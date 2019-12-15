«Аббатство Даунтон» воспринимается как сериал об отношениях, но вообще-то он о том, как меняется время»

Тамара Эйдельман о том, как сериал увлекательно учит истории начала XX века

В конце ноября в российский прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон», снятый в антураже и с участием героев одноименного британского сериала. Последний шел на протяжении четырех лет — с 2011 по 2015 год, завоевав за это время с полсотни премий. Действие и фильма, и сериала происходит в 1912—1924 годах, в насыщенное событиями десятилетие мировой истории, когда менялось все: и государственные границы, и социальные права разных слоев населения, и представления о семье и браке, и многое другое. О том, как эти изменения показаны в сериале, «Реальному времени» рассказала историк, автор курса «Что можно узнать об истории Великобритании из сериала «Аббатство Даунтон» Тамара Эйдельман.

«Освобождение женщин шло сразу по многим каналам — и политическим, и социальным, и экономическим»



— Почему, создавая для радио свой научно-популярный курс об истории Великобритании, вы остановили свой выбор на сериале «Аббатство Даунтон»?

— Это уникальный сериал, создатель которого сам потомственный аристократ. Очень часто «Аббатство Даунтон» воспринимается как сериал о любви и отношениях, но вообще-то это сериал о том, как меняется время. Там гениально найдены хронологические рамки. Начало сериала, 1912 год — гибель «Титаника». Конец сериала, 1924 год — послевоенное время. На примере этих 12 лет показано, какие перемены происходили не только в Англии, но и во всем мире. Это и раскрепощение женщин, и раскрепощение низших классов, появление у них новых прав — прав на образование и участие в социальной политике. Это и новая техника, которая появляется и все меняет. Это освобождение Ирландии. Изменение в сексуальных отношениях, в воспитании детей, экономические перемены. Причем перемены показаны не занудно, не через учебники, а с помощью увлекательного прекрасного сюжета.

— Как в этом сериале показана борьба женщина за свои права?

— Движение суфражисток началось, как известно, с борьбы за право голоса, которого женщины не имели. В начале сериала мы видим, как одна из дочек лорда Грэнтэма Сибил отправляется на митинг, потом пытается сделать себе «современную прическу». В конце сериала изменилось очень многое. Женщины все еще не получили право голоса полностью. Но Первая мировая война изменила ход событий: если женщина может работать, то почему она не может голосовать? В последних сезонах Кора, леди Грэнтэм, уже может голосовать, потому что право голоса получили те женщины, которые владели большой собственностью, или те, кто был замужем за крупным собственником.

Прежде предполагалось, что все дочери просто должны выйти замуж и больше ничего не делать. Но вторая дочь Эдит ищет себя, начинает писать, становится редактором газеты. Это новое и необычное явление, всех это шокирует. Так же шокируют новые прически, платья. Например, вспомним такую героиню, как племянница Роуз, про которую говорят, что она «флэппер». «Флэппер» называли в 20-е годы девушек, которые коротко стригли волосы, носили юбки до колен и танцевали чарльстон. Эдакие эмансипе.

Фото thecity.m24.ru

Очень часто «Аббатство Даунтон» воспринимается как сериал о любви и отношениях, но вообще-то это сериал о том, как меняется время

Совершенно другими стали отношения женщин с мужчинами. Естественно, предполагалось, что никакого секса до брака не может быть. Но у многих героинь сериала романы до брака. Леди Мэри после того, как овдовела, совершает невероятную вещь: решает тайно провести неделю со своим поклонником, чтобы понять, хочет ли она выходить за него замуж. И в конце концов не выходит. У Эдит роман с ее возлюбленным. Они предполагали пожениться, но он погиб. Это секс до брака. У Эдит рождается ребенок, она сначала хочет от него отказаться, но потом признает. Тогда же появляется книга Мэри Стоупс «Любовь в замужестве» — об интимных супружеских отношениях, которая стала для многих женщин первым пособием по сексуальной жизни, противозачаточным средствам. Леди Мэри читает ее и начинает использовать противозачаточные средства.

Освобождение женщин шло сразу по многим каналам — и политическим, и социальным, и экономическим. Корсет сменили на лифчик, это огромный рывок вперед. Корсет ты не можешь застегнуть сама. Без него движения стали совершенно другими.



— А как развод входит в жизнь людей?

— Развестись в Англии было возможно, но очень сложно — здесь процедура развода была одной из самых сложных из всех протестантских стран. Жена камердинера Бейтса провоцирует мужа, чтобы он ее ударил, потому что тогда ей проще будет с ним развестись. Мужчина мог развестись, если жена ему изменила. А для жены этого было недостаточно, а вот если он ее бьет — это повод для развода.

