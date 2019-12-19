Бывший зам Дьячкова забрал из ICL в свою новую компанию сотрудников и клиентов

Один из директоров группы ICL не сработался с «наместником» Виктора Дьячкова и основал собственную компанию в той же рыночной нише

Фото: Ринат Назметдинов

Спустя несколько месяцев после ухода с поста директора основателя компании ICL КПО ВС Виктора Дьячкова в одной из ведущих российских IT-компаний родом из Казани разгорелся громкий корпоративный скандал. Как стало известно «Реальному времени», работавший с Дьячковым 15 лет экс-глава одной из «дочек» группы и ее миноритарный акционер Айдар Гузаиров ушел, основав собственную конкурирующую компанию. Наши источники в ICL сообщают, что бывший топ-менеджер не захотел работать под руководством назначенного Дьячковым нового гендиректора материнской компании Евгения Степанова. И забрал с собой коллектив и клиентов.

Новый игрок «на старых костях»

О корпоративном конфликте в менеджменте ICL «Реальному времени» сообщили источники внутри группы. Бывший директор компании «ICL Системные технологии», одной из «дочек» IT-империи с выручкой в 2018 году почти 3 млрд рублей, и заместитель Виктора Дьячкова Айдар Гузаиров ушел, якобы забрав с собой чуть ли не несколько сотен человек сотрудников и часть клиентов в собственную новую компанию InnoSTage.



«Реальное время» обнаружило недавно созданную компанию Гузаирова InnoSTage в СПАРКе. Сам бывший заместитель Дьячкова подтвердил нашему изданию уход из группы, но для более подробных объяснений причин попросил время. Когда оно придет, мы готовы предоставить Гузаирову площадку и возможность высказать свою позицию по поводу сложившейся ситуации.

Тем временем после запроса от «Реального времени» пресс-служба InnoSTage распространила пресс-релиз с информацией о своем выходе на рынок: «Компания будет работать на рынке кибербезопасности, системной интеграции и разработки информационных систем. Помимо этого, в рамках группы компаний будет действовать профессиональный оператор сервисов киберзащиты CyberART и бизнес-акселератор Digital Super Hero (DSH)». Также в письме сообщалось, что компанию возглавит экс-гендиректор «ICL Системные технологии» Айдар Гузаиров.

Дополнительно в письме указывалось, что между InnoSTage, позиционируемой уже как целая группа компаний, и ICL подписано партнерское соглашение. Фото Максима Платонова

— В InnoSTage объединились люди, с которыми я проработал бок о бок более 15 лет. Это одна из лучших команд в России, за плечами которой огромный проектный опыт. Покинув пост главы «ICL Системные технологии», я хочу выразить благодарность огромному опыту работы в ГК ICL и возможности стоять у истоков развития рынков IT и информационной безопасности в России, — приводятся слова гендиректора компании в пресс-релизе.

Дополнительно в письме указывалось, что между InnoSTage, позиционируемой уже как целая группа компаний, и ICL подписано партнерское соглашение о взаимодействии и обмене ресурсами и компетенциями в рамках текущих и возможных будущих совместных проектов. Подтверждения данной информации у «Реального времени» нет.

Сомнительные детали

Общее количество сотрудников группы ICL составляло 2,9 тыс. человек. ICL состоит из семи самостоятельных бизнес-центров и трех направлений брендов, часть из которых ведет свою деятельность как дочерние компании ICL. Штаб-квартира группы компаний располагается в городе Казани, ряд представительств и офисов располагается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Астрахани, Иннополисе и Белграде (Сербия).

Источник нашего издания в ICL утверждает, что Гузаиров увел за собой в новую компанию чуть не весь коллектив (более 300 сотрудников), а также забрал клиентскую базу.

Повторные попытки связаться с Айдаром Гузаировым пока ни к чему не привели. Через пресс-службу бывший топ ICL обещал связаться позднее.

Штаб-квартира группы компаний располагается в городе Казани, ряд представительств и офисов располагается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Астрахани, Иннополисе (на фото) и Белграде (Сербия). Фото tatarstan.ru

Дабы подтвердить или опровергнуть поступившую информацию, наше издание также обратилось к директору по маркетингу «ICL Системные технологии» Ксении Халиловой с просьбой прокомментировать ситуацию или же указать сотрудника, отвечающего за взаимодействие со СМИ в компании.

