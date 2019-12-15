Фотомарафон «100-летие ТАССР»: геодезическая практика студентов на улице Подлужной, 1949 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 119-я

Возрождение работы строительного вуза в Казани проходило под крылом Наркомата жилищно-гражданского строительства РСФСР: в ту пору не все высшее образование подчинялось профильному наркомату, отраслевые вузы имели «приписку» к соответствующим ведомствам.

Система высшего образования в СССР после войны была подчинена главной цели: восполнить чудовищные потери страны, научить новых квалифицированных специалистов взамен погибших, отстроить заново разрушенные города (так, например, почти с нуля были подняты в 1950-е белорусские Минск и Брест) и, конечно, развить промышленность, особенно военную.

Именно в связи с этим в Казани в 1946 году решили возродить расформированный было перед войной строительный вуз: инженеров-строителей в стране очень не хватало, они были на вес золота.

Занятия на полевой практике в КИИГСе, 1948 год. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

В институте довольно быстро возобновилась и научная работа: преподаватели (многие из которых пришли с войны) успевали и учить студентов, и писать научные труды. Первую научную конференцию провели в 1948 году, потом она стала ежегодной — и, как и во многих вузах страны, стала своеобразным отчетом о работе. С 1953 по 1957 год в Татарском книжном издательстве вышло в свет пять выпусков научных трудов института, в которых было опубликовано 48 работ. Опубликованные в этих сборниках статьи стали основой для создания и развития в последующие годы самых важных направлений научно-исследовательской работы института.

Руководство и заведующие кафедрами КИИГСа. Январь 1950 г. Сидят слева направо: З.С. Богданов, зав. кафедрой геодезии; И.Г. Сафин, доцент, зам. директора по научной и учебной работе; Ф.М. Хакимов, директор института; Е.П. Кривохижин, заместитель директора по хозяйственной части; В.А. Яблоков, зав. кафедрой высшей математики. Стоят: М.Ш.Аминов, зав.кафедрой теоретической механики; Б.И. Горизонтов, профессор кафедры химии; Я.Ф. Козырев, зав. кафедрой строительной механики; А.В. Болгарский, зав. кафедрой гидравлики и сантехники; П.К. Пухтин, начальник военной кафедры; А.Н. Васильков, зав. кафедрой строительных конструкций; А.А. Мухина, зав. кафедрой иностранных языков; В.В. Егерев, зав. кафедрой архитектуры

Особенно важно, что институт восстановил и укрепил связи с производством: преподаватели консультировали проектные и производственные организации города, вуз помогал проектировать новые микрорайоны. При помощи сотрудничества с лабораторией строительных материалов в ТАССР развивалась промышленность, их производившая.



Студенты института выезжали на производственную практику не только в разные города ТАССР, но и по всей стране, особенно на запад, где шла самая большая стройка на руинах разрушенных городов. Как и в любом вузе, была студенческая жизнь и кроме учебы: в КИИГС был даже свой джаз-банд.

КИИГС-бенд, 1948 год. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Надо понимать, что развитие нефтяной промышленности кардинально изменило жизнь не только на юго-востоке ТАССР, но и во всей республике. «Второму Баку» инженеры нужны были позарез, к тому же на юго-востоке вырастали новые города, которые обеспечивали нефтепромысел. Поэтому отход КИИГСа к Министерству нефтяной промышленности РСФСР был неминуем. Это произошло 1 января 1952 года, и институт стал называться Казанским институтом инженеров-строителей нефтяной промышленности, а львиная доля его выпускников отправлялась по распределению не по Союзу, а прицельно в нефтяные районы ТАССР — строить Альметьевск и Лениногорск и развивать нефтепромысловую инфраструктуру.

Людмила Губаева