Россия — бронзовая, в «Спартаке» появился новый чемпион мира!

Футболисты-пляжники стали третьими в мире

В Парагвае завершился чемпионат мира по пляжному футболу. Неоднозначно складывавшийся для нашей сборной турнир увенчался завоеванием россиянами бронзовых медалей. Подробности — в материале «Реального времени».

В одном шаге от финала



Матч за третье место с японцами россияне провели как на качелях, впрочем, как и весь чемпионат мира. Надо заметить, что встречались две страшно разочарованные по итогам полуфиналов команды. Японцы были в шаге от выхода в финал, но уступили Португалии в серии пенальти. С россиянами самураи открыли счет, но в течение одной минуты пропустили дважды. Произошло это на восьмой минуте матча, которая не ограничилась двумя голами россиян! Японцы умудрились украсить ее своим голом, а на исходе первого периода Озу Морейра вывел свою команду вперед. Для нас могло служить слабым утешением, что 33-летний бразилец, принявший японское подданство, на данный момент защищает цвета питерского ФК «Сити».

Закончив стартовый период со счетом 3:2 в пользу японцев, команды проводили нерезультативный второй период, который в концовке еще больше огорчил россиян. Японцы провели третий подряд гол, увеличив разрыв в счете. К счастью, тут же россияне сократили разрыв усилиями Федора Земскова, забившего через себя. Автор материала тут же вспомнил, как в середине ноября такой же гол-красавец ударом через себя забивал в Казани Михаил Земсков, отличившийся в игре против нижнекамского «Нефтехимика». В какой-то момент даже показалось, что это один и тот же футболист. Ан нет, даже не родственники…

В размышлениях об этом дождались третьего периода, в котором россияне переломили ход встречи, сравняв счет и забив решающий мяч.

Матч за третье место с японцами россияне провели как на качелях, впрочем, как и весь чемпионат мира

В моменте с «бронзовым» голом надо признать, что нашим сильно повезло, поскольку не лучшим образом сыграл многоопытный голкипер японцев. Но, вспоминая матч с Италией, нужно сказать, что это везение мы выстрадали, постоянно догоняя соперника и борясь с неоднозначным судейством. К примеру, мы пропустили гол с пенальти, в справедливости назначения которого был уверен только главный судья… А на последних секундах встречи просто не повезло — когда все тот же Земсков бил головой, направив мяч в сантиметрах от штанги… Причем любопытно было само появление Земскова у ворот итальянцев, поскольку он выскочил к ним, заменив вратаря на пятого полевого игрока. Поэтому соперники его просто не заметили, позволив бить беспрепятственно.

Вот эти наработки, способность на нестандартные ходы отличали россиян от противников. К примеру, ввод мяча из аута, после которого игрок сам же бросился за мячом. Естественно, соперник не обращал внимания на этот рывок, прекрасно понимая, что россиянин не имеет права трогать такой мяч. А тот бросился на замену, откуда выскочил партнер, подхвативший игровой снаряд и убежавший в контратаку. Казалось бы, простой ход, как и замена вратаря на полевого, но оба раза это смотрелось удивительно для болельщиков и ошарашивало соперников.

Следующий чемпионат мира примет Россия

Поскольку пляжные чемпионаты мира проводятся раз в два года, то следующий пройдет в 2021 году, и примет его Москва. Правда, рассчитывать на пресловутое преимущество своего поля нам не приходится, да и поддержка болельщиков на «пляжке» не столь ощутима, поскольку трибуны не собирают больше тысячи человек. Зато можно сделать ставку на опыт игроков сборной.

Нынешний состав бронзовой команды на четверть состоял из тех футболистов, которые еще в 2011 году выиграли для России первое золото пляжного ЧМ. Спартаковцы Алексей Макаров и Антон Шкарин, Юрий Крашенинников из «Локомотива», Артур Папоротный и Дмитрий Шишин из питерского «Кристалла» — это двукратные чемпионы мира. Еще один питерец Кирилл Романов присоединился к золотой гвардии на следующем чемпионском турнире — 2013. В те годы в российской «пляжке» еще были люди, пришедшие из классического футбола, такие как Александр Филимонов и его менее известные партнеры Андрей Бухлицкий, Егор Еремеев, которые выросли в настолько востребованных игроков в пляжном футболе, что получили приглашения от самой «Барселоны». В тех сборных блистал Илья Леонов, перешедший в пляжку из футзала. Сейчас Бухлицкий и Леонов вошли в тренерско-административный штаб, который бессменно возглавляет в последнее 10-летие Михаил Лихачев. Заметьте, это действительно сборная России и россиян, в отличие от коллег из мини-футбола и теперь уже классического собрата. Из другой страны в сборную призван только Остап Федоров, который родился в Севастополе и детство с молодостью провел на Украине. Остальные все свои, доморощенные, в Саратове, Самаре, Подмосковье, и осевшие сейчас в трех ведущих клубах России — московских «Локомотиве» и «Спартаке» и питерском «Кристалле» (оказывается, в Санкт-Петербурге есть команды, которые не носят название «Зенит).

Нынешний состав бронзовой команды на четверть состоял из тех футболистов, которые еще в 2011 году выиграли для России первое золото пляжного ЧМ

Пусть в российской Суперлиге всего лишь восемь команд, зато она очень конкурентна. Достаточно сказать, что именно в России играет названный выше Озу Морейра, причем его клуб ФК «Сити» не входит в группу лидеров. Лидер португальской сборной Жордан Сантос предыдущий сезон провел в «Спартаке», другой новоиспеченный чемпион мира Маджер ранее играл за «Локомотив». Семь футболистