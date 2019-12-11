«С нами Бог и Андреевский флаг!» К 320-летию главного символа русского флота

Сегодня в России отмечается День Андреевского флага. В 1698 году Петром I был учрежден первый в России орден — Святого Андрея Первозванного — для награждения за воинские подвиги и государственную службу. А 11 декабря 1699 года в качестве официального флага военного флота России был провозглашен флаг с Андреевским крестом: «Флаг белый, поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он». В такой форме Андреевский флаг просуществовал в российском флоте до революции 1917 года, потом более чем на 70 лет «ушел в отставку», но в 1992 году вернулся на службу в статусе военно-морского флага России. С помощью нашего теста попробуем вспомнить интересные моменты биографии Андреевского флага.

