Фотомарафон «100-летие ТАССР»: геодезическая практика студентов на улице Подлужной, 1949 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 119-я
Возрождение работы строительного вуза в Казани проходило под крылом Наркомата жилищно-гражданского строительства РСФСР: в ту пору не все высшее образование подчинялось профильному наркомату, отраслевые вузы имели «приписку» к соответствующим ведомствам.
Система высшего образования в СССР после войны была подчинена главной цели: восполнить чудовищные потери страны, научить новых квалифицированных специалистов взамен погибших, отстроить заново разрушенные города (так, например, почти с нуля были подняты в 1950-е белорусские Минск и Брест) и, конечно, развить промышленность, особенно военную.
Именно в связи с этим в Казани в 1946 году решили возродить расформированный было перед войной строительный вуз: инженеров-строителей в стране очень не хватало, они были на вес золота.
В институте довольно быстро возобновилась и научная работа: преподаватели (многие из которых пришли с войны) успевали и учить студентов, и писать научные труды. Первую научную конференцию провели в 1948 году, потом она стала ежегодной — и, как и во многих вузах страны, стала своеобразным отчетом о работе. С 1953 по 1957 год в Татарском книжном издательстве вышло в свет пять выпусков научных трудов института, в которых было опубликовано 48 работ. Опубликованные в этих сборниках статьи стали основой для создания и развития в последующие годы самых важных направлений научно-исследовательской работы института.
Особенно важно, что институт восстановил и укрепил связи с производством: преподаватели консультировали проектные и производственные организации города, вуз помогал проектировать новые микрорайоны. При помощи сотрудничества с лабораторией строительных материалов в ТАССР развивалась промышленность, их производившая.
Студенты института выезжали на производственную практику не только в разные города ТАССР, но и по всей стране, особенно на запад, где шла самая большая стройка на руинах разрушенных городов. Как и в любом вузе, была студенческая жизнь и кроме учебы: в КИИГС был даже свой джаз-банд.
Надо понимать, что развитие нефтяной промышленности кардинально изменило жизнь не только на юго-востоке ТАССР, но и во всей республике. «Второму Баку» инженеры нужны были позарез, к тому же на юго-востоке вырастали новые города, которые обеспечивали нефтепромысел. Поэтому отход КИИГСа к Министерству нефтяной промышленности РСФСР был неминуем. Это произошло 1 января 1952 года, и институт стал называться Казанским институтом инженеров-строителей нефтяной промышленности, а львиная доля его выпускников отправлялась по распределению не по Союзу, а прицельно в нефтяные районы ТАССР — строить Альметьевск и Лениногорск и развивать нефтепромысловую инфраструктуру.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей истории КГАСУ и лично его директора Эльвиру Зиннуровну Гильмутдинову.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Тощие, но весёлые студенты на практике в тогда ещё с барашками Подлужной слободе и американский джаз.
Спасибо всем, кто ежедневно готовит это замечательный фото-марафон "100-летие ТАССР".