ООО ТПК МТЗ-Татарстан

Общая информация

ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» (до 2018 года – ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлаЗ») является эксклюзивным дистрибьютором ОАО «Минский тракторный завод», официальным дилером таких крупнейших заводов, как ОАО «УКХ «Минский моторный завод», ОАО «Борисовский завод агрегатов», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», генеральным дилером «MOTORPAL» в РФ.

ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» создано 11 апреля 2003 года как совместное предприятие, учредителем компании являлись ОАО «Минский тракторный завод» и Елабужский автомобильный завод. Компания начинала как небольшое предприятие, которое занималось продажей тракторной техники и запасных частей. В 2005 году были налажены поставки полного спектра запасных частей к тракторам марки «Беларус» и спецтехники на рынок России и стран СНГ. С 2006 года предприятие начинает развитие нового направления деятельности по перевозке грузов на территории Российской Федерации и странам ближнего зарубежья. В 2010 году запущен собственный сборочный конвейер «Фабрики тракторов», через год – цех экскаваторов и спецтехники. В 2012 году на предприятии освоена сборка 13 моделей тракторов «Беларус» мощностью от 13 до 355 л.с.

Основные направления ТПК МТЗ-Татарстан: реализация различных моделей тракторов «Беларус» и запасных частей к ним, изготовленных на РУП «МТЗ» и предприятиях Республики Беларусь; реализация тракторов, собранных на собственных производственных площадях; реализация сельскохозяйственной, строительной, дорожной техники, а также техники для коммунального хозяйства; предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание, техническое сопровождение реализованной техники; реализация запасных частей; комплектация техники навесным оборудованием по заявке покупателя.



Налажена сеть перевозок тракторов, спецтехники, тракторокомплектов, запасных частей из Республики Беларусь. Также осуществляется поставка техники и запасных частей клиентам по всей территории России и СНГ. Имеется дилерская сеть и автосалоны в Казани и Москве.

Генеральный директор – Анисимов Константин Владимирович



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