Сте-Круа выбивают первый правительственный контракт: власти провинции Квебек выплачивают труппе порядка 1,2 млн канадских долларов на организацию празднования 450-й годовщины открытия Канады Жаком Картье. Ги ставит сенсационную по тем временам программу под названием Cirque du Soleil.

Первым делом он пригласил артистов из нескольких стран Европы и Штатов, заполучив в труппу самобытных акробатов, жонглеров и танцоров с необычными техниками, до этого момента не представленными в Канаде и тем более Квебеке. В представлении использовались удивительные световые эффекты, собственная живая музыка и огромное количество костюмов и декораций. Был написан оригинальный сценарий, в котором решено было отказаться от разрозненных номеров, чередующихся с «отбивками», и соединить шоу смысловой канвой. Празднование завершилось более чем успешно, а Лалиберте получил первое профессиональное признание.

Изначально задуманное как разовое мероприятие, шоу Cirque du Soleil было поддержано властями и официально зарегистрировано как некоммерческое предприятие. После своего первого тура в 1984 году Ги Лалиберте пригласил основателя Канадской национальной цирковой школы Гаея Карона стать художественным руководителем проекта.

Постановки Cirque du Soleil с самого начала резко контрастировали с представлениями традиционного цирка. Для привлечения зрителей традиционные цирки часто включали номера знаменитых артистов. Лалиберте же не нанимал звезд, чтобы привлечь толпы, он считал, что ни один исполнитель не может стоить больше, чем сам цирк. Cirque du Soleil отказался от животных, так компания избежала нападок со стороны зоозащитников и огромных затрат, связанных с содержанием и передвижением животных во время гастролей.

Постановки Cirque du Soleil с самого начала резко контрастировали с представлениями традиционного цирка. Фото thenational.ae

Отвергнутая Columbia Pictures и успех в «городе соблазнов»

В 1985 году труппа Лалиберте впервые выступила за пределами Квебека, проведя шоу в соседней провинции Онтарио. Положительный зрительский отклик побудил Ги начать выводить Cirque du Soleil за пределы Квебека. Надо сказать, ему это давалось с переменным успехом. В 1986 труппу на ура встречали в Британской Колумбии и Ванкувере, билеты на полторы тысячи мест были раскуплены, однако некоторые шоу откровенно проваливались, а «Цирк Солнца» погружался в финансовую яму. По информации The New York Times, к концу 86-го долг достиг отметки в 750 тысяч долларов США. Тут на помощь Cirque du Soleil вновь пришли власти, выделив компании дополнительное финансирование.

В 1987 году статус Cirque du Soleil был изменен с некоммерческого на коммерческое предприятие. В то же время труппа получает приглашение на фестиваль искусств в Лос-Анджелесе. Невзирая на финансовые трудности Лалиберте решил рискнуть, и его труппа выступила на фестивале. Шоу имело огромный успех и было замечено американской кинокомпанией Columbia Pictures, которая выступила с предложением создать фильм о шоу Лалиберте. Лично Ги не позволил компании заключить контракт, его слишком сильно смутили ограничения и навязчивые пожелания, на которых настаивал киногигант.

Напряженные отношения с Columbia Pictures никак не сказались на популярности Cirque du Soleil в Штатах. Американская публика, познакомившись с красочным и оригинальным шоу Лалиберте, уже не хотела отпускать труппу. К 1990 году на своих представлениях компания обеспечивала вместимость 2 500 человек, продавая билеты по 33,5 доллара США за штуку. К этому времени Cirque du Soleil уже разработал свою систему дубляжа — одновременных гастролей нескольких трупп с одной и той же программой. Коллективы совершали поездки по нескольким частям света и останавливались в городах примерно на четыре-пять недель. Новый спектакль труппы Лалиберте под названием Nouvelle Experience, который в течение 19 месяцев гастролировал по 13 крупным городам США и Канады, получил отличную реакцию, к концу тура его увидели порядка 1,3 млн человек.

