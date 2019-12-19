«Нам нужно извлечь урок и не прятаться за то, что мы на первом месте»

УНИКС справился с первой трудностью сезона, но дальше будет намного сложнее

Казанский баскетбольный клуб продолжает лихорадить — до матча против «Дарушафаки» в пяти последних играх команда Димитриса Прифтиса потерпела три поражения. Особенно неприятно проигрывать как раз во встречах Кубка Европы — неделю назад в испанской Бадалоне УНИКС уступил с разницей очков «-17». В случае разгромного поражения дома от «Дарушафаки» даже существовала вероятность невыхода команды из группы. Однако казанцы не просто выиграли, а раскрутили запутанную ситуацию в группе в свою пользу и заняли в ней первое место. О том, как удалось второй раз в сезоне обыграть именитого соперника и почему лучшим в этой игре стал россиянин Евгений Колесников, — в репортаже «Реального времени».

Прессинг вместо скоринга

УНИКС продолжает оставаться самой непредсказуемой российской командой сезона. В недавней домашней встрече против московского ЦСКА подопечные Прифтиса как по щелчку во второй половине встречи стали играть слаженно в защите, а в атаке включился на полную мощность Эрик Макколлум — и победа над чемпионом в кармане. Следующая игра против «Зелены Гуры» была показательна в том плане, что и против более слабого соперника казанцы не могут всю игру проводить стабильно. Несмотря на итоговое преимущество в 13 очков, хозяева «Баскет-холла» в какой-то момент позволили польским гостям сократить счет до минимума. А вот выездная игра в Бадалоне неделю назад снова вскрыла все минусы УНИКСа в те моменты, когда не спасают нынешние лидеры. В Испании не работала защита, добавилось множество необязательных потерь плюс совсем не пошел дальний бросок.

Впервые с 2007 года в Еврокубке сложилась ситуация, при которой перед последним туром ни один из российских клубов не гарантировал себе участие в следующем раунде. «Локомотив-Кубань» во вторник и вовсе досрочно покинул турнир, проиграв последний матч группового этапа. Для того чтобы УНИКС все-таки не вышел из группы, должно было совпасть очень много факторов. В то же время понятно, что все команды были настроены занять более высокое место для более высокого посева. Но матч с «Дарушафакой» был бы ярким и без турнирной мотивации обоих клубов. В конце октября казанский клуб не являлся фаворитом игры в Стамбуле, но победил на последних секундах, буквально вырвав концовку у соперника, который лидировал большую часть матча. Уже по разминке команд стало понятно, что турки приехали за реваншем — подопечные Эрнака Сельчука попали, наверное, 95% своих дальних попыток, удачно пристрелявшись на гостевом паркете.

В пресс-релизе, который подготовили аналитики Еврокубка перед игрой, УНИКС отмечали как команду, которая входит в тройку лучших среди тех, что использует прессинг по всей площадке. Почти 20% времени на площадке команда Прифтиса тратит на такую агрессивную игру против соперников. Больше процент только у «Уникахи» и «Монако». С приходом в команду греческого специалиста игра казанцев стала довольно узнаваемой с точки зрения стиля. У его предшественника, Евгения Пашутина, был совсем другой подбор игроков и чаще всего вся игра строилась через «скорера» Кита Лэнгфорда, который на днях был номинирован на лучшего баскетболиста десятилетия в Европе.

УНИКС все время лидировал в начале встречи, но турки не отставали — 7:7, 10:9. Фото instagram.com/unicsbasket

Турецкие «трешки» залетали и на разминке, и в игре

Стартовый состав казанцев удивил появлением Хаукура Палссона — исландец пропустил из-за травмы больше месяца. Также с первых секунд на паркете появились Реймар Морган, Эрик Макколлум, Джамиль Уилсон и Евгений Колесников.

Первый удачный бросок в матче сделал именно Палссон, забивший после классного прохода под кольцо. Было заметно, что исландец соскучился по игре — он был очень активен как в защите, так и в атаке. УНИКС все время лидировал в начале встречи, но турки не отставали — 7:7, 10:9. После очередного дальнего попадания гости впервые повели с преимуществом в 4 очка — 13:9. К концовке стартовой четверти казанцы полностью сменили всю пятерку — играли уже Тайес, Лиходей, Узинский, Мантзарис и Смит. А гости тем временем продолжили «бомбить» издалека — то, что так здорово у них получалось на разминке, зрители увидели и в игре. Процент попадания трехочковых у «Дарушафаки» — 75% после 10 минут (6 из 8). Счет на табло тем временем — 24:17 в пользу гостей.

Во второй четверти команды в первые 5 минут выдали настоящее бросковое «засушье». УНИКС забил двухочковый лишь однажды, турецкая команда — дважды. При счете 28:19 Тайесу удался очередной прорыв под кольцо, а туркам — очередное попадание из-за дуги. 31:21 — впервые в игре гости повели с 10-очковым преимуществом. Все это начинало напоминать встречу с московском ЦСКА двухнедельной давности и оставалось только ждать, выстрелят ли Смит или Макколлум во второй половине встречи. Первую УНИКС проиграл со счетом 30:36.

Колесников: «В предыдущих матчах забивали другие, а сегодня — я»

Однако на первый план во второй половине игры вышел не кто-то из привычных лидеров-легионеров. Евгений Колесников здорово проявил себя еще на старте встречи, а уж в третьей четверти поймал настоящий кураж. Особенно запомнились его пять очков за минуту — дальнее попадание и «двушка» со средней дистанции, которые помогли сравнять счет — 38:38.

