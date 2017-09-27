Федерация профсоюзов РТ

Общая информация

Федерация профсоюзов РТ - создано в целях объединения и координации действий членских организаций по представительству и защите социально- трудовых прав, производственных, профессиональных, экономических, социальных интересов членов профсоюзов, коллективных прав и интересов работников, а также представительства и защиты общих интересов и достижения общих целей членских организаций, организаций, в которых Профобъединение является учредителем, членом, прямым или косвенным участником, в том числе, в целях, направленных на обеспечение имущественной стабильности и независимости,содействия в обеспечении деятельности организаций профсоюзов, действующих на территории Республики Татарстан.

Руководитель - Водопьянова Татьяна Павловна





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