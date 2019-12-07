Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на арматурном заводе в Елабуге, 1946 год

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Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

В годы войны арматурный завод в Елабуге производил корпуса для гранат, головки минных взрывателей, компрессионные кольца для двигателей внутреннего сгорания и другую околовоенную продукцию.

Работали здесь в основном старики, женщины и подростки, ведь мобилизация на заводе началась сразу же с началом войны, люди получали повестки, не успевая даже доходить до своего цеха. Это был единственный в Елабуге завод, где производили военную продукцию.

Глубокий тыловой провинциальный городок Елабуга в годы войны вынужден был трудиться так же, как остальные: принял несколько тысяч эвакуированных жителей западных и центральных регионов СССР, отдавал все силы победе.

Хлебозаготовка. Первый обоз, или Красный обоз, Елабужский район, 1945 год — первый хлебный обоз после окончания войны. Такие обозы торжественно привозили первый хлеб на хлебоприемный пункт в Елабуге. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Сразу же после войны на арматурном заводе начались тяжелые годы восстановительного периода. Не хватало квалифицированных рабочих, была большая текучка кадров. Один за другим с 1946 по 1952 годы сменились три директора. Бывший литейщик завода, ветеран Великой Отечественной войны Д.С. Неганов рассказывал, что, вернувшись с войны, столкнулся с суровой действительностью заводской жизни.

Помещение литейного цеха не освещалось и не отапливалось. Печка, сделанная из железной бочки и стоявшая посреди цеха, была не в состоянии обогреть огромное помещение и годилась только на то, чтобы печь в ней картошку да отогревать коченеющие руки. Чтобы заформовать деталь, вспоминает ветеран, паренькам-подросткам приходилось долбить мерзлую землю ломом. От беспрерывного ползанья по замерзшему ледяному полу болели колени... Но постепенно жизнь на заводе налаживалась. К концу периода положение на заводе стабилизируется. Завод начинает производить совершенно новый для него вид продукции — двигатели внутреннего сгорания мощностью 6,12 и 18 лошадиных сил, так называемые «червончики» типа «Червонный прогресс». Само собой разумеется, с него не снималась обязанность по производству трубопроводной арматуры, молотилок, конных приводов к ним, ремонту сельхозмашин.

В 1947 году все цеха перешли на хозрасчет. Но движению вперед мешала слабая энерговооруженность. Начали возводить электростанцию. В 1951 году заводская электростанция освещала половину города.

В первые годы после войны жизнь в Елабуге входила в мирное русло: постепенно возвращались с фронта мужчины, город обустраивался, сельские поселения окрест продолжали выращивать хлеб — теперь уже не фронту, а чтобы кормить ослабевшее население огромной страны.

Елабуга, начало 1950-х

Людмила Губаева