Хозяева даже ненадолго вышли вперед после «трехи» от Смита, но гости играли собранно и допускали минимум потерь, не давая шансов УНИКСу убежать в счете далеко вперед. Более того, ошибаться раз за разом начали уже казанцы, что привело к очередному лидерству турецкой команды — 53:48. Четверть изобиловала судейскими просмотрами того или иного спорного эпизода — все они оказались в пользу хозяйской стороны. Однако извлечь из этого пользу УНИКС долгое время не мог — снова не шел бросок как дальний, так и со средней дистанции. За минуту до конца игрового отрезка получил повреждение и покинул паркет Уилсон. УНИКС тем временем уступал все те же 6 очков, что и после большого перерыва — 48:54.

Хозяева даже ненадолго вышли вперед после «трехи» от Смита, но гости играли собранно и допускали минимум потерь, не давая шансов УНИКСу убежать в счете далеко вперед. Фото instagram.com/unicsbasket

В заключительной десятиминутке подопечным Прифтиса удалось навязать погоню. Однако сначала по-прежнему не шел дальний бросок (процент попадания: 66% — у соперника и 22% — у УНИКСа). Но свое слово снова сказал Колесников, «трешка» которого позволила сократить отставание до минимума — 53:54. При счете 55:54 в пользу казанского клуба отличный перехват удался Алексу Тайесу, который забил эффектный данк. Команды обменялись точными дальними попаданиями, что все равно позволило УНИКСу лидировать в счете — 60:57. В концовке в нужный момент добавил Смит, а самым результативным в составе команды Прифтиса стал Колесников, чего не случалось давненько. За 2 минуты до финальной сирены хозяева вели «+6», однако за минуту растеряли все преимущество — 66:66. Снова исход казанско-турецкого противостояния решала самая концовка, в которой УНИКС сначала получил право на штрафные — Макколлум был дважды точен, а затем у «Дарушафаки» оставалась 21 секунда, чтобы изменить счет 66:68 в свою пользу. Турки промазали бросок на два очка, а на подборе Морган наиграл на фолы и забил оба. Гости в ответной атаке забили за секунду до сирены, но этого не хватило для итоговой победы: 71:68 — УНИКС и в ответной игре побеждает фаворита группы.

Колесников в итоге набрал 14 очков — впервые в сезоне Джамар Смит, Реймар Морган и Эрик Макколлум уступили россиянину звание самого результативного игрока. После игры Колесников объяснил, почему так вышло:



— В начале матча турки забили несколько тяжелых мячей, в том числе 6 из 8 трехочковых, что и повлияло на разницу в «минус 11». Но мы вытерпели в первой четверти, во второй продолжили давить, в третьей подсократили отрыв и уже началась ровная игра. А в концовке мы оказались сильнее и нам сопутствовала удача.

— Вы стали самым результативным игроком в составе УНИКСа.

— Для меня главное — победа. На следующем этапе у нас будут уже более серьезные соперники. Здесь важен вклад каждого игрока. В предыдущих матчах забивали другие, сегодня я, но самое главное — это победа.

— Как добавить в игре в первой половине встречи? В концовках УНИКС играть уже научился.

— Мы работаем над этим. Я могу сказать, что и в первой половине мы выглядели хорошо. Также на протяжении всего матча мы неплохо играли в защите. Были какие-то моменты, но явных провалов удалось избежать. Да, они забивали тяжелые броски, но мы не позволяли им реализовывать другие.



Димитрис Прифтис сделал акцент на том, что его подопечным все-таки удалось занять первое место в группе, хотя еще неделю назад такое развитие событие не выглядело логичным. Фото unics.ru

Прифтис: «Не совру, если скажу, что не впечатлен нашим выступлением»

Главный тренер турецкой команды Эрнак Сельчук после игры не выглядел разочарованным, так как его команда вышла в следующий этап с третьего места:

— УНИКС отлично играл, это превосходная команда. Мы квалифицировались в следующий этап еще перед этой встречей, поэтому мы довольны.

Димитрис Прифтис сделал акцент на том, что его подопечным все-таки удалось занять первое место в группе, хотя еще неделю назад такое развитие событие не выглядело логичным. Игрой своих подопечных грек остался не очень доволен:

— Сегодня у нас не шло в атаке, особенно в первой половине матче. Было много открытых бросков, которые мы должны были попадать, но пролетели мимо. Мы были неэффективными и сами позволили сопернику обрести уверенность. Если не ошибаюсь, они забросили шесть трехочковых в первой четверти. Главное, что нам нужно было сделать, — это улучшить защиту, прессинговать по всей площадке и увеличивать темп игры. Рад, что нам это удалось.

— Как вы оцените игру команды по итогам группового этапа?

— Это явно не то, что мы ожидали. Мы добивались победы в трудных встречах и потом терпели обидные поражения в других играх. Не совру, если скажу, что не впечатлен нашим выступлением. Да, мы заняли первое место в группе и продолжили свой путь в Еврокубке. Но нам нужно извлечь урок и не прятаться за то, что мы первые.



Таким образом, УНИКС благодаря победе в группе теперь будет иметь более легких соперников и более предпочтительный календарь на втором групповом этапе, матчи которого стартуют в январе.