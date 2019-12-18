Ильнур Закарин думает о смене гражданства: объясняем, почему это не предательство, а предусмотрительность

Известный велогонщик не хочет пропускать вторую Олимпиаду подряд

30-летний шоссейник Ильнур Закарин уже пропустил одну Олимпиаду, не стартовав в Рио-2016. По сути, причиной тому были не его личные грехи, а бездарность, бездеятельность и бесхребетность спортивного руководства страны и федерации велоспорта. Неудивительно, что сейчас гонщик объявил о возможной смене гражданства, которая может помочь ему стартовать в Токио-2020. «Реальное время» вспоминает нюансы прошлого отстранения и прогнозирует отток российских спортсменов в сборные других стран.

«За Юлю боролись, а ваши своего талантливого пацана — тупо слили»



— Я бы хотел участвовать в Олимпиаде под любым флагом. Если Россию не допустят и я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно для меня, — сказал Ильнур Закарин в интервью профильному изданию Cycling News и ответил на вопрос корреспондента — действительно ли у него была идея получить гражданство Кипра и выступать за эту страну: «Это возможно, но уверенности нет. Нужно будет еще подумать. В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр. Нельзя смешивать политические игры и Олимпиаду. Я стал жертвой этого».

Если вспомнить нюансы пропуска Закариным Олимпиады в Рио, можно согласиться с челнинским спортсменом, что он действительно пал жертвой «политических игр». Причем в единственном числе. Дело в том, что в Рио применялся один принцип участия российских спортсменов на Олимпиаде: МОК отдавал этот вопрос на усмотрение международных федераций, и те уже самостоятельно решали — кого допускать, кого нет. Поэтому две федерации не допустили наших спортсменов практически полностью — тяжелоатлетическая и легкоатлетическая (за исключением одной Дарьи Клишиной, которая жила и тренировалась в Америке, и ее недопуск означал бы, что Международная федерация легкой атлетики не доверяет и USADA, которое контролировало допинг-пробы Клишиной). Частично были допущены гребцы, правда, потери в этом виде спорта были такие, что России не удалось укомплектовать ни одного «сыгранного» экипажа.

Препятствием к допуску могли стать упоминание имени спортсмена в записях Родченкова, докладе Макларена и, внимание, допинговое прошлое. И по этому препятствию на Олимпиаду не проходили пловчиха Юлия Ефимова, велогонщики Ольга Забелинская и Ильнур Закарин и еще ряд спортсменов. Тут надо отдать должное автономной некоммерческой организации содействия развитию плавания «Команда Ефимовой» и ее тогдашнему соучредителю Андрею Митькову, которые развили бурную деятельность по защите своей спортсменки в CAS, где признали неправомочность применения принципа вторичного наказания за одно и то же правонарушение. Победа одной Юлии Ефимовой стала в итоге общей для остальных россиян.

Одним из двух допущенных в итоге россиян, кто остался без олимпийских стартов, был Ильнур Закарин. Фото velodaily.ru

Одним из двух допущенных в итоге россиян, кто остался без олимпийских стартов, был Ильнур Закарин. Вторым стал Андрей Крайтор, который должен был стартовать в Рио, выиграв апелляцию в CAS, но его не допустила до олимпийских стартов собственная федерация. А Закарин уже улетел из Токио, когда было объявлено решение о допуске его товарищей по несчастью. Групповая гонка на шоссе состоялась на следующий день после старта Олимпиады, и Закарин банально не успевал.

— Яркий пример отношения Татарстана к спортсменам — неучастие вашего велосипедиста Ильнура Закарина на Олимпиаде в Рио, — делился с автором статьи своим восприятием ситуации упомянутый Митьков, правда, по другому поводу. — Юля находилась точно в такой же ситуации, что и Ильнур, но мы за нее боролись — и победили, а ваши спортивные боссы своего талантливого пацана — тупо слили. Эта история позволила мне понять, почему Республика Татарстан, имея такую фантастическую базу для развития спорта, вкладывающая огромные деньги в развитие инфраструктуры, на Олимпийских играх в Рио не смогла завоевать ни одной медали. Боюсь, что с таким отношением к спортсменам Татарстану вряд ли стоит ждать прорыва на уровне спорта высших достижений.

