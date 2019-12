«Делал все, чтобы Казань была на первых ролях не только в России, но и в Европе»

Всего в список претендентов войдут 50 баскетболистов, экс-защитник УНИКСа стал 42-м претендентом на включение в команду десятилетия. По итогам голосования будет выбрана символическая пятерка лучших игроков.

Some of the TOP PLAYS from @keith_langford #EuroLeague20 pic.twitter.com/otXjXViTHm