В середине 1991 года Ги Лалиберте решил, что его проекту пора пересекать границы Америки и смог убедить одну из канадских телекомпаний спонсировать тур Cirque du Soleil по странам Азии на $40 млн. Одновременно он заключил годовое соглашение с владельцем крупной гостиницы Mirage Resort в Лас-Вегасе Стивом Винном на организацию шоу Nouvelle Experience на площадке его комплекса. Проект имел большой успех среди гостей «города соблазнов» и побудил Винна запустить еще одно постоянное шоу Лалиберте в Mirage Resort под названием Mystere. Впоследствии между Винном и Лалиберте был заключен десятилетний контракт на производство и постановку новых представлений.

Поняв, что нашел золотую жилу, в 1994 году Стив Винн построил целое здание для Cirque du Soleil, инвестировав в него порядка $20 млн. Это не только обеспечило Винну хороший доход, но и помогло шоу Лалиберте окончательно стабилизировать финансовое положение своего проекта — кассовые сборы от шоу в Лас-Вегасе стали основным и устойчивым источником дохода. В дополнение к этому Cirque du Soleil также получал значительную сумму от продажи «мерча» во время своих представлений. Благодаря успеху Mystere Cirque du Soleil стали самым жарким и популярным шоу в Вегасе. По данным BBC, до сих пор билеты на шоу Cirque du Soleil в Лас-Вегасе стабильно распродаются на уровне 97% и приносят компании 60% годового дохода.

Шоу Saltimbanco. Фото cirquedusoleil.com

Закрепление успеха

В то же время начинается экспансия в Европу: в 1995 году Cirque du Soleil открыла свою первую европейскую штаб-квартиру в Амстердаме и начала масштабное европейское турне с новым шоу Saltimbanco. Следующей постановкой в 1994 году стала легендарная Alegria, которая показывалась по всей Европе более двух лет. В это время выручка Cirque du Soleil, по данным The New York Times, увеличивается в разы: с $30 млн в 1994 году до 110 млн в 1996-м.

Этот рост был достигнут главным образом благодаря Mystere. Выручка этого шоу составила порядка $40 миллионов. В 1997 году Винн построил целый театр в Лас-Вегасе, потратив на него еще около $60 млн. The Walt Disney Company также возвела еще один стационарный театр для размещения Cirque du Soleil в центре развлечений Walt Disney World в Калифорнии. В том же году в Монреале была организована репетиционная база, которая и сейчас служит штаб-квартирой компании.

В октябре 1998 года в Лас-Вегасе свет увидело новое шоу под названием «O» (произносится так же, как «eau», что по-французски означает «вода»). Эта постановка вошла в историю как одно из первых полноформатных шоу, проводимых в воде — во время представления артисты, танцоры и акробаты выступали в, над и около гигантского бассейна объемом 5,5 тысячи кубометров, специально возведенного для Cirque du Soleil. Стоимость производства шоу составила колоссальные $90 млн, а стоимость билетов доходила до $100.

К тому моменту Cirque du Soleil уже стал известным брендом и без труда получал публику, наполняя свои залы. Еще одна постановка, La Nouba, дебютировала в Walt Disney World, а новый спектакль Dralion в январе 1999 года отправился в трехлетний тур по Северной Америке. Таким образом, Cirque du Soleil завершил 1990-е годы с семью спектаклями и выступлениями в 22 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Европы.

В начале 2000-х Cirque du Soleil перешел на полностью автономный режим работы: в монреальской штаб-квартире было запущено собственное производство костюмов и реквизита для всех 12 существовавших на тот момент трупп цирка. Новые стационарные театры подобные сценам Винна в Лас-Вегасе возводятся международными инвесторами в Европе и Азии, годовая выручка достигает $1 млрд. Команда Ги Лалиберте же продолжает выпускать одну сенсационную постановку за другой, создавая коллаборации с легендарными брендами, артистами и кинематографическими командами (были созданы шоу, посвященные творчеству и личности Майкла Джексона, Лионеля Месси, The Beatles и многих других). Cirque du Soleil не переставал удивлять мирового зрителя, то погружая его в мир стимпанка, то перенося место действия в гиперреалистичные джунгли.

