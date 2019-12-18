Ильнур Закарин думает о смене гражданства: объясняем, почему это не предательство, а предусмотрительность
Известный велогонщик не хочет пропускать вторую Олимпиаду подряд
30-летний шоссейник Ильнур Закарин уже пропустил одну Олимпиаду, не стартовав в Рио-2016. По сути, причиной тому были не его личные грехи, а бездарность, бездеятельность и бесхребетность спортивного руководства страны и федерации велоспорта. Неудивительно, что сейчас гонщик объявил о возможной смене гражданства, которая может помочь ему стартовать в Токио-2020. «Реальное время» вспоминает нюансы прошлого отстранения и прогнозирует отток российских спортсменов в сборные других стран.
«За Юлю боролись, а ваши своего талантливого пацана — тупо слили»
— Я бы хотел участвовать в Олимпиаде под любым флагом. Если Россию не допустят и я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно для меня, — сказал Ильнур Закарин в интервью профильному изданию Cycling News и ответил на вопрос корреспондента — действительно ли у него была идея получить гражданство Кипра и выступать за эту страну: «Это возможно, но уверенности нет. Нужно будет еще подумать. В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр. Нельзя смешивать политические игры и Олимпиаду. Я стал жертвой этого».
Если вспомнить нюансы пропуска Закариным Олимпиады в Рио, можно согласиться с челнинским спортсменом, что он действительно пал жертвой «политических игр». Причем в единственном числе. Дело в том, что в Рио применялся один принцип участия российских спортсменов на Олимпиаде: МОК отдавал этот вопрос на усмотрение международных федераций, и те уже самостоятельно решали — кого допускать, кого нет. Поэтому две федерации не допустили наших спортсменов практически полностью — тяжелоатлетическая и легкоатлетическая (за исключением одной Дарьи Клишиной, которая жила и тренировалась в Америке, и ее недопуск означал бы, что Международная федерация легкой атлетики не доверяет и USADA, которое контролировало допинг-пробы Клишиной). Частично были допущены гребцы, правда, потери в этом виде спорта были такие, что России не удалось укомплектовать ни одного «сыгранного» экипажа.
Препятствием к допуску могли стать упоминание имени спортсмена в записях Родченкова, докладе Макларена и, внимание, допинговое прошлое. И по этому препятствию на Олимпиаду не проходили пловчиха Юлия Ефимова, велогонщики Ольга Забелинская и Ильнур Закарин и еще ряд спортсменов. Тут надо отдать должное автономной некоммерческой организации содействия развитию плавания «Команда Ефимовой» и ее тогдашнему соучредителю Андрею Митькову, которые развили бурную деятельность по защите своей спортсменки в CAS, где признали неправомочность применения принципа вторичного наказания за одно и то же правонарушение. Победа одной Юлии Ефимовой стала в итоге общей для остальных россиян.
Одним из двух допущенных в итоге россиян, кто остался без олимпийских стартов, был Ильнур Закарин. Вторым стал Андрей Крайтор, который должен был стартовать в Рио, выиграв апелляцию в CAS, но его не допустила до олимпийских стартов собственная федерация. А Закарин уже улетел из Токио, когда было объявлено решение о допуске его товарищей по несчастью. Групповая гонка на шоссе состоялась на следующий день после старта Олимпиады, и Закарин банально не успевал.
— Яркий пример отношения Татарстана к спортсменам — неучастие вашего велосипедиста Ильнура Закарина на Олимпиаде в Рио, — делился с автором статьи своим восприятием ситуации упомянутый Митьков, правда, по другому поводу. — Юля находилась точно в такой же ситуации, что и Ильнур, но мы за нее боролись — и победили, а ваши спортивные боссы своего талантливого пацана — тупо слили. Эта история позволила мне понять, почему Республика Татарстан, имея такую фантастическую базу для развития спорта, вкладывающая огромные деньги в развитие инфраструктуры, на Олимпийских играх в Рио не смогла завоевать ни одной медали. Боюсь, что с таким отношением к спортсменам Татарстану вряд ли стоит ждать прорыва на уровне спорта высших достижений.
Не совсем так, Татарстан за Закарина боролся как мог, его неучастие в Рио-2016 первый замминистра спорта Халил Шайхутдинов воспринимал как личную боль. Судя по тому, что Ильнура в 2017 году достаточно неожиданно признали «Спортсменом года», этим спорным решением пытались поддержать его морально, но… Государство мало что может в велоспорте, особенно на шоссе.
Яркая «обочина» велоспорта
Велоспорт — один из немногих олимпийских видов спорта, который существует в России по принципу частно-государственного партнерства. Государство практически полностью контролирует трековые дисциплины, поскольку частный бизнес не заинтересован ни в строительстве треков как таковых, ни в их содержании, ни в воспитании спортсменов, ни в монетизации соревнований. Частный бизнес интересует только участие в шоссейных гонках, и наши читатели наверняка слышали о самых престижных «Тур де Франс», «Джиро д‘Италия», «Вуэльта» и так далее. И скандально известные Лэнс Армстронг и Альберто Контадор, и нынешние звезды Крис Фрум, Фабиан Канчеллара, покойный Марко Пантани, тот же Закарин — все они шоссейники, по сути, представители частных команд, эдакого вело-НХЛ или НБА. Единственной командой, которую можно называть государственной, является «Астана Про Тайм», спонсируемая государственным фондом развития спорта «Самрук-Казына», через который в Казахстане финансируются и другие спортивные проекты государства.
