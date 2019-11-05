«Таттелеком» за 9 месяцев этого года нарастил чистую прибыль почти втрое

Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай») по РСБУ за период с января по сентябрь возросла со 155,4 млн рублей в прошлом году до 454,6 млн рублей в 2019 году. Таким образом, рост составил 192,5 %.

Как следует из отчетности «Таттелекома», выручка за январь — сентябрь этого года составила 7 077,4 млн рублей, что на 3,6% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Значение EBITDA за январь — сентябрь 2019 года составило 2 090,2 млн рублей, это на 20,6% выше аналогичного прошлогоднего показателя.