В тот же день Халилова прислала нам ответ, содержавший в себе цитату Айдара Гузаирова из пресс-релиза, разосланного накануне по местным изданиям, а также небольшое, но важное уточнение: «Я являюсь экс-директором по маркетингу «ICL Системные технологии» и отношусь к костяку команды, которая покинула группу компаний ICL». То есть Халилова теперь тоже работает в InnoSTage.

Что знает рынок?

В среде айтишников «не очень красивый уход» гендиректора «ICL Системные технологии» активно обсуждается уже несколько месяцев. Один из собеседников нашего издания заявил, что «слышал эту историю на уровне слуха».

— Действительно, на рынке есть определенные разговоры на этот счет, — подтвердил генеральный директор IT-компании «Эттон» Ефим Климов. — Я отношусь к подобным историям категорически отрицательно. Иногда действительно происходит так, что существует одна компания, затем от нее отделяется определенная группа лиц и создает свой проект. На мой взгляд, это наносит ущерб головной компании, поскольку из нее выводятся ресурсы, клиенты и так далее.

Собеседник «Реального времени» добавляет, что «во многих странах законодательство стоит на стороне компании, оказавшейся в подобной ситуации».

— Понятно, что такой соблазн есть всегда, но за рубежом это очень быстро и жестко пресекается. У нас же не всегда можно это сделать. Нам необходимо целенаправленно работать в части пресечения таких ситуаций, нарабатывать законодательную базу и судебную систему, дабы создавались прецеденты и по ним была четкая квалификация. Компании должны быть защищены от подобных случаев, — резюмирует Климов.

Отсутствие обратной связи

Несмотря на все вышеперечисленное, сейчас трудно делать конкретные выводы: не совсем понятна позиция группы компаний ICL, будто дистанцировавшейся от этой истории. «Реальное время» связалось с заместителем гендиректора фирмы по общим вопросам Татьяной Тереховой. Однако она сообщила, что «ICL отказывается от комментариев».

Также наше издание направило запрос на почту группы компаний ICL, однако на момент публикации ответ не пришел.



Отметим, что у Гузаирова была доля в группе ICL в размере 10%. Такая же, как у нынешнего гендиректора Евгения Степанова.

По одной из версий, произошедшее может быть связано с уходом в мае этого года идейного лидера и вдохновителя ГК ICL Виктора Дьячкова с поста генерального директора АО «АйСиЭл-КПО ВС». Фото Марии Зверевой

Обделили доверием?

Заметим также, что по одной из версий, произошедшее может быть связано с уходом в мае этого года идейного лидера и вдохновителя ГК ICL Виктора Дьячкова с поста генерального директора АО «АйСиЭл-КПО ВС».

— Это было мое личное решение. Решил сосредоточиться и уделять больше внимания стратегическим вопросам развития группы компаний. Для этого вопросы оперативного характера теперь будут находиться в ведении назначенного 13 мая этого года общим собранием акционеров генерального директора Евгения Витальевича Степанова. Я остался генеральным директором ООО «ДжиДиСи Сервисез» (дочернее общество АО «АйСиЭл-КПО ВС». — прим. ред.). А в целом в группе компаний занимаю позицию председателя совета директоров головной компании, что позволит мне сосредоточиться на развитии стратегии группы компаний. Развитие идет динамично, у нас много проектов, связанных с расширением деятельности в Европе и Юго-Восточной Азии. Буду заниматься в том числе этими проектами и меньше буду загружен оперативной деятельностью, — прокомментировал тогда «Реальному времени» свой уход с поста гендиректора Виктор Дьячков.

Источник в компании предполагает, что катализатором недавнего «раскола» в группе компаний могло послужить назначение на должность гендиректора Евгения Степанова. Возможно, то, что Дьячков доверил руководство компанией другому своему бывшему заму и послужило причинной ухода Гузаирова. Пережить этот удар он, видимо, не смог, решив отправиться в свободное плавание.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.