В России подобными велокомандами можно назвать питерский «Локосфинкс» или «Газпром Русвело», за которую ранее выступал Закарин, но эти велоконюшни не входят в число топовых в мире. Но это и не ставится им в задачу, в том числе потому, что с точки зрения олимпийской программы на шоссе разыгрывают всего четыре комплекта наград, а на треке — целых десять.
Что касается шоссе, то к нему был и есть интерес у представителей частных структур. Известный банкир Олег Тиньков три года содержал частную команду своего имени, до того перекупив датскую велоконюшню, но в 2016 году прекратил это затратное дело. В 2017 году под юрисдикцию Швейцарии перешла другая российская команда «Катюша Алпесин», хозяином которой был и продолжает оставаться российский олигарх Игорь Макаров.
Вот он-то, собственно, и был президентом федерации велоспорта России в 2016 году, и, по-простому говоря, не стал впрягаться за своего соотечественника и подопечного (Закарин также выступает за «Катюшу Алпесин»).
Макаров, как и тогдашний президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, заранее согласились с требованиями МОК по неучастию россиян с допинговым прошлым. Знаменитый тренер по велоспорту Александр Кузнецов напрямую обвинял Жукова в бездействии: «Если мы вспомним Олимпиаду в Рио, то в самый канун Жуков практически обезглавил российскую шоссейную команду, в очень грубой форме потребовав от президента ФВСР (Макарова) снять с самолета Ильнура Закарина и немедленно отозвать иск, поданный адвокатом этого талантливого гонщика».
Далее в своем интервью 2017 года сайту Velolive Кузнецов (муж знаменитой велогонщицы Галины Царевой и отец известной теннисистки Светланы Кузнецовой) был еще более жесток в аргументации. «Поскольку русские не ответили ударом на удар за летнюю Олимпиаду, то перед зимними Играми получите пожизненную дисквалификацию целой группы ведущих спортсменов! Отвечать ударом на удар по WADA и «докладчику» Ричарду Макларену мы были просто обязаны! Бездействие нашего ОКР, скажу прямо, убийственно. Сегодня совершенно очевидно, что под руководством Александра Жукова ОКР вместо центра силы превратился в болевую точку слабости отечественного спорта. Меня удивляет и поведение министерства спорта. Как можно так долго не реагировать на разрушительную бездеятельность Олимпийского комитета России?»
Макаров после 2016 года покинул руководство федерации велоспорта, и ее возглавил знаменитый в прошлом велогонщик Вячеслав Екимов (кстати, ученик Кузнецова). Но несложно понять, что Екимов, будучи генеральным менеджером команды «Катюша Алпесин», вряд ли будет идти наперекор мнению человека, в команде которого работает, а экс-президент федерации вряд ли будет бороться за спортсмена, которого совершенно очевидно не допустят до Игр, если он останется под российским флагом.
Закарин не первый, ранее желание уйти озвучила Забелинская
Дилемма с участием на Олимпиаде может заставить поменять гражданство не одного только Закарина. Ранее так поступила Ольга Забелинская, которая в 2018 году перешла в команду Узбекистана. 39-летняя дочь олимпийского чемпиона Москвы-1980 Сергея Сухорученкова вынуждена была пропустить из-за карантина ЧМ 2018 и 2019 годов. Будет ли карантин у Закарина — сказать трудно, поскольку он в этом году не участвовал на международном уровне в составе сборной России, и последний его старт состоялся 30 сентября 2018 года на чемпионате мира.
Но Закарин должен учитывать не только сроки карантина, разные в разных видах спорта. Необходимо понять: по какому принципу МОК и ВАДА будут осуществлять допуск на Олимпиаду в Токио-2020? После достаточно лояльного допуска в Рио-2016 МОК через полтора года прибег к гораздо более жесткому принципу отбора в Пхенчхане, где действовал принцип приглашения. Согласно ему, безо всякого объяснения причин Олимпиаду были вынуждены пропустить Антон Шипулин (биатлон), Сергей Устюгов (лыжи), Иван Букин и Ксения Столбова (фигурное катание, из-за чего на Игры не поехали и их партнеры Федор Климов и Александра Степанова).
То, что «допинговое» прошлое, омраченное еще и наличием российского паспорта, не позволит стартовать Закарину на Олимпиаде, это к гадалке не ходи. И даже то, что он уже дважды (!) наказан за свою ошибку, отбыв дисквалификацию и пропустив Рио-2016, никого в МОК и ВАДА не волнует. Спортсмены с допинговым прошлым допускаются до международных стартов, если они не представляют Россию, примеров подобной практики несколько десятков, как и примеров того, что на Олимпиадах ни разу не стартовали наши спортсмены, к которым не было ни единой претензии.
Если МОК и ВАДА пойдут путем ужесточения правил допуска или приглашения россиян на Олимпиаду, то реальные проблемы снова возникнут перед теми, кто решил их в 2016 году в последний момент. Это пловцы — та же Ефимова, Михаил Довгалюк, Анастасия Крапивина, Наталья Клюкина (Ловцова), Виталина Симонова, у каждого из которых был допинговый эпизод в карьере, а также Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Дарья Устинова, упомянутые в пресловутом «докладе Макларена», гребцы Алексей Коровашков, Алексей Первухин, велогонщик Сергей Шилов.
Любопытно, что потеряв татарстанца Закарина, сборная Татарстана по велоспорту болела в Рио за его товарища Павла Кочеткова, который никакого отношения к нашей республике не имел, выступая за нее по приглашению. Сейчас же, в случае потенциальной потери Ильнура, мы можем попереживать за… Шейна Перкинса, австралийца, который перешел в сборную России сразу после Рио. Парадокс…
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым