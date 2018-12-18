Федерацию профсоюзов Татарстана возглавила Елена Кузьмичева

Сегодня на конференции республиканского профсоюзного объединения делегаты избрали нового председателя Федерации профсоюзов Татарстана. Должность заняла Елена Кузьмичева, возглавлявшая профсоюз «Казанского порохового завода».

За Кузьмичеву проголосовал 101 делегат, передает профсоюзная газета «Солидарность».

Второго кандидата на пост, Татьяну Васильеву, последние несколько месяцев исполняющую обязанности руководителя ФПРТ, поддержали 16 участников конференции.

«Большой и низкий поклон председателям первичек, которые каждый день работают напрямую с членами профсоюза, и руководителям рескомов. ФПРТ занимает лидирующие позиции в структуре Федерации независимых профсоюзов России, уверена коллеги из ФНПР это подтвердят. Готова работать с полной самоотдачей», — заявила Кузьмичева.

Ранее «Реальное время» писало, что изначально на пост председателя Федерации профсоюзов Татарстана претендовали три человека. Однако первый зампред профкома «Татнефти» Андрей Зимин не прошел в итоговый список.