«Делал все, чтобы Казань была на первых ролях не только в России, но и в Европе»

Легендарный Кит Лэнгфорд, полюбивший Казань, может стать лучшим баскетболистом десятилетия в Европе

Фото: Роман Хасаев

Накануне стало известно о том, что один из самых ярких легионеров в истории российского баскетбола американский защитник Кит Лэнгфорд вошел в список претендентов на включение в символическую команду десятилетия главного баскетбольного еврокубка. Лэнгфорд дважды становился самым результативным игроком сезона Евролиги, так что попадание в окончательную пятерку лучших станет логичным итогом его карьеры в Европе. И, пожалуй, лучший ее этап американец провел именно в Казани, где отыграл три сезона и сделал УНИКС еще известнее на континенте. «Россия — одно из лучших мест на Земле», — высказал Кит в прошлом году нетипичное для американца мнение, и в его искренности сомневаться не приходится. «Реальное время» разбирает карьеру баскетболиста, тащившего УНИКС и на внутренней, и на международной арене.

Что за номинация?

Всего в список претендентов войдут 50 баскетболистов, экс-защитник УНИКСа стал 42-м претендентом на включение в команду десятилетия. По итогам голосования будет выбрана символическая пятерка лучших игроков.

Представление кандидатов на включение в All-Decade Team растянется на 10 недель, голосование начнется в 2020 году, а выбирать лучших совместными усилиями будут тренеры, сами баскетболисты и представители средств массовой информации.

На данный момент на включение в список лучших также претендуют и трое россиян: Виктор Хряпа, в прошлом году завершивший карьеру в ЦСКА, Алексей Швед, который несколько лет является лидером «Химок» и одной из главных звезд Евролиги, а также президент отечественной федерации баскетбола Андрей Кириленко, который тоже выступал за ЦСКА по завершении карьеры в НБА.

Из действующих игроков российских клубов, помимо Шведа, номинированы Кайл Хайнс и Уилл Клайберн из ЦСКА и Густаво Айон из «Зенита».

Не удержался в «Химках» из-за строптивого характера

Убийца европейских клубов, похоронивший не один топ-клуб Евролиги своей легкой (рабочей) левой рукой, Кит Лэнгфорд сегодня уже близок к завершению карьеры. Сейчас ему 36 лет, и в главную европейскую лигу он уже наверняка не вернется — его нынешний клуб АЕК навряд ли пробьется в Евролигу, хотя и идет четвертым в чемпионате Греции.

Но еще совсем недавно американский атакующий защитник был главной трансферной целью практически всей верхушки таблицы Евролиги. Но — обо всем по порядку.

Блеснув на уровне американской студенческой лиги NCAA за университет Канзаса, юный Кит так и не сумел закрепиться в главной лиге мире, поучаствовав лишь в двух матчах за «Сан-Антонио Сперс». Отыграв в нескольких средних итальянских командах и выиграв с ними второсортные еврокубки, Лэнгфорд подписывает первый серьезный контракт с командой Евролиги, а именно с подмосковными «Химками» в 2009 году. В первый же сезон Кит набирал в среднем 15,5 очка за матч в Евролиге, во втором сезоне — уже 18,7 очка.

Именно в Подмосковье Лэнгфорд раскрылся как незаурядный снайпер, реализующий броски любой сложности и с любых дистанций. При этом он периодически заставлял нервничать руководителей «Химок» и лиги своими твитами, когда жаловался на календарь. Позже свой бунтарский нрав американец направил на нового главного тренера желто-синих Римаса Куртинайтиса, что и стало главной причиной, по которой с ним не стали продлевать контракт.

Лэнгфорд покинул Россию осенью 2011-го, уходя, как ему казалось, на повышение в тель-авивский «Маккаби». Фото russian.rt.com

Лэнгфорд покинул Россию осенью 2011-го, уходя, как ему казалось, на повышение в тель-авивский «Маккаби». Он провел там мощный отрезок, окончательно превратившись в суперзвезду, но, так и не добравшись до заветного Финала четырех, вернулся в Италию — в клуб посерьезнее прежних на Апеннинах, «Милан».

Уже во втором сезоне в Милане Кит выдавал отличную результативность, набирая по 16,7 очка в 43 матчах итальянской Лиги А и 17,6 очка в 25 играх Евролиги. Здесь американец впервые стал лучшим бомбардиром турнира.

Главной звездой европейского баскетбола стал в Казани

Вот тут-то и начинается славный этап карьеры Лэнгфорда в Казани. Американский баскетболист в составе УНИКСа провел три полных года, перейдя в татарстанский клуб летом 2014 года и покинув его только по окончании сезона 2016/2017.

Здесь, в Казани, Кит вновь станет самым результативным баскетболистом сезона в Евролиге, оказавшись всего лишь вторым игроком, кто получал эту награду дважды.

— Кого-то отличает агрессивный дриблинг, кто-то все время нацелен на контактную игру, обыгрыш соперника спиной к кольцу, у кого-то есть стабильный дальний бросок, — объяснял причину своего успеха в Европе Кит «Ведомостям». — У меня же получается совмещать все три этих навыка. Думаю, что во многом из-за этого мне удалось построить хорошую карьеру в Европе. Тут ценятся универсалы. При этом у меня есть и свои минусы, я неидеален. Например, игра в защите точно не мой конек.

