«Это не катастрофа». Поражение «Зенита» от «Бенфики» как обыденный позор российского футбола

Завершилась первая половина 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Вторник не принес российским болельщикам ничего хорошего: «Зенит» при отвратительной игре уступил «Бенфике» (0:3) и не вышел даже в Лигу Европы. Подробнее об этом и других сюжетах тура — в обзоре «Реального времени».

И это не катастрофа? Российский футбол возвращается в середину 1990-х



«Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. Мы понимали, как будет сложно, потому что долго не играли в Лиге чемпионов. Надеюсь, в следующем году попадем сюда и будем более достойны», — слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака вызвали разочарование, недоумение и привели к одной очень неприятной мысли: российские команды привыкают проигрывать в еврокубках.

Еще 5—6 лет назад то, что случилось с «Зенитом» в Лиссабоне, все дружно назвали бы именно катастрофой. Сегодня же к перманентным позорам россиян в еврокубках наш болельщик, увы, уже привычен.

Разгром во вчерашнем матче «Бенфика» — «Зенит» (3:0) лишь продолжил цепочку ужасающих выступлений российских команд в Европе. Только за этот сезон мы увидели, как азербайджанский «Нефтчи» громит тульский «Арсенал», как скромная «Брага» «возит» «Спартак», а «Лудогорец» и «Ференцварош» не замечают ЦСКА. Мы как будто вернулись в середину 1990-х, когда поражения от «Лиллестремов» и «Мольде» не казались болельщикам чем-то сверхъестественным. Но тогда за всех достойно отдувался московский «Спартак». Нынешний же гегемон РПЛ «Зенит» показал в Португалии нечто отвратительное.

Если в первом тайме «Зениту» отчаянно везло, то во втором справедливость восторжествовала. Фото fc-zenit.ru

Почти весь матч команда Семака играла на 0:0. Первый опасный удар в створ ворот соперника был нанесен лишь за 15 минут до конца матча! Если в первом тайме «Зениту» отчаянно везло, то во втором справедливость восторжествовала. Голкипер питерцев Михаил Кержаков пропустил трижды, но если бы не его сейвы, матч Португалия — Россия (7:1) осени 2004 года мог повториться и спустя 15 лет. «Зенит» занял последнее место и не попал даже в Лигу Европы. Российский футбол продолжает свое болезненное падение, которому нет конца.

Именно Португалия является главным конкурентом России за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Но, исходя из результатов матчей «Брага» — «Спартак» и «Бенфика» — «Зенит», нам стоит равняться явно не на португальцев. Даже заштатные клубы из Румынии и Австрии будут представлены в евровесне. От России же теперь в нее может попасть только «Краснодар».

Как «Ливерпуль» чуть не пролетел мимо плей-офф Лиги чемпионов

В Зальцбурге могло случиться историческое событие: в новейшей истории Лиги чемпионов команда-победительница не выходила из группы лишь однажды — вляпаться в историю умудрился «Челси» осенью 2012 года. Спустя 7 лет мимо плей-офф Лиги чемпионов мог пролететь «Ливерпуль»: для этого «красным» достаточно было проиграть «РБ Зальцбург» — одной из главных сенсаций нового евросезона. Австрийцы обладают грозной атакой во главе с восходящей звездой Эрлингом Холландом. Юный форвард забил абсолютно всем соперникам в ЛЧ, а в его услугах уже всерьез заинтересованы «Ювентус», «Реал» и «МЮ».

За «Ливерпуль» в первом тайме было страшно — по голевым моментам и интенсивности прессинга хозяева превосходили англичан. Фото uefa.com

Уже на 6-й минуте «РБ Зальцбург» едва не забил — это Хван Хи Чхан вышел на убойную позицию, но пробил прямо в Алиссона. Моменты были также у Такуми Минамино и Холланда, но всякий раз бразильский вратарь действовал великолепно. За «Ливерпуль» в первом тайме действительно было страшно — по голевым моментам и интенсивности прессинга хозяева превосходили англичан.

«Зальцбург» заставил относиться к себе с огромным уважением. Австрийцы прекрасно играли на «Энфилде», здорово проявили себя в матчах с «Наполи» и «Генком». «Мы приехали сюда в ранге действующего чемпиона, но вполне могли сесть в лужу. В каких-то моментах мы были близки к этому», — заявил тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Его команда выдержала первые минуты, после чего решила исход матча. С интервалом в минуту Наби Кейта и Мохамед Салах забили дважды и принесли победу «Ливерпулю» — 2:0.

Англичане вышли в плей-офф ЛЧ вместе с «Наполи», который на своем поле уничтожил «Генк» (4:0). А потрясший весь футбольный мир «РБ Зальцбург» выступит весной лишь в Лиге Европы.

Без сенсаций не обошлось. За бортом ЛЧ — «Интер» и «Аякс»

Испытывающая колоссальные проблемы в Бундеслиге «Боруссия Д» имела едва ли не последний шанс спасти первую часть сезона. По слухам, в случае потери очков в матче со «Славией» главный тренер клуба Люсьен Фавр был бы отправлен в отставку. Масла в огонь подлило интервью Юлиана Нагельсманна: молодой наставник признался, что руководство «Боруссии» умоляло его возглавить команду. Не самая приятная новость для Фавра, воспринимаемого некоторыми уже как «живой труп».

«Наполи» на своем поле уничтожил «Генк» (4:0) и вышел в плей-офф ЛЧ. Фото uefa.com

Дортмундцы с огромным трудом вырвали победу у аутсайдера «Славии» (2:1) и с трепетом ожидали, как сыграет свой матч главный конкурент «Интер». Миланцам было очень непросто — им в соперники в последнем туре досталась могучая «Барселона». Она и обыграла «нерадзурри» (2:1), тем самым спасши Фавра от досрочной отставки. «Барса» и «Боруссия Д» шагают в 1/8 финала ЛЧ, «Интер» же довольствуется участием во втором по значимости еврокубке.

Помимо «Интера» Лига чемпионов прощается с «Аяксом». Перед последним туром команда Эрика тен Хага занимала 1-е место в группе, и ей могло бы хватить и ничьей в игре с «Валенсией». Испанцы в начале сезона испытывали колоссальные трудности в связи со скандальным уходом тренера Марселино Тораля, но его сменщик Альберт Селадес уже начинает творить историю. Сенсационная победа в Голландии (1:0) и победа «Челси» над «Лиллем» (2:1) отправляют «Аякс» в Лигу Европы.