До 2009 года дела в компании Лалиберте (на тот момент принадлежала ему на 80%) шли отлично, но вскоре укрепление канадского доллара и жадность поставили под сомнение дальнейший успех «Цирка Солнца».

Ги Лалиберте получил известность не только как уличный музыкант, создавший всемирно известное шоу, но и как страстный филантроп, путешественник в космосе, профессиональный игрок в покер. Фото teletype.in



Ги Лалиберте — канадский Хью Хефнер?

Внимания заслуживает не только сам Cirque du Soleil, но и личность его основателя — Ги Лалиберте, очень неоднозначной и яркой фигуры современности. Он получил известность не только как уличный музыкант, создавший всемирно известное шоу, но и как страстный филантроп, путешественник в космосе, профессиональный игрок в покер.

История отношений Лалиберте с покером и азартными онлайн-играми началась в конце 90-х, когда на тот момент уже состоятельный бизнесмен стал часто бывать в Лас-Вегасе. Американские СМИ шутят, что, если бы Forbes составил официальный список неудачников онлайн-покера, его непременно бы возглавил основатель Cirque du Soleil, ведь, по примерным подсчетам, он просадил порядка $31 млн, и не меньше половины этой суммы проиграл за покерным столом. Были у игрока и триумфы: в 2007 году он занял четвертое место во всемирном покерном турнире Five Star World Poker Classic, забрав банк в $700 тысяч.

В пользу Лалиберте говорит другой факт его биографии: в 2007 году он объявил об официальном открытии благотворительного фонда One Drop Foundation, целью которого является сделать чистую воду доступной для каждого в мире. Фонд финансируется самим Лалиберте, Королевским банком Канады и Фондом принца Альберта II из Монако. В 2012 году Лалиберте основал Big One Drop – крупнейший по стоимости входного билета покерный турнир в мире за всю историю проведения Мировой серии покера в Лас-Вегасе. «Бай-ин» турнира составил $1 млн, а десятая часть каждого взноса была передана в фонд One Drop Foundation.

С фондом связана еще одна любопытная глава жизни Лалиберте. В 2009 году он решил привлечь внимание мировой общественности к проблемам воды весьма оригинальным способом: совершить путешествие в космос. Заплатив «Роскосмосу» $35 млн за вылет на МКС на космическом корабле «Союз ТМА-16», он 30 сентября 2009 года стал первым канадским космическим туристом. 9 октября в рамках своей миссии, озаглавленной «Движущиеся звезды и Земля для воды», Лалиберте провел 120-минутную веб-трансляцию, которая транслировалась во время шоу в 14 городах мира.

Есть в биографии Ги Лалиберте еще более шокирующие детали. В том же 2009 году британское издание The Independent публикует громкий материал с заголовком «Миллиардер-импресарио подает в суд на рассказ о сексе, наркотиках и Cirque du Soleil». Канадский журналист, автор документальных фильмов и книг с расследованиями о жизни знаменитостей Ян Гальперин выпустил в свет несанкционированную книгу-биографию Лалиберте, в которой представил основателя Cirque du Soleil как «негодяя, прыгающего из постели в постель, с неиссякаемым аппетитом к сексу, наркотикам и рок-н-роллу».

