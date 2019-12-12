Медкомпаньоны РЖД на 10%: за что владелец казанской фирмы годами взятки давал

Архангельские силовики пресекли бизнес-отношения поставщиков из Татарстана с главврачом в Сольвычегодске

Фото: Ирина Плотникова

В Казани перед судом признал вину в даче 18 взяток глава компании «Мед Компаньон» Сергей Железнов. Его приятель Дмитрий Улемский признался в пособничестве откатам за поставки оборудования в поликлинику АО «Российские железные дороги» на станции Сольвычегодск в Архангельской области. Всего в багаже «Мед Компаньона» — 274 государственных контракта на 144 млн рублей. А у подсудимых бизнесменов есть шанс сегодня выйти из зала суда несудимыми.

Покаяние в Казани до возбуждения в Архангельске



Двенадцать часов на дорогу в Казань потратил заместитель Котласского транспортного прокурора Дмитрий Кудинов — чтобы поддержать гособвинение по уголовному делу архангельских следователей в отношении двух татарстанцев. Одновременно с ним приехал и руководитель следственного отдела Архангельского следственного отдела на транспорте Иван Бурлачук — ради допроса тех же бизнесменов.

29 мая 2019 года в 20 часов в Архангельской области возбудили уголовное дело против главврача поликлиники РЖД на станции Сольвычегодск Татьяны Пидченко. А за 20 минут до этого в одном из отделов полиции Казани зафиксировали явку с повинной частного предпринимателя Дмитрия Улемского, который признался — неоднократно перечислял Пидченко деньги в интересах компании «Мед Компаньон», что с 2014 по 2019-й год была поставщиком железнодорожной больницы.

В 22.30 того же дня с повинной к казанским силовикам пришел владелец и директор «Мед Компаньона» Сергей Железнов. Через час за тысячу километров от Татарстана в отношении Железнова возбудили дело — на основе показаний сознавшейся в преступлениях Пидченко.

Что сподвигло наших бизнесменов каяться в один и тот же вечер, предметом расследования не являлось. Однако вчера на этом основании защита заявила ходатайство о прекращении преследования Железнова и Улемского за деятельным раскаянием.

Двенадцать часов на дорогу в Казань потратил заместитель Котласского транспортного прокурора Дмитрий Кудинов — чтобы поддержать гособвинение по уголовному делу архангельских следователей в отношении двух татарстанцев

Откатная схема работала больше четырех лет

Дело Татьяны Пидченко еще расследуется. Она уже оставила пост главврача, куда была назначена в 2011-м приказом главы РЖД Владимира Якунина.

Два сознательных казанских бизнесмена вчера предстали перед Приволжским райсудом. Их действия квалифицированы Следкомом по 18 эпизодам коммерческого подкупа, дачи взятки и мелкого взяточничества (до 10 тысяч рублей). Разницу в оценке одних и тех же действий объясняют изменениями законодательства в 2015 году, когда руководителей коммерческих и иных организаций с госдолей 100% приравняли к должностным лицам.

По версии обвинения, определенная договоренность между Пидченко и Железновым была достигнута еще в сентябре 2014-го: главврач гарантировала бизнесмену заключение контракта именно с его фирмой, несмотря на проведение конкурса, ну а тот после получения средств должен был «поблагодарить» в размере 10% от суммы контракта. Через портал госзакупок эти контракты не проходили.

Железнову вменяют дачу незаконных вознаграждений с сентября 2014-го по апрель 2019 года через работавшего с «Мед Компаньоном» по агентскому соглашению Улемского — его обвиняют в пособничестве преступлениям. Местом преступления бизнесменов в Следкоме считают офис фирмы на улице Технической в Казани.

Эпизоды различаются лишь суммами — от 980 рублей до 72 тысяч рублей. К примеру, в марте 2015-го Пидченко, по версии следствия, помогла «Мед Компаньону» заполучить контракт на поставку двух приборов для исследования поля зрения за 718 тысяч рублей, а в результате в апреле получила на личный счет 71,8 тысячи рублей с банковской карты Улемского.

Прокурор ходатайство поддержал, признав, что подсудимые оказали содействие раскрытию преступления и выполнили условия досудебного соглашения

Схожим образом оплачивались поставки электрокардиографа, переносного рентген-аппарата, анализатора гемостаза, спирометра, а также проявочных машин для медицинских снимков. Всего казанские «компаньоны» РЖД заполучили от одной клиники контракты почти на 4,5 млн рублей и соответственно простимулировали главврача на 445 тысяч.

«Вину признаю полностью. Раскаиваюсь в содеянном», — заявил суду после оглашения обвинительного заключения Сергей Железнов. «Признаю в полном объеме. Раскаиваюсь», — вторил Дмитрий Улемский. Ранее оба заявили ходатайство о рассмотрении их дела в особом порядке.