Не совсем так, Татарстан за Закарина боролся как мог, его неучастие в Рио-2016 первый замминистра спорта Халил Шайхутдинов воспринимал как личную боль. Судя по тому, что Ильнура в 2017 году достаточно неожиданно признали «Спортсменом года», этим спорным решением пытались поддержать его морально, но… Государство мало что может в велоспорте, особенно на шоссе.

Яркая «обочина» велоспорта

Велоспорт — один из немногих олимпийских видов спорта, который существует в России по принципу частно-государственного партнерства. Государство практически полностью контролирует трековые дисциплины, поскольку частный бизнес не заинтересован ни в строительстве треков как таковых, ни в их содержании, ни в воспитании спортсменов, ни в монетизации соревнований. Частный бизнес интересует только участие в шоссейных гонках, и наши читатели наверняка слышали о самых престижных «Тур де Франс», «Джиро д‘Италия», «Вуэльта» и так далее. И скандально известные Лэнс Армстронг и Альберто Контадор, и нынешние звезды Крис Фрум, Фабиан Канчеллара, покойный Марко Пантани, тот же Закарин — все они шоссейники, по сути, представители частных команд, эдакого вело-НХЛ или НБА. Единственной командой, которую можно называть государственной, является «Астана Про Тайм», спонсируемая государственным фондом развития спорта «Самрук-Казына», через который в Казахстане финансируются и другие спортивные проекты государства.

В России подобными велокомандами можно назвать питерский «Локосфинкс» или «Газпром Русвело», за которую ранее выступал Закарин, но эти велоконюшни не входят в число топовых в мире. Но это и не ставится им в задачу, в том числе потому, что с точки зрения олимпийской программы на шоссе разыгрывают всего четыре комплекта наград, а на треке — целых десять.

Известный банкир Олег Тиньков три года содержал частную команду своего имени, до того перекупив датскую велоконюшню, но в 2016 году прекратил это затратное дело. Фото velolive.com

Что касается шоссе, то к нему был и есть интерес у представителей частных структур. Известный банкир Олег Тиньков три года содержал частную команду своего имени, до того перекупив датскую велоконюшню, но в 2016 году прекратил это затратное дело. В 2017 году под юрисдикцию Швейцарии перешла другая российская команда «Катюша Алпесин», хозяином которой был и продолжает оставаться российский олигарх Игорь Макаров.

Вот он-то, собственно, и был президентом федерации велоспорта России в 2016 году, и, по-простому говоря, не стал впрягаться за своего соотечественника и подопечного (Закарин также выступает за «Катюшу Алпесин»).

Макаров, как и тогдашний президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, заранее согласились с требованиями МОК по неучастию россиян с допинговым прошлым. Знаменитый тренер по велоспорту Александр Кузнецов напрямую обвинял Жукова в бездействии: «Если мы вспомним Олимпиаду в Рио, то в самый канун Жуков практически обезглавил российскую шоссейную команду, в очень грубой форме потребовав от президента ФВСР (Макарова) снять с самолета Ильнура Закарина и немедленно отозвать иск, поданный адвокатом этого талантливого гонщика».

Далее в своем интервью 2017 года сайту Velolive Кузнецов (муж знаменитой велогонщицы Галины Царевой и отец известной теннисистки Светланы Кузнецовой) был еще более жесток в аргументации. «Поскольку русские не ответили ударом на удар за летнюю Олимпиаду, то перед зимними Играми получите пожизненную дисквалификацию целой группы ведущих спортсменов! Отвечать ударом на удар по WADA и «докладчику» Ричарду Макларену мы были просто обязаны! Бездействие нашего ОКР, скажу прямо, убийственно. Сегодня совершенно очевидно, что под руководством Александра Жукова ОКР вместо центра силы превратился в болевую точку слабости отечественного спорта. Меня удивляет и поведение министерства спорта. Как можно так долго не реагировать на разрушительную бездеятельность Олимпийского комитета России?»

