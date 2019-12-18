Новому лидеру профсоюзов Татарстана пригодилась профессия психолога

Елене Кузьмичевой поручали утрясти страсти после скандала с предшественницей и нарастить доходы — «справилась», считают кураторы

Ровно год назад в этот день на XXVII внеочередной конференции Федерации профсоюзов Республики Татарстан был избран новый председатель. Эта должность досталась Елене Кузьмичевой — профессиональному психологу и юристу, экс-председателю профсоюзной организации казанского порохового завода, депутату Государственного совета РТ пятого и шестого созывов. Об итогах первого года нового татарстанского профсоюзного лидера, оценке ее работы местными ведомствами и московскими профсоюзными лидерами и новых «старых» задачах Федерации — в материале «Реального времени».

«Свято место»



18 декабря 2018 года с абсолютным перевесом голосов (101 против 16) на конференции республиканского профсоюзного объединения Елена Кузьмичева обошла в борьбе за пост профсоюзного лидера республики и. о. руководителя ФПРТ Татьяну Васильеву. Выборам предшествовал крупный скандал: Следком Татарстана заподозрил прежнего председателя Федерации Татьяну Водопьянову в коммерческом подкупе.

Несмотря на то, что в июле 2018 года возбужденное в отношении Водопьяновой уголовное дело было прекращено (по нереабилитирующим основаниям), она покинула руководящее кресло, в котором провела долгие 18 лет. По официальной версии — в связи с достижением пенсионного возраста, который не помешал ей, однако, занять другой руководящий пост — исполнительного директора Института профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений.



Несмотря на то, что в июле 2018 года возбужденное в отношении Водопьяновой уголовное дело было прекращено, она покинула руководящее кресло, в котором провела долгие 18 лет. Фото Ирины Плотниковой

Как сообщил «Реальному времени» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, Татьяна Павловна и сейчас продолжает успешно трудиться в этой должности. «Реальное время» обратилось к экс-руководителю ФПРТ за комментарием, однако пока ответа на вопросы, касающиеся ее прошлой и настоящей деятельности, не поступало.

Задача для психолога

— Об изменениях, которые произошли в Федерации профсоюзов Татарстана, наверное, следует спрашивать в самой этой организации, — ответил «Реальному времени» на вопрос про достижения нового татарстанского профсоюзного лидера и ее команды заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков, но согласился охарактеризовать свои впечатления от ее работы. — Федерация и в бытность лидером Татьяны Водопьяновой, и после прихода Елены Кузьмичевой была и остается одним из наиболее сильных, эффективно работающих и обладающих существенной численностью отделений Федерации независимых профсоюзов России. Но в результате той сомнительной ситуации, в которой, с моей точки зрения, Федерация оказалась по инициативе правоохранительных органов, был нанесен серьезный удар по морально-психологическому состоянию лидеров организации, руководителей республиканских комитетов отраслевых профсоюзов. На мой взгляд, первоочередная задача, которая стояла перед Еленой Кузьмичевой, заключалась в нормализации этого психологического состояния, и она с ней справилась.



Александр Шершуков уточнил, что первоочередная задача профсоюзов Республики Татарстан, как и профсоюзов других регионов, — это «работа над повышением доходов населения и членов профсоюзов». Фото sovprofpskov.ru

Шершуков уточнил, что первоочередная задача профсоюзов Республики Татарстан, как и профсоюзов других регионов, — это «работа над повышением доходов населения и членов профсоюзов»:

— Как известно, реальные доходы работников падают уже пятый год, и это серьезная проблема, которая нас беспокоит, над решением которой работают все российские профсоюзы.

Послали на сайт

Вопрос о низких доходах работников Елена Кузьмичева поставила ребром буквально на следующий день после того, как заняла пост профсоюзного лидера — на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где в конце прошлого года обсуждался проект Соглашения между Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей РТ и Кабинетом министров РТ о минимальной заработной плате в РТ. Она напомнила, что Татарстан традиционно входит в число лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по основным макроэкономическим показателям, включая уровень оплаты труда и занятости, и предложила увеличить в республике с 1 января 2019 года минимальную заработную плату для внебюджетного сектора экономики с 10 тыс. рублей до 12 тысяч.

Вопрос о низких доходах работников Елена Кузьмичева поставила ребром буквально на следующий день после того, как заняла пост профсоюзного лидера. Фото proftat.ru

Но вчера в ФПРТ не стали говорить ни о заработной плате, ни о том, каких успехов достигла и с какими проблемами столкнулась головная профсоюзная структура республики за последний год. Как выяснилось, отвечать на вопросы «Реального времени», было банально некому. «Профсоюзный босс» уехала в командировку, ее заместители также отсутствовали, а предложение оперативно направить телефонный запрос руководству руководитель пресс-службы татарстанской Федерации Ирина Пузакова не поддержала — она вообще отказалась от комментариев, заявив:

— Итоги года мы подведем, когда календарный год будет закончен, вся официальная информация будет на сайте Федерации профсоюзов и в нашей газете «Новое слово».

А на сайте Федерации корреспонденту «Реального времени» удалось обнаружить лишь информацию о текущих «малых» делах ФПРТ. Из последних — сообщения об отчетно-выборных конференциях районных профсоюзных организаций, репортаж о посвященной 100-летию ТАССР викторине, которую ФПРТ провела для профсоюзных «первичек» министерств и ведомств республики, информации об итогах конкурсов профессионального мастерства на татарстанских предприятиях.