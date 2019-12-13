Марат Зарипов о новых точках роста соципотеки: есть земли у РКБ и Березовой рощи, но нет инфраструктуры

Глава ГЖФ о расширении трассы в «Салават купере», устранении строительных недоделок и отсрочке новоселья в Альметьевске

Глава Госжилфонда при президенте РТ Марат Зарипов впервые после своего назначения вышел на прямую связь с участниками программы социальной ипотеки. В течение часа он отвечал в режиме онлайн на острые и неудобные вопросы, присланные жителями ЖК «Салават купере», а также очередниками из Альметьевска и пригородных районов Казани, которые ожидают обещанных квартир несколько лет. Во время разговора стало известно, что в долгострой альметьевцы заедут до конца года, а «Камгэсэнергострою» придется заново за свой счет возводить парковку в одном из соципотечных домов Казани, где разрушился аналогичный построенный им паркинг.



Транспортные проблемы «Салават купере»

Как и ожидалось, «прямой эфир» с Маратом Зарипов открылся с большой серии вопросов, поступивших от жителей ЖК «Салават купере», недовольных слабой транспортной доступностью и неразвитой социальной инфраструктурой. Люди жаловались на нехватку автобусов на регулярных рейсах, что мешает вовремя добираться на работу, на отсутствие парковок для стоянки личных автомобилей. Но больше всего их волновала то, как устроить детей в детские сады и школы, которых на всех жителей микрорайона не хватает. ЖК «Салават купере» — крупнейший жилой проект республики, рассчитанный на 50 тысяч человек. «Как решаются эти вопросы?» — таков был их общий запрос к главе ГЖФ.

Марат Зарипов постарался заверить жителей в том, что предпринимаются все усилия, чтобы они смогли вздохнуть спокойно и начать жить в комфортных условиях. В первую очередь сообщил, что идет интенсивное строительство социальных объектов. «Построено три детских сада, строится еще три, будет построена школа на 1 224 человека», — перечислил он объекты разной степени готовности. Но для понимания сделал пояснение: возведение социальных объектов попадает не в программу ГЖФ, как думают некоторые: «Эти объекты не задействованы в программе ГЖФ, а проходят по линии ГИСУ». Хотя обе структуры республиканского подчинения, но все-таки у каждой своя зона ответственности, а сама проблема находится на контроле правительства.

Острой остается проблема транспортной инфраструктуры, признал он. Марат Зарипов напомнил, что сейчас на уровне правительства обсуждается расширение транспортной магистрали (по Горьковскому шоссе. — прим. ред.), о выкупе земельных участков вдоль нее, так что «движение идет в этом направлении». При этом он добавил, что в ближайшее время власти разных уровней постараются обеспечить комфортное проживание в микрорайоне. Уже построены в этом году МФЦ, отделения «Почты России», поликлиники для взрослых и детей и другие социально-культурные объекты. Работа в этом направлении ведется и будет продолжена.

В этом году построены МФЦ, отделения «Почты России», поликлиники для взрослых и детей и другие социально-культурные объекты. Работа в этом направлении ведется и будет продолжена. Фото Гуландам Фатхуллиной

Есть вопросы с продуванием в квартирах

Строительные недостатки при сдаче домов в эксплуатацию продолжают выявляться, с чем ГЖФ борется путем замены материалов в проектных решениях.

— За всю эксплуатацию наших домов мы зафиксировали более 3 тысяч обращений по строительным недостаткам, — констатировал Марат Зарипов. — Более 2,5 тысячи уже отработано, но каждый день поступают новые.

Больше всего среди них мелкого брака, который требует замены счетчиков и регулировки оконных блоков. Но есть и более сложные. Бичом жалоб стало продувание в квартирах. Для устранения холода ГЖФ внес кардинальные изменения в проектное решение, заменив газобетонные плиты на кирпичную кладку при внутренней отделке дома. «Ищем и другие варианты решения проблем, — продолжал Марат Зарипов. — Вскрываем фасады. Утепляем. Что-то пытаемся сделать изнутри. Пытаемся найти взаимоприемлемое решение в каждом случае». Глава ГЖФ напомнил жильцам, что срок гарантийных обязательств подрядчика по устранению недоделок достигает 5 лет. Но если строительная компания ликвидировалась, то ГЖФ нанимает подрядную организацию, которая исправляет выявленные дефекты за счет гарантийного фонда (он есть у каждого дома. — прим. ред.).

Два долгостроя в Альметьевске сдадут до конца года

Говоря о качестве строительства жилья, Марат Зарипов ответил на многочисленные вопросы очередников нефтяной столицы, которые ждут новоселья уже 4 года. Два жилых дома были заложены несколько лет назад со сроком сдачи в 2015 году, но воз и ныне там. Когда? — допытывались нефтяники.



— Это, действительно, больной вопрос, — признал глава ГЖФ, после чего рассказал почти криминальную историю «развода» с неназванными подрядчиками, сорвавшим сроки строительства, — Эти дома должны быть сданы еще в 2015 году участникам соципотеки, но из-за ненадлежащего качества выполнения работ отношения с подрядными организациями были прекращены. В ходе передачи объектов новым подрядчикам были выявлены серьезные отклонения от проектно-сметной документации, что привело к разработке отдельных мероприятий по усилению существующих конструкций. В отношении нерадивого подрядчика материалы переданы в правоохранительные органы. Работа по завершению данных двух домов уже завершается. До конца года оба дома будут сданы и заселены.

