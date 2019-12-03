«Даже тещам установили» — Рафис Хабибуллин призвал дарить близким на Новый год пожарные извещатели

В МЧС Татарстана объявили всенародную акцию и призвали остерегаться аферистов

В Татарстане в этом году на пожарах погибли 123 человека, из них 11 детей. Чтобы обезопасить население, в республике начали устанавливать пожарные извещатели в домах многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Сегодня на брифинге, где был и корреспондент «Реального времени», начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин объявил о старте всенародной акции по использованию недорогих устройств, уже спасших многие жизни, а также предупредил о мошенниках.

Пожары и погибших учитывают по-новому

Представив данные статистики, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин предупредил, что изменились правила учета пожаров и погибших на них. С 1 января этого года пожаром считается любое возгорание без ущерба и потерпевших. Кроме того, раньше людей, вынесенных из огня, сразу причисляли к спасенным. Теперь, если пострадавшие умирают в больнице в течение 30 суток после трагедии, они считаются погибшими на пожаре.

В 2018 году произошло 2844 пожара, а за 11 месяцев текущего года — 2365, число техногенных пожаров снизилось на 17 процентов. В этом году погибли 123 человека, среди них 11 детей. В прошлом году погибших детей было четверо. В целом за последние пять лет количество пожаров сократилось на 6 процентов, а погибших — почти на 12 процентов. Более половины людей погибли от неосторожного обращения с огнем, более 35 процентов — по причине нарушения правил пользования электроприборами, печами и газовым оборудованием. Детская шалость стала причиной 20 пожаров. Среди погибших в этом году 34 процента пенсионеров и 24 процента безработных.

— Говорю не для того, чтобы оправдываться, а чтобы вы представляли цифры правильно. Не зря назвал вас коллегами и друзьями, без вашего участия решить проблему безопасности населения Татарстана невозможно. Хотя в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения количества пожаров и случаев гибели людей, с наступлением зимы тема пожаров наиболее актуальна, — обратился к журналистам начальник Главного управления МЧС России по РТ.

Рафис Хабибуллин напомнил, что в этом году произошло 15 трагедий, в которых погибли дети. Самый резонансный — случай в Авиастроительном районе Казани, он отнял жизни шестерых человек, в том числе троих детей. На пожаре в Вахитовском районе получили травмы 13 человек, среди которых семеро детей.

«Умные сканеры» воздуха — для безопасности

— Мы долгое время искали формы и методы профилактической работы среди населения, направленные на снижение гибели людей. Изучили иностранный опыт и опыт наших соседей. Пришли к выводу, что самый эффективный способ обезопасить человеческую жизнь — установка автономных пожарных извещателей в частных домовладениях. Причем цена такого устройства — чуть больше 200 рублей, — отметил Рафис Хабибуллин.

Говоря об эффективности прибора, спикер привел пример, как «люди, проходившие мимо соседского дома, услышали звук извещателя и вытащили из горящего здания обездвиженную пожилую женщину — инвалида», так она осталась жива. И таких случаев, когда эти устройства спасали жизни — «по 10—12 человек» за один пожар, много.

Сотрудники МЧС Татарстана обратились за помощью в реализации проекта с установкой извещателей к президенту республики. Правительство Татарстана выделило более 20 млн рублей. На первом этапе программы извещатели установили в 2 тыс. домах неблагополучных семей с детьми, «после того как произошел страшный пожар в Лениногорском районе», где в январе 2016 года в частном доме сгорели пятеро детей и их мать.

На втором этапе устройства появились почти в 1 тыс. домах, где проживают семьи с пятью детьми и более. Также помогли с их установкой 2,5 тыс. семей с четырьмя детьми и почти 1700 инвалидам. Кроме того, извещатели получили около 1300 ветеранов войны и более 10 тыс. пенсионеров старше 70 лет. С начала следующего года запланирован завершающий этап — устройства установят в домах почти 20 тыс. малообеспеченных семей с тремя детьми и детьми-инвалидами. На это правительство РТ снова выделит около 20 млн рублей.

— Эту работу мы начали осенью. Наша инициатива нашла отклик в республике. В 11 тыс. домах татарстанцы установили свыше 23 тыс. извещателей. 7,3 тыс. устройств установили за счет органов местного самоуправления. На прошлой неделе случился пожар в Бугульминском районе, глава сельского поселения в свое время нашел возможность приобрести 70 пожарных извещателей. В результате из четырехквартирного дома спаслись пять человек, в том числе один ребенок, — отметил министр.

«Подари извещатель теще»

— Наше министерство выходит с инициативой о проведении всенародной акции «Установи извещатель — защити своих близких». Сотрудники нашего ведомства взяли обязательства приобрести извещатели для себя и своих близких. Даже тещам уже установили. В системе работают около 10 тыс. человек, правильная акция с нашей стороны, — уверен Рафис Хабибуллин, который попросил бизнес-сообщество поддержать акцию, оказав спонсорскую помощь.

— Недорогой оригинальный подарок на Новый год, теще, — шутливо заметил руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин.

По словам начальника ГУ МЧС России по РТ, данная работа оправдывает себя. На 29 пожарах в Татарстане в 2016 году благодаря оповещению спаслись 75 человек, в том числе 35 детей.

— Нужно довести до татарстанцев, что это не модный тренд, а жизненная необходимость, — подчеркнул Рафис Хабибуллин, правда, предостерег — кампанией по продвижению пожарных извещателей воспользовались мошенники: цена прибора — от силы 200—300 руб., а аферисты «втюхивают» их доверчивым гражданам по космической цене.

— Как только приступаем к очередному этапу установки датчиков, появляются мошенники, которые предлагают пожилым людям извещатели за 1,5 тыс. и даже за 3 тыс. рублей. Может, они и работающие, но стоят дорого. Кроме сотрудников МЧС устройства устанавливают добровольцы. У тех, кто предлагает извещатель, должны быть удостоверения. В противном случае набирайте «02» или телефон службы МЧС. Дежурные пояснят, у них имеются сведения, кто из сотрудников и на каких участках работает, — проинструктировал спикер.

На елку с пожарными

Рафис Хабибуллин рассказал, что его ведомство взяло на жесткий контроль состояние сел в республике, где «почему-то стали меньше обращать внимание на уборку мусора, сухой травы. Приходится постоянно наказывать — никуда не денешься: некоторые населенные пункты заросли бурьяном, жилых домов не видно». Очистили от сушняка более 2,3 тыс. сел. Планируется до 2020 года проложить 213 км водопроводов, построить 42 водонапорных башен, пробурить 35 артезианских скважин.

Всего в республике 37,3 тыс. источников наружного противопожарного водоснабжения. В этом году в рамках программы по обеспечению населения РТ услугами водоснабжения и водоотведения на 2014—2020 годы и в результате самообложения граждан дополнительно приобрели более 1,3 тыс. пожарных гидрантов, соорудили 32 водонапорные башни. «У нас эти программы работают. Недавно показывали по телеканалу Кукморский район. На меры пожарной безопасности республика направляет посильные деньги. И у граждан есть желание этим заниматься, люди осознают, что меры пожарной безопасности необходимо соблюдать».

С 20 декабря по 8 января в республике вступает в силу особый противопожарный режим. В этот период сотрудники МЧС будут патрулировать населенные пункты. Они применяют санкции за нарушение противопожарного режима, если, например, пиротехнику используют не на специально оборудованной площадке. Все детские праздничные мероприятия пройдут под контролем сотрудников МЧС.