Зимой 2016/2017 года европейские спортивные издания гадали, покинет ли Кит УНИКС уже той зимой и усилит ли одну из греческих топ-команд «Олимпиакос» или «Панатинаикос». Казанская команда очень неплохо выглядела в матчах Евролиги того сезона, но уступала в концовках игр, да еще и оказались травмированы сразу несколько лидеров клуба (Коти Кларк и Антон Понкрашов). Так что к середине турнира УНИКС шел внизу таблицы Евролиги, и баскетбольная Европа сватала Кита в команду покрупнее.

Что неудивительно — порой он мог заработать и 33 очка за одну игру. Критика в адрес тогдашнего наставника казанцев Евгения Пашутина в основном сводилась к тому, что тот не мог придумать ничего другого, кроме как вывозить игры за счет своего снайпера и однозначно главной звезды. Американец не жаловался, однако ко второй половине евросезона стало очевидно, что соперник прознал о тактических «хитростях» российского специалиста, и Лэнгфорда стали опекать аж по трое.

В том сезоне ему и удалось получить вторую индивидуальную награду. В свои 33 года американец набирал немыслимые 21,75 очка в среднем за матч. Это стало вторым показателем с момента учреждения награды самому результативному игроку Евролиги (в 2004 году), названной в честь Альфонсо Форда.

«Казанский этап — чуть ли не лучший в моей карьере»

При этом ни разу за 3 года в Казани Кит не позволил себе того, чем запомнился в «Химках». Ему очень нравилась Казань, нравились клуб и его руководство. О своем казанском этапе карьеры американец вспоминает с особой теплотой, отмечая президента клуба Евгения Богачева за его человечный подход к баскетболистам.

— Я с теплотой вспоминаю абсолютно все, что связано с УНИКСом, — говорил Кит «Известиям». — Наш президент Евгений Богачев, его семья, все игроки, организация, прекрасный город. Свой первый год в Казани я провел не на самом высоком уровне, но вторым и третьим вполне могу гордиться. Думаю, что это был чуть ли не лучший этап в моей карьере. Я по-прежнему продолжаю следить за командой. Очень люблю Антона Понкрашова. Он один из моих лучших друзей. Слежу за Хоакином Коломом, с которым мы много общались.

Когда я выступал за УНИКС, я хотел, чтобы игроки прибавляли с каждой игрой, как можно быстрее восстанавливались. Пытался создать в клубе и раздевалке максимально комфортную и жизнерадостную атмосферу. Я делал все для того, чтобы Казань была на первых ролях не только в России, но и в Европе. Не все получилось, и наши пути разошлись. Но я желаю только удачи клубу и всей Казани.

— В целом у вас остались хорошие воспоминания о России?

— Скажу вам честно, я поиграл в Милане, Болонье, Тель-Авиве, Китае, но Казань и Москва занимают особое место в моем сердце. Все 5 лет моей карьеры в России невозможно забыть. Это было идеальное время для меня как баскетболиста. Все организации, с которыми я сталкивался, помогали мне так, как только могли. Я не уверен, что еще буду играть в России, но уверен, что вернусь в вашу страну в качестве туриста. Мне плевать, что говорят и пишут о вашей стране СМИ. Я точно знаю, что Россия — одно из лучших мест на Земле.

В Китай за заслуженным кэшем и лайтовым баскетболом

После того как УНИКС не сумел заработать путевку в Евролигу в плей-офф 2017 года, стало очевидно, что Лэнгфорд, скорее всего, уйдет. Перед ним было два варианта продолжения карьеры — либо клуб Евролиги, либо переезд в денежный Китай, где европейские звезды на закате карьеры часто выступают не хуже середняков из НБА. Да и зарабатывают примерно так же.

$2,2 млн в год стали веским аргументом в пользу переезда в Поднебесную. Лэнгфорд выбрал кэш и свободное нападение в Китайской баскетбольной ассоциации. Сложно упрекнуть в этом американца — в Европе он уже все доказал. Разве что в Финале четырех так ни разу и не сыграл.

Возможно, сказалась потеря мотивации, а может, и возраст, но в составе «Шэньчжэня» он уже не «божил» так, как в Европе. Более того — не выходил даже на средний уровень заезжих баскетбольных «рвачей» из США и уж точно не отрабатывал столь жирный контракт.

Как выяснилось позже, Лэнгфорда подвело здоровье, за довольно короткий срок он перенес сразу две операции (на мениске и на почке).

После того как УНИКС не сумел заработать путевку в Евролигу в плей-офф 2017 года, стало очевидно, что Лэнгфорд, скорее всего, уйдет. Фото Романа Хасаева

Стоит отдать должное Лэнгфорду — даже после «пенсионного» Китая у него взыграло самолюбие, и он все-таки предпринял попытку вернуться в Европу, чтобы сыграть за большой клуб, способный взять Евролигу. Американец выбрал «Панатинаикос», но здесь уже не срослись возможности греческой команды и амбиции Кита — во внутреннем первенстве Пао финишировал лишь третьим, а в Евролиге вылетел уже на стадии четвертьфинала с сокрушительными — 0:3 в серии от «Реала».

Так или иначе, знаковый, а возможно и легендарный для Казани баскетболист и уж точно лучший ее легионер в истории сделал все, чтобы добыть-таки главный трофей в Европе, даже когда все отправляли его на пенсию. Сейчас у Кита есть шанс взять, возможно, последнюю индивидуальную награду в карьере — войти в «дрим тим» десятилетия в Европе.