Прокурор это ходатайство поддержал, признав, что подсудимые оказали содействие раскрытию преступления и выполнили условия досудебного соглашения.

В перерыве заседания гособвинитель Дмитрий Кудинов заверил журналиста «Реального времени» — к качеству оборудования от «Мед Компаньона» у архангельских силовиков претензий не было.

В заказчиках «Мед Компаньона» — Москва, Сочи и Омск

Казанская компания «Мед Компаньон» работает с 2008 года. Специализируется на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами для медучреждений. Сергей Железнов — единственный владелец. До апреля 2019-го он занимал в своей фирме пост заместителя гендиректора по финансовым вопросам.

Среднесписочная численность персонала на 2018-й год — всего три человека, однако в багаже «медкомпаньнов» — 274 государственных контракта на 143,6 млн рублей. Самым крупным из 67 госзаказчиков является Клинический медико-хирургический центр Минздрава Омской области (75 контрактов на 49 млн), на втором месте — Республиканская детская клиническая больница Чувашии (8,8 млн), на третьем — снова Омская медсанчасть №9 (8,1 млн). В списке — еще несколько клиник Чувашии и Омской области, а также медучреждения Сочи, Новосибирска, Челябинска, Ульяновска и т. д.

Самым крупным из 67 госзаказчиков является Клинический медико-хирургический центр Минздрава Омской области (75 контрактов на 49 млн). Фото clinica-omsk.ru

Были заказы от Республиканского кожвендиспансера (1,7 млн рублей) и казанской горбольницы №11 (1,7 млн), городской клинической больницы №4 Москвы и т. д.

Также Железнов вот уже 10 лет возглавляет свою фирму «Меес» по торговле фармацевтической продукцией (в активе — два госконтракта на 300 тысяч рублей), а еще является соучредителем ООО «Прима», расположенного по одному адресу с «Мед Компаньоном» и специализирующегося на производстве аппаратов для медицины, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

Семь эпизодов закрыли за сроком давности

Адвокат Регина Хайруллина вчера заявила два ходатайства. Сначала попросила частично прекратить преследование своего подзащитного Улемского по семи эпизодам 2014—2016 года в связи с истечением сроков давности. По тем же основаниям данное ходатайство следом озвучил защитник Железнова Рамиль Бикмуллин.

Прокурор Дмитрий Кудинов признал требование законным. С чем согласился и председательствующий судья Тимур Зарипов. В итоге в деле за пару часов рассмотрения остались 11 из 18 эпизодов.

Тут Хайруллина озвучила новое ходатайство — о полном прекращении уголовного дела и освобождении Улемского от уголовной ответственности в связи с его деятельным раскаянием. «Они [Улемский и Железнов] добровольно сообщили о преступлениях до момента возбуждения дела по оставшимся эпизодам и активно способствовали раскрытию и расследованию», — отметила адвокат, попросив огласить протокол явки с повинной своего клиента и ряд постановлений о возбуждении дел. Судя по времени и датам, явка написана за 20 минут до возбуждения в Архангельске дела против главврача и за 2,5 часа до ее признательного допроса, где был назван Улемский.

Хайруллина озвучила новое ходатайство — о полном прекращении уголовного дела и освобождении Улемского от уголовной ответственности в связи с его деятельным раскаянием

Хайруллина подчеркнула, что на момент явки в полицию у ее клиента не было никакого статуса в деле: «Его никто не задерживал, не доставлял, он не знал, какие показания дает Пидченко». Дополнительные эпизоды по делу Улемского следователи возбуждали уже после его явки с повинной, в одном случае через два дня, в других — через неделю, две и больше.

Защитник Железнова также просил о полном прекращении дела своего клиента и исследовании материалов дела. «Чтобы устранить сомнения, что явка с повинной моего подзащитного была зафиксирована раньше, чем были возбуждены дела по эпизодам преступления, которые ему вменяются», — пояснил Рамиль Бикмуллин.

Заместитель Котласского транспортного прокурора Дмитрий Кудинов согласился с защитой лишь отчасти — признал, что раскрытию и расследованию преступлений два обвиняемых активно способствовали, и явка с повинной имело место, но... По мнению гособвинителя, выявить дополнительные эпизоды помогли оперативники, поэтому «добровольности по этим эпизодам не имеется».

Адвокат Регина Хайруллина возражала, уверяя — не видела в деле доказательств, что «органам власти до явки с повинной было известно» о конкретных действиях Железнова и Улемского.

На этом спорном моменте судья Тимур Зарипов удалился в совещательную комнату, пообещав огласить свое решение сегодня. Если ходатайство будет удовлетворено — де-факто бизнесмены останутся не судимыми. Если нет — будут ждать обвинительного приговора.

Ну а вчера после суда обвиняемые с адвокатами отправились на допрос по делу Пидченко.