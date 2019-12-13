Тендеры Башкирии: новый мост через Белую, белорусские тракторы из Татарстана и минивэн за 6 миллионов

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. 9 миллиардов на новый мост через Белую

В Уфе появится еще один мост через реку Белую. 5 декабря Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы объявило соответствующий тендер на очень большую сумму в 8,8 млрд рублей. Эти деньги будут потрачены только на первый этап работ, причем, что интересно, исполнитель должен будет и заняться непосредственно строительством мостового перехода через реку Белая в створе улицы Интернациональной, и разработать рабочую документацию. Заявки будут приниматься до 30 декабря, рассматривать их будут 10 и 17 января.

Работы будут вестись в течение 2020—2025 годов, оплатят их из бюджета Башкортостана и Уфы. Окончание выполнения работ запланировано на 28 ноября 2025 года. Непосредственно на мосту будут две полосы движения. Сам мост будет строиться с марта 2020 по 2025 год. Отметим, что о начале строительства моста в районе Черниковки стало известно еще в июле 2019 года — проект планировки прошел публичные слушания в 2016 году. Дорога должна обеспечить выезды на улицу Интернациональную и Комарова, на левом берегу — на автодорогу, связывающую поселки Алексеевка и «8 марта». В дальнейшем планируется продлить дорогу до трасс М7 и М5.



2. Тракторы на 329 миллионов от елабужского дистрибьютора

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Башсельхозтехника» собирается потратить 328,8 млн рублей на тракторы «Беларус». Закупка будет произведена у единственного поставщика, о ней стало известно 10 декабря. Поставкой займется ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» (официальный дистрибьютор «Минского тракторного завода»), расположенное в ОЭЗ «Алабуга».

Поставкой займется ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» (официальный дистрибьютор «Минского тракторного завода»), расположенное в ОЭЗ «Алабуга». Фото mtz-tatarstan.ru

Доставку осуществлять не потребуется — тракторы будут выкуплены самовывозом с площадки в Елабужском районе. Информацию о том, сколько именно тракторов и какой модели потребуется сельхозпредприятию, в документации обнаружить не удалось. Датой начала исполнения договора указано 10 декабря 2019 года, окончания исполнения — 31 декабря 2020 года.



3. Аренда двигателей Як-42 для «Красавиа»

Акционерное общество «Красавиа» собирается арендовать авиадвигатели Як-42 за 29 млн рублей. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ЗАО «АТ-Лизинг». Судя по всему, речь идет о компании из Твери, которая занимается лизингом авиационной техники, в основном — Як-42Д. Поставка услуг планируется в Уфу.

Подробностей закупки обнаружить в документации, как и в случае с предыдущим тендером, не удалось. Отметим, впрочем, что в июне прошлого года «Красавиа» зафрахтовала самолет Як-42Д для выполнения рейса по маршруту Уфа — Новый Уренгой — Уфа. Закупку осуществили у «Ижавиа», а самолет, судя по всему, используется для чартерных перевозок.



В июне прошлого года «Красавиа» зафрахтовала самолет Як-42Д для выполнения рейса по маршруту Уфа — Новый Уренгой — Уфа. Фото kirill-kvs.livejournal.com

4. Круговое движение в Стерлитамаке за 22 миллиона

Перекресток улиц Суханова, Ильича и Стерлибашевского тракта в Стерлитамаке готовятся реконструировать, там будет организовано круговое движение. Общая стоимость работ составит 22 млн рублей. Информация о соответствующей закупке появилась 6 декабря, заявки будут приниматься до 16 декабря, тогда же состоится и сам аукцион.

Как следует из документации, работы должны быть проведены с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Земляное полотно будут готовить в апреле — мае 2020 года, дорожную одежду — в мае — июне 2020 года.



5. Автоподъемники для «Башинформсвязи»

«Башинформсвязь» планирует купить автогидроподъемники на общую сумму в 14,4 млн рублей. Об аукционе объявили 10 декабря, заявки принимаются до 16 января 2020 года, итоги подведут 28-го января.

Всего предприятию понадобится три автогидроподъемника Socage на базе полноприводных шасси ГАЗ с пятиместной кабиной (или эквивалентов) высотой в 18, 19,5 и 28 метров. Стоимость их составит 3,45, 4,2 и 6,75 млн рублей соответственно. Поставку должны осуществить в течение 30 календарных дней. Гарантия на шасси должна составить 12 месяцев или 30 тысяч километров пробега, на надстройку — 24 месяца.