Очередники нефтяной столицы ждут новоселья 4 года. Фото kazanfirst.ru

«Камгэсэнергострой» снова «поставили» на парковку в Аметьево

Подобный рукотворный долгострой есть и в Казани. Несколько лет назад в новом микрорайоне в Аметьево, заселенным с большим трудом, рухнул двухуровневый паркинг, который вот-вот должны были достроить и сдать в эксплуатацию. Его подрядчиком выступала строительная компания «Камгэсэнергострой». Тогда соципотечники направили обращение президенту РТ Рустаму Минниханову, в котором просили разрешить заселить дома, невзирая на неблагоустроенный двор. В итоге они въехали в новые квартиры, а парковка так и осталась разрушенной. «Когда разрешится этот вопрос?», — спросили жильцы.

— Тут процесс затянулся, — разочаровал жителей микрорайона Марат Зарипов, объясняя простой долгими судебными процедурами, — Обрушение произошло в 2014 году. Долго шли судебные разбирательства. Буквально позавчера в третьей инстанции подтвердили нашу правоту во взаимоотношениях с «Камгэсэнергостроем». Скоро получим судебное решение и будем добиваться, чтобы взятые обязательства они исполнили в полном объеме. Кроме того, надо будет провести обследование данного объекта, понять в каком состоянии он находится, разработать план мероприятий по устранению, построить и ввести в эксплуатацию.



Новые точки ГЖФ: Приволжский район и Березовая роща

Есть ли у ГЖФ новые территории под застройку в Казани? Где еще в перспективе могут появиться жилые комплексы по программе социальной ипотеки?

Обозначая новые точки роста, Марат Зарипов дал понять, что в первую очередь фонд намерен освоить участок в «Салават купере», где еще остаются резервы под строительство жилья. А другие земельные участки, находящие в портфеле ГЖФ, будут использоваться по мере необходимости. «Надо отталкиваться от спроса, но есть участки в Приволжском районе Казани, квартал М14, недалеко от РКБ. Большой массив находится в Березовой роще», — ответил глава ГЖФ. Правда, здесь есть проблема — там нет ни жилья, ни инфраструктуры. Однако ГЖФ занимается их подготовкой. «Сейчас занимаемся проектированием, чтобы обеспечить канализирование», — сообщил Марат Зарипов. Но еще раз напомнил, что «Салават купере» обеспечен достаточным резервом земель, оснащенных инженерными коммуникациями.

«Есть участки в Приволжском районе Казани, квартал М14, недалеко от РКБ. Большой массив находится в Березовой роще», — отметил Зарипов. Фото skyscrapercity.com (Герцог Игторн)

Между тем, ГЖФ не имеет свободных участков земли для строительства жилья в пригороде Казани. Одна из жительниц спросила, почему мало строится домов в Высокой Горе.

— Проблема известная, это касается всех пригородов Казани. Это отсутствие земельных участков, которые нам бы подошли, — объяснил Марат Зарипов.

Сейчас очередь по Высокогорскому району достигла 87 человек. ГЖФ склоняется к тому, чтобы предложить им выбрать квартиры в «Салават Купере». «Раз люди участвуют, платят деньги и чтобы возможность свою не потеряли, выйдем с этой инициативой на попечительский совет фонда», — обозначил выход Марат Зарипов.

В Набережных Челнах темпы строительства жилья сдерживались тем, что земельные участки не были оснащены сетями. «В прошлом году закончили строительство теплотрассы в 63-м микрорайоне. Построили и ввели пять жилых домов. На будущий год должны быть сданы два больших жилых дома. В этом году часть нуждающихся получили жилье. В будущем году закроем очередь», — пообещал Зарипов. При этом он настроен вовлечь в программу социальной ипотеки молодежь, а должников, которые не платят годами, выселять на основании исполнительных листов.

Реакция ГЖФ на снижение ипотечных ставок: у нас выгоднее по совокупности

Во время прямой связи Марат Зарипов также рассказал о финансовых механизмах приобретения квартир. По его словам, возврата к займам не планируется, но зато ГЖФ прорабатывает варианты сотрудничества с банком «Дом.РФ» по участию в федеральной программе поддержки многодетных семей, которые позволяют им оплатить взнос в 450 тысяч рублей федеральными ресурсами.

— Мы начали эту работу еще летом в июне, отрабатываем вместе с «Дом.РФ». Сейчас находимся на финишной прямой и надеемся, что мы также сможем реализовать, — пояснил он.

Говоря о рефинансировании соципотеки, Марат Зарипов отметил, что эта льгота касается только тех, у кого дети родились после 1 января 2018 года. Фото Гуландам Фатхуллиной

Говоря о рефинансировании соципотеки, он отметил, что эта льгота касается только тех, у кого дети родились после 1 января 2018 года. «Федеральные власти льготируют ставку до 6 процентов, а бывает и ниже. Мы отрабатываем эту тему с «Дом.РФ» и понимание в этом вопросе у нас есть. В январе заработает», — сказал он.

При этом он посоветовал не обольщаться маркетинговыми акциями банков, которые обещают пониженные ставки по ипотеке. «Есть пример: наш специалист попробовал воспользоваться этой льготой, но по совокупности данных факторов — по стоимости квадратного метра, страхования, комиссионных, получилось все равно наши условия выгоднее. Среднемесячный платеж выходит дешевле», — убеждал он. Сейчас к розыгрышу квартир допущены очередники 2020 года, так что стройка вошла в ритм и отставание в очередях ликвидировано.