Мы видим, как родители Роуз хотят развестись, они ненавидят друг друга. Но отец не решается, потому что служит в министерстве иностранных дел. Лорд Грэнтэм напоминает ему про знаменитый развод герцога Мальборо в начале XX века. Но тот не служил и был экстравагантным аристократом. А если ты служишь и разводишься, то это странно. Но в конце концов родители Роуз разводятся.

— Что, помимо мировой войны, подтолкнуло к таким изменениям в сфере женской эмансипации?

— Все началось задолго до первой мировой войны. Уже в конце XVIII века женщины выступали за свои права. Олимпия де Гуж во Франции написала «Декларацию прав женщины и гражданки» еще в конце XVIII века. Мэри Уолстонкрафт, мать Мэри Шелли, которая потом напишет «Франкенштейна», тоже поднимала этот вопрос. Но это были единицы. Серьезная волна эмансипации поднимется в середине XIX века во всех странах с большим или меньшим успехом, после чего перемены стали уже неотвратимы. Женщины хотели и экономической независимости, и больших прав в семье.

Фото designschool-95.livejournal.com

Вообще, то, что происходит с Аббатством Даунтон, абсолютно типично для всех крупных английских поместий начала XX века

В «Аббатстве Даунтон» тоже показано, как все зарождалось еще в предыдущие десятилетия. Война просто всех перемешала, изменила жизнь и резко ускорила все процессы.

Вообще, то, что происходит с Аббатством Даунтон, абсолютно типично для всех крупных английских поместий начала XX века, когда после первой мировой войны из-за огромных налогов владельцы уже не могут их содержать. И тогда они совершенно перестраивают свою экономическую деятельность, что леди Мэри в сериале и делает. Они, к примеру, начинают пускать туристов, что сейчас делает большая часть владельцев всех этих замков.

«Символом перемен становится автомобиль»

— В России судьба аристократии сложилась трагически. Что с ней происходило в Европе?

— Если говорить конкретно про Англию, там аристократия сохранилась. Другое дело, и это тоже есть в «Аббатстве Даунтон», что они потеряли свое привилегированное положение. Многие не смогли сохранить свои поместья, перестроиться под новые правила. Но британская аристократия очень хорошо помнит, что она аристократия. И снобизма, и кастовых представлений там полным-полно. В то же время они куда более демократичны. Посмотрим на королевскую семью. Теперь мальчики женятся на тех, кого они полюбили, и не повторяют ужасный путь принца Чарльза, которого практически вынудили жениться на принцессе Диане, которую он не любил, что в итоге привело к трагедии. Но по-прежнему в Англии все знают, кто аристократ, а кто нет.

— А как это определяется?

— Есть замечательная книга английского антрополога Кейт Фокс, которая называется «Наблюдая за англичанами». О привычках, об обычаях, кто как говорит. Даже по именам можно определить, к какому классу ты относишься. В рабочем районе мальчика Элджерноном не назовут. Даже по тому, как закатаны рукава у рубашки, можно понять, какое у человека происхождение. У Фокс есть замечательное рассуждение: чем выше в жару завернуты рукава у мужчины, тем ниже его социальный статус. У нас в какой-то мере тоже так. Не зря говорят, «майка-алкоголичка». В Англии это просто более четко выражено. Аристократ даже в сильную жару не завернет манжеты, останется в рубашке с длинным рукавом. Это только один из нюансов.



— Как техническая революция повлияла на жизнь людей?

— Об этом я могу говорить долго и с большим удовольствием. Вот проводят электричество, и вдовствующая графиня закрывает лицо рукой, потому что оно ее слепит. Она, конечно, делает это немного демонстративно, но ее вполне можно понять. Она к этому не привыкла, она всю жизнь прожила при свечах и газовом освещении, которое дает совсем другую картинку. Электричество в викторианскую эпоху было, но оно было очень дорогим. В начале XX века начали ставить электрическое отопление, естественно, только в самых-самых богатых домах. Отопление — это больная точка в английской жизни, все всегда отмечают, как холодно в английских домах. С одной стороны, это часть спартанского воспитания. Считается, что англичане холода не замечают. С другой стороны, это часть экономии, потому что отопление дорогое.

В последние годы перед войной, когда начинается действие «Даунтона», распространяются лампочки, после войны существует единственная компания, которая обеспечивает желающих электричеством. Так как оно появляется сначала в богатых домах, то создаются изысканные люстры, и стиль модерн, который развивается в Англии в это время, много экспериментирует с осветительными приборами. И Даунтон следует за модой.

