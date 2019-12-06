Спрос на новогодние авиабилеты в Казани вырос на 20%

В тройке самых популярных российских городов — Москва, Санкт-Петербург и Сочи, на зарубежных направлениях — Прага, Баку и Дубай

Фото: Максим Платонов

Многие казанцы уже решили, где справят предстоящие праздники. Раннее бронирование показало, что спрос на новогодние авиабилеты с вылетом из Казани за год вырос на 20%, а средний чек на перелет — на 4%, до 11159 рублей, отмечают аналитики сервисов бронирования билетов. Самыми популярными направлениями для встречи праздника в России у жителей татарстанской столицы остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. «Реальное время» выяснило, насколько оправдались надежды туроператоров на новогодние каникулы, насколько спрос на билеты подстегнул цены и какие дополнительные рейсы появятся в праздники в аэропорту и на ж/д вокзалах.

Дополнительные ж/д и авиарейсы

В новогодние и рождественские каникулы РЖД назначили порядка 1400 дополнительных рейсов поездов по наиболее востребованным направлениям в стране. Чтобы закрыть повышенный спрос на пассажирские перевозки в период праздников, Казань и Москву свяжут семь дополнительных поездов.

Еще по одному дополнительному поезду отправятся из татарстанской столицы в Санкт-Петербург и Екатеринбург. В целом пассажиропоток в этом году на 2% выше, за январь — ноябрь с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправились более 38 млн пассажиров.

По традиции на новогодние праздники вводят дополнительные рейсы и в Международном аэропорту «Казань». По сообщению пресс-службы, с 27 декабря еще один авиаперевозчик заступит на маршрут Казань — Стамбул: авиакомпания Smartavia приступит к выполнению чартерной программы в Турцию на крыльях Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Рейсы будут выполняться по пятницам в период до 10 января 2020 года по графику:

вылет из Казани — в 15.00, прибытие в Стамбул — в 18.40;

вылет из Стамбула — 09.15, посадка в Казани — в 12.55 (время в Турции совпадает с московским).

В аэропорту также отмечают существенный рост числа рейсов в Стамбул в зимний период из Казани.

— В настоящее время компанией Turkish Airlines выполняются пять регулярных рейсов в неделю и чартерные туристические рейсы компанией Red Wings. Авиакомпания Smartavia планирует также выполнить два дополнительных рейса в Санкт-Петербург 31 декабря и 8 января — вылеты в 13.15 и 13.20 соответственно. 28 и 30 декабря, а также 6 января дополнительные рейсы в Северную столицу предоставляет и авиакомпания «ИрАэро». Вылеты в 21.40, 21.50 и 04.30 соответственно, — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Кроме того, по его словам, дополнительную программу полетов в Сочи, Симферополь и Москву на период с 28 декабря по 8 января предлагает авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines).

В аэропорту также отмечают существенный рост числа рейсов в Стамбул в зимний период из Казани. Фото Максима Платонова

Спрос на новогодние авиабилеты вырос на 20%

Популярность полетов на новогодние праздники возрастает традиционно, в этот раз, судя по ранним бронированиям, прирост спроса на новогодние авиабилеты с вылетом из Казани превзошел ожидания:

— В целом, судя по ранним бронированиям, спрос на новогодние авиабилеты с вылетом из Казани за год вырос на 20 процентов, а средний чек на перелет — на 4 процента, до 11 тысяч рублей, — рассказала «Реальному времени» Юлия Домрачева, сотрудник пресс-службы сервиса Aviasales.

По данным сервиса, популярные направления на Новый год с вылетом из Казани:

Москва (средний чек на авиабилеты = 4 727 руб.) — на столицу приходится 27% всех ранних бронирований на Новый год; Петербург (7918 руб.) — 20%; Сочи (11845 руб.) — 8%; Прага (20360 руб.) — 3%; Баку (11630 руб.) — 2%; Дубай (27847 руб.) — 2%.

Цены на авиабилеты заметно начинают дорожать за три-четыре дня до Нового года. Например, на сегодня самый недорогой билет до Москвы с вылетом из Казани 27 декабря обойдется в 2700 рублей у лоукостера, самый дорогой — в 12 тыс. рублей. В Санкт-Петербург самый дешевый билет на ту же дату — 3955 руб., самый дорогой — 6431 руб. (согласно данным сервиса «Яндекс.Авиабилеты»).

Ностальгия победила

Не изменили казанцы и традиционному выбору — встретить Новый год на зарубежном курорте. По словам генерального директора магазина путешествий Companion SP Сергея Пасечника, самые популярные туры, конечно, подорожали:



— Турция выросла процентов на 10—15. Они смотрят по заполняемости отелей и по этой причине прибавляют в расценках. У Эмиратов всегда был дорогой продукт, они расширяют гостиничную базу. Появляются предложения не такие дорогие, но не в Дубае, в других эмиратах, на полчаса дальше, но зато процентов на 20—30 дешевле. В зимний период по-прежнему популярны горные лыжи, Эмираты, экзотические страны, — отметил туроператор.

При этом у татарстанцев на праздники широким спросом стали пользоваться полеты на бывшие советские курорты: «Сейчас идет волна ностальгии, появились прямые рейсы в столицы бывших союзных республик — формируются туристические группы в Баку, в Тбилиси», — подчеркнул Пасечник. Но и российские здравницы стали притягивать казанцев: «Появились хорошие контакты с Алтаем — предложения на Алтае стали пользоваться спросом».



— Несмотря на кризис, в этом году все решили выехать на Новый год с новогодними ужинами в теплые края. Выросли продажи в Израиль, Таиланд, Индию, Эмираты, — рассказала нашему изданию директор компании «Трэвэл эндвок» Юлия Таланова.

Казань и сама продолжает оставаться в пятерке самых популярных направлений на Новый год — спрос на туры в столицу Татарстана достаточно стабильный, говорит Сергей Пасечник. Юлия Таланова сообщила, что гости с удовольствием выбирают экскурсионные туры по Казани и другим татарстанским городам. Юлия Домрачева также отметила, что в столицу Татарстана стали летать в 1,5 раза активнее.