Александра Лебедева: «Хочется, чтобы в истории Великой Отечественной не было блокады Ленинграда»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 9-я
Александра Лебедева родилась в Дрездене, в семье военного. Карьеру начала в авиакомпании «Люфтганза» (Lufthansa) — флагманском авиаперевозчике Германии — с позиции стажера. За 10 лет работы выросла до заместителя регионального менеджера, уже к 2000 году переехав в Казань. В течение нескольких лет работала в международной компании Kelly Services, запустила офис в Казани. В 2010 году перешла в компанию Lindstrоm, после ряда «шагов» по карьерной лестнице была назначена региональным директором компании. Спустя полтора года после победы в «Лидерах России» приняла предложение о работе от ВЭБ.РФ и переехала в Москву. В рамках спецпроекта «Лидеры Реального времени» она поделилась своими взглядами на историю страны и ее будущее.
Александра Лебедева, управляющий директор ВЭБ.РФ. Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2017—2018 года. На конкурсе представляла Республику Татарстан.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— История не терпит сослагательного наклонения. Хотя, конечно, очень хочется взмахнуть волшебной палочкой и сделать так, чтобы кровавых, тяжелых лет в нашей истории было меньше. А самое главное, чтобы привычка жить в ожидании следующего потрясения ушла, чтобы мы смогли без страха заглядывать в будущее и строить планы далеко вперед. Если говорить про относительно недавнюю историю, то хочется, чтобы в истории Великой Отечественной войны не было долгой и страшной блокады Ленинграда.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Любви много не бывает.
— Позволяй детям набивать шишки.
— Делись с детьми своими мечтами, планами, волнениями и мнением. И слушай их внимательно.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Не знаю. Ради семьи, ради моих близких людей — готова на все. Не могу воспринимать страну как что-то обезличенное, страна — это мы с вами, это наши родители и наши дети.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Родить дочку.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Полет Юрия Гагарина в космос.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Только в случае военных действий.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— «Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Честь имею» Пикуля, «Таинственный остров» Жюля Верна, «Блокадная книга» Адамовича и Гранина, «Мир Софии» Гордера.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Учитывая, что я родилась в Дрездене, в Германии, то я спросила бы, как после объединения Германии живется в городе и с какими проблемами приходится сталкиваться в современной Европе.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Мир без нищеты, бесправия и голода, в котором свободные люди могут развиваться, стремятся к общему процветанию и заботятся о планете.
- Что такое истина для вас?
— Гармония и красота
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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И как интересно взять и убрать этот факт истории?