Гальперин подробно описывает некоторые «декадентские вечеринки», которые Лалиберте, по его словам, финансировал за счет доходов своей бизнес-империи, цитирует десятки бывших гостей, передает все «подробности разврата». Во время этих «закрытых шоу» артисты Cirque du Soleil развлекали мировую бизнес-элиту, политиков и голливудских звезд, утверждал журналист. Иск Лалиберте к Гальперину был подан в 2009-м, после долгих разбирательств история получила логическое завершение лишь в мае 2011 года. По данным Radio-Canada, писатель и шоумен достигли мирового соглашения, одним из условий которого было принесение Гальпериным публичных извинений.

Здание цирка в Монреале. Фото teletype.in

Продажа Cirque du Soleil американцам

К 2013 году Cirque du Soleil представил уже порядка 19 шоу-программ, которые приносили в основном Лалиберте около $1 млрд в год, а штат трупп во всем мире насчитывал около пяти тысяч артистов. В январе Cirque du Soleil объявил о своих первых в истории масштабных сокращениях — увольнении 400 сотрудников и закрытии четырех шоу. В разговоре с корреспондентом BBC сооснователь цирка Жиль Сте-Круа назвал причиной кризиса решение генерального директора Cirque du Soleil Даниэля Ламарра увеличить производительность компании с одного шоу в год до трех (это было в 2008 году). С тех пор, по словам Сте-Круа, многие почувствовали «снижение качества» шоу.

Он также связал сокращения с высокими производственными затратами на головокружительно сложные представления Cirque du Soleil, стоимость которых порой доходит до $25 млн. Пресс-секретарь Cirque du Soleil Рене-Клод Менар в официальном релизе пояснила, что у шоу нет проблем с доходами и поступлениями от продаж билетов, однако наметились существенные проблемы с расходами. Укрепление канадского доллара стало проблемой для компании, которая несет 95% своих расходов в Канаде, где живет и обучается почти половина штата сотрудников, но получает 95% своих доходов в других странах.

20 апреля 2015 года Ги Лалиберте подтвердил продажу Cirque du Soleil: компания официально находится в руках консорциума иностранных инвестфондов, констатировал основатель шоу. Согласно информации Radio-Сanada, по итогам сделки 60% акций компании было продано американскому фонду TPG Capital, 20% выкупил китайский фонд Fosun, еще 10% приобрел инвестфонд Квебека Caisse de depot et Place du Québec. 10% Лалиберте сохранил у себя вместе с правом участвовать в стратегическом и художественном планировании деятельности компании.

При этом TPG Capital как мажоритарный владелец Cirque du Soleil взяла на себя обязательства сохранить головной офис компании, в котором работает более 1 400 человек, в Монреале, а также придерживаться стратегии гендиректора шоу Даниэля Ламарра и продолжать вкладывать средства в культурные и общественные организации провинции Квебек. На пресс-конференции, посвященной продаже Cirque du Soleil, Ги Лалиберте объяснил, что передача акций международным фондам стала кульминацией процесса, запущенного им еще в 2006 году, когда Cirque du Soleil начал активно расти за рубежом. По словам Лалиберте, новые партнеры позволят его цирку продолжать рост, диверсифицировать и активно развивать новые рынки.

Лалиберте заявил, что продажа Cirque du Soleil — это ни в коем случае не сбыт неликвидного актива, ведь цирк «по-прежнему хорошо зарабатывает», продавая свыше 11 млн билетов в год, что «больше, чем все бродвейские театры вместе взятые». Он также пояснил, что никогда не собирался оставлять бизнес в наследство своим пятерым детям, а TPG Capital сможет гарантировать лучшее будущее для Cirque du Soleil. Сумма сделок не разглашалось, однако, по данным «Коммерсанта», она составила примерно $1,5 млрд.

Сейчас 59-летний бизнесмен — нечастый гость в публичном пространстве. Известно, что в настоящее время Лалиберте занимается частными инвестициями и практически не вмешивается в дела цирка. Cirque du Soleil же продолжает представлять шоу-программы по всему миру. На данный момент под этим брендом на пяти континентах работают 20 шоу, доходы компании не раскрываются.