Макаров после 2016 года покинул руководство федерации велоспорта, и ее возглавил знаменитый в прошлом велогонщик Вячеслав Екимов (кстати, ученик Кузнецова). Но несложно понять, что Екимов, будучи генеральным менеджером команды «Катюша Алпесин», вряд ли будет идти наперекор мнению человека, в команде которого работает, а экс-президент федерации вряд ли будет бороться за спортсмена, которого совершенно очевидно не допустят до Игр, если он останется под российским флагом.

Екимов, будучи генеральным менеджером команды «Катюша Алпесин», вряд ли будет идти наперекор мнению человека, в команде которого работает. Фото worldvelosport.com

Закарин не первый, ранее желание уйти озвучила Забелинская

Дилемма с участием на Олимпиаде может заставить поменять гражданство не одного только Закарина. Ранее так поступила Ольга Забелинская, которая в 2018 году перешла в команду Узбекистана. 39-летняя дочь олимпийского чемпиона Москвы-1980 Сергея Сухорученкова вынуждена была пропустить из-за карантина ЧМ 2018 и 2019 годов. Будет ли карантин у Закарина — сказать трудно, поскольку он в этом году не участвовал на международном уровне в составе сборной России, и последний его старт состоялся 30 сентября 2018 года на чемпионате мира.

Но Закарин должен учитывать не только сроки карантина, разные в разных видах спорта. Необходимо понять: по какому принципу МОК и ВАДА будут осуществлять допуск на Олимпиаду в Токио-2020? После достаточно лояльного допуска в Рио-2016 МОК через полтора года прибег к гораздо более жесткому принципу отбора в Пхенчхане, где действовал принцип приглашения. Согласно ему, безо всякого объяснения причин Олимпиаду были вынуждены пропустить Антон Шипулин (биатлон), Сергей Устюгов (лыжи), Иван Букин и Ксения Столбова (фигурное катание, из-за чего на Игры не поехали и их партнеры Федор Климов и Александра Степанова).

То, что «допинговое» прошлое, омраченное еще и наличием российского паспорта, не позволит стартовать Закарину на Олимпиаде, это к гадалке не ходи. И даже то, что он уже дважды (!) наказан за свою ошибку, отбыв дисквалификацию и пропустив Рио-2016, никого в МОК и ВАДА не волнует. Спортсмены с допинговым прошлым допускаются до международных стартов, если они не представляют Россию, примеров подобной практики несколько десятков, как и примеров того, что на Олимпиадах ни разу не стартовали наши спортсмены, к которым не было ни единой претензии.

Если МОК и ВАДА пойдут путем ужесточения правил допуска или приглашения россиян на Олимпиаду, то реальные проблемы снова возникнут перед теми, кто решил их в 2016 году в последний момент. Это пловцы — та же Ефимова, Михаил Довгалюк, Анастасия Крапивина, Наталья Клюкина (Ловцова), Виталина Симонова, у каждого из которых был допинговый эпизод в карьере, а также Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Дарья Устинова, упомянутые в пресловутом «докладе Макларена», гребцы Алексей Коровашков, Алексей Первухин, велогонщик Сергей Шилов.

Ольга Забелинская, дочь олимпийского чемпиона Москвы-1980 Сергея Сухорученкова вынуждена была пропустить из-за карантина ЧМ 2018 и 2019 годов. Фото cska.ru

Любопытно, что потеряв татарстанца Закарина, сборная Татарстана по велоспорту болела в Рио за его товарища Павла Кочеткова, который никакого отношения к нашей республике не имел, выступая за нее по приглашению. Сейчас же, в случае потенциальной потери Ильнура, мы можем попереживать за… Шейна Перкинса, австралийца, который перешел в сборную России сразу после Рио. Парадокс…

