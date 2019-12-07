Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на арматурном заводе в Елабуге, 1946 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 111-я
В годы войны арматурный завод в Елабуге производил корпуса для гранат, головки минных взрывателей, компрессионные кольца для двигателей внутреннего сгорания и другую околовоенную продукцию.
Работали здесь в основном старики, женщины и подростки, ведь мобилизация на заводе началась сразу же с началом войны, люди получали повестки, не успевая даже доходить до своего цеха. Это был единственный в Елабуге завод, где производили военную продукцию.
Глубокий тыловой провинциальный городок Елабуга в годы войны вынужден был трудиться так же, как остальные: принял несколько тысяч эвакуированных жителей западных и центральных регионов СССР, отдавал все силы победе.
Сразу же после войны на арматурном заводе начались тяжелые годы восстановительного периода. Не хватало квалифицированных рабочих, была большая текучка кадров. Один за другим с 1946 по 1952 годы сменились три директора. Бывший литейщик завода, ветеран Великой Отечественной войны Д.С. Неганов рассказывал, что, вернувшись с войны, столкнулся с суровой действительностью заводской жизни.
Помещение литейного цеха не освещалось и не отапливалось. Печка, сделанная из железной бочки и стоявшая посреди цеха, была не в состоянии обогреть огромное помещение и годилась только на то, чтобы печь в ней картошку да отогревать коченеющие руки. Чтобы заформовать деталь, вспоминает ветеран, паренькам-подросткам приходилось долбить мерзлую землю ломом. От беспрерывного ползанья по замерзшему ледяному полу болели колени... Но постепенно жизнь на заводе налаживалась. К концу периода положение на заводе стабилизируется. Завод начинает производить совершенно новый для него вид продукции — двигатели внутреннего сгорания мощностью 6,12 и 18 лошадиных сил, так называемые «червончики» типа «Червонный прогресс». Само собой разумеется, с него не снималась обязанность по производству трубопроводной арматуры, молотилок, конных приводов к ним, ремонту сельхозмашин.
В 1947 году все цеха перешли на хозрасчет. Но движению вперед мешала слабая энерговооруженность. Начали возводить электростанцию. В 1951 году заводская электростанция освещала половину города.
В первые годы после войны жизнь в Елабуге входила в мирное русло: постепенно возвращались с фронта мужчины, город обустраивался, сельские поселения окрест продолжали выращивать хлеб — теперь уже не фронту, а чтобы кормить ослабевшее население огромной страны.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Елабужский государственный музей-заповедник.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Вспомнил детство.
особенно большое количество ассоциаций выхвали почему-то забор, электрический столб в форме буквы А и широченные штанины у бодро шагающего по Елабуге мужчины.
В самом начале войны в Елабуге нашла упокоение гениальная поэтесса М.Цветаева:
«Прости» волшебному дому
В неосвещённой передней я
Молча присела на ларь.
Тёмный узор на портьере,
С медными ручками двери…
В эти минуты последние
Всё полюбилось, как встарь.
Был заповедными соснами
В тёмном бору вековом
Прежде наш домик любимый.
Нежно его берегли мы,
Дом с небывалыми вёснами,
С дивными зимами дом.
Первые игры и басенки
Быстро сменились другим.
Дом притаился волшебный,
Стали большими царевны.
Но для меня и для Асеньки
Был он всегда дорогим.
Зала от сумрака синяя,
Жажда великих путей,
Пренебреженье к науке,
Переплетённые руки,
Светлые замки из инея
И ожиданье гостей.
Возгласы эти и песенки,
Чуть раздавался звонок!
Чьё-нибудь близко участье?
Господи, может быть счастье?
И через залу по лесенке
Стук убегающих ног…
Спасибо уважаемым автору РВ и Елабужскому государственному музею заповеднику.