Фото ivi.ru

В сериале герои все время жалуются, что теперь не найти прислуги. И технические приборы очень сильно облегчили жизнь

Анна покупает фен, чтобы сушить волосы леди Мэри. И служанки не понимают, почему нельзя сушить волосы полотенцем. Потом на кухне появляется миксер, и кухарка сначала возмущена, потому что все привыкла взбивать руками. А служанке Дейзи он нравится, потому что это что-то новое и облегчает ей жизнь. А затем появляется холодильник. И нам трудно представить, как это повлияло тогда на питание, хранение продуктов. В начале XIX века поваренные книги рекомендовали в своих рецептах сходить и подоить корову, то есть взять свежее молоко из-под коровы, иначе оно скиснет. Вообще в городах очень часто ели несвежие продукты, ведь они портились. Понятно, что хранили на льду, в погребах, но все это было непросто и нездорово. С холодильником жизнь становится проще, можно реже закупать продукты и дольше их хранить.

Очаровательна сцена с установкой телефона, появлением радио. Лорд Грэнтэм сопротивляется, но Роуз его уговаривает купить радио, чтобы слушать музыку на ее день рождения. А потом она просит оставить его, потому что король будет давать речь по радио. И собираются все слуги, вся семья, и они стоя слушают речь короля по радио. Радио играло огромную роль в жизни людей. К концу 1923 года в Англии было уже шесть радиостанций, которые регулярно вели передачи. В основном это была музыка, театр у микрофона. В Даунтоне слушают танцевальную музыку, классику. Звукозаписывающая техника была еще не сильно развита. Первой певицей, которая стала участвовать в концертах, передаваемых в прямом эфире, была Нелли Мельба, знаменитая австралийская исполнительница. Она упоминается в сериале, когда ее пригласили выступить в Аббатство.

Сначала герои сопротивляются технологическим новшествам, они привыкли иметь в штате много служанок, кухарок и так далее. Но после войны куда меньше людей хотело идти служить в дома аристократов, искали другую работу. В сериале герои все время жалуются, что теперь не найти прислуги. И все эти технические приборы очень сильно облегчили жизнь.

Зрители отметили, что среди всех технических вещей не видно, есть ли в Даунтоне туалеты. Это очень характерно, потому что их как бы нет. Как сказала одна викторианская дама: «Ходить в туалет? Этого же никто не делает». Электричество и приборы в сферу ванной и туалета проникают в последнюю очередь. Хотя Англия стала первой страной, где появляются смывные туалеты, но даже в 20-е годы это остается где-то за кадром.

Символом перемен становится автомобиль. Они начали сериал с крушения «Титаника», очень символического события, а закончили тем, что два героя начинают торговать автомобилями. В начале у лорда Грэнтэма есть автомобиль, но он им нужен только для того, чтобы шофер довез их до железной дороги. Первой машину начинает водить Эдит. Потом вообще появляются автогонки, в 1920—1930-е годы это суперспорт, невероятно популярный. Вместе с появлением конвейера в Америке автомобиль становится не просто символом роскоши, но и средством передвижения. И это огромный скачок в плане демократизации. Так же, как происходит освобождение от власти семьи, родителей, хозяев, человек приобретает свободу передвижения.

Фото gazeta.ru

Автомобиль становится не просто символом роскоши, но и средством передвижения. И это огромный скачок в плане демократизации. Так же, как происходит освобождение от власти семьи, родителей, хозяев, человек приобретает свободу передвижения

«Фильм «Аббатство Даунтон» меня очень разочаровал»

— Можете ли вы посоветовать нашим читателям другие фильмы, которые позволят так же увлекательно понять исторический процесс?

— «Аббатство Даунтон» — совершенно уникальный сериал. Сейчас про каждый второй сериал, где действуют какие-то аристократы, пишут, что это «второе «Аббатство Даунтон». Но мне пока не встречалось ничего, так же тонко и прекрасно сделанного. Из исторического кино мне очень нравится фильм «Елизавета. Золотой век», где действие происходит в XVI веке. Чудесный фильм «Король говорит». Они совершенно разные, но сближает их то, что в каждом случае эпоха показана через судьбы людей.

— Что вы думаете о фильме «Аббатство Даунтон», который вышел в 2019 году?

— К сожалению, фильм меня очень разочаровал. Все то, что в сериале было сделано тонко и умно, в фильме оказалось примитивно. Придуман дурацкий сюжет, который подошел бы к истории про старшеклассников, запирающих вредных вожатых в туалете, а не для событий в замке во время королевского визита. Сюжет, реплики героев, всеобщий хэппи-энд — все очень примитивно, на мой взгляд.

— Вы также автор теста, позволяющего определить, какой эпохе принадлежит человек. А вам самой когда хотелось бы жить, в какой эпохе? Как вы относитесь к современности?

— Мне кажется, где родился, там и пригодился. Может быть, на рубеже XIX—XX веков было бы неплохо жить, если только помереть до того, как начнется XX век. В Англии еще можно было жить неплохо и дальше, а в нашей стране становилось все хуже. Не могу сказать, что современность приводит меня в восторг, но как есть, так и есть. Будем стараться сделать ее немного лучше.

Наталия Антропова