Предприятию понадобится три автогидроподъемника Socage на базе полноприводных шасси ГАЗ. Фото вектор63.рф

6. Подметальная машина для аэропорта «Уфа» за 12 миллионов

А вот уфимский международный аэропорт собирается купить вакуумную подметально-уборочную машину за 12 млн рублей. Информация о тендере была обнародована 5 декабря, заявки принимаются до 13-го числа, тогда же состоится рассмотрение первых частей заявок, вторые части будут рассматривать 16 декабря.

Из документации известно, что вакуумная подметально-уборочная машина предназначена для механизированной уборки площадей аэропорта с асфальтовым или цементобетонным покрытием, прилегающих магистралей, дорог, а также тротуаров. Полная ее масса составит 4,4—4,6 тонны, двигатель будет турбодизельным, с мощностью в 68—82 л.с. В кабине будут два места, баки для воды будут на 360—400 литров.



7. Сценический комплекс для Центра спортивной подготовки

Тем временем Центр спортивной подготовки Башкортостана купит сценический сборно-разборный комплекс со звуковым и световым оборудованием за 11,3 млн рублей. Заявки на участие принимаются с 4 по 19 декабря, итоги подведут 20-го числа.

Центр спортивной подготовки Башкортостана купит сценический сборно-разборный комплекс со звуковым и световым оборудованием за 11,3 млн рублей. Фото bash.news

«Центр спортивной подготовки» расположен на улице Камышлинской в Ленинском районе Уфы. Товар должен быть поставлен в течение 14 календарных дней. В состав комплекса входит подиум, павильон, боковые лестницы. В звуковом комплекте будет линейный массив, шесть сабвуферов, 14 трехполосных акустических систем, в состав комплекта светового оборудования войдут 10 светодиодных прожекторов, 4 вращающиеся LED-головы.



8. Обслуживание «Открытой республики» за 7 миллионов в год

Государственное казенное учреждение «Информационные технологии» заплатит 6,9 млн рублей за обеспечение функционирования и выполнение работ по развитию системы «Открытая республика». Об электронном аукционе объявили 6 декабря, заявки принимают до 16 декабря, а сам аукцион состоится 18-го числа. Оплатят закупку за счет бюджета Башкортостана.

В документации указывается, что система «Открытая республика» создана в соответствии с распоряжением правительства региона от 6 августа 2012 года в целях развития демократии и гражданского общества в Республике Башкортостан. Подрядчик должен будет заняться обновлением программного обеспечения, сопровождением, администрированием и конфигурированием системы, консультационной поддержкой пользователей, модерацией обращений, развитием системы. Услуги должны оказываться в течение всего 2020 года.

9. Минивэн для «Башэнерготранса» за 6,2 миллиона

Предприятие «Башэнерготранс» готовится купить минивэн за 6,2 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 9 декабря. Продавцом выступило московское ООО «Авилон АГ».

За указанную сумму, судя по каталогу продавца, можно купить, например, Mercedes-Benz V-Класса. Фото zr.ru

Подробностей об автомобиле в документации обнаружить не удалось. Благодаря классификации по ОКПД2 известно, что транспортное средство должно быть с объемом двигателя более 1500 кубических сантиметров. Судя по названию поставщика, речь идет о московском продавце «Авилон». За указанную сумму, судя по каталогу продавца, можно купить, например, Mercedes-Benz V-класса в комплектации «Комфорт» с мощностью двигателя в 190 л.с. с кожаным салоном, полным приводом и коробкой-автомат.



10. Обустройство туристических маршрутов за 6 миллионов

Национальный парк «Башкирия» потратит немногим меньшую сумму — 5,9 млн рублей — на работы по обустройству объектов туристской инфраструктуры. Об электронном аукционе стало известно 9 декабря, заявки принимаются до 16 декабря, а аукцион состоится 18-го числа.

Речь идет о туристских экологических кемпингах «45 квартал», «Антонова скала», экологических туристских маршрутах «Куперля», «Таинственный Сумган», «Бейек-Тау». От подрядчика потребуется изготовление 17 беседок на 10 мест, двух беседок на 30 мест, уличных деревянных туалетов, костровых площадок, мусорных контейнеров, настилов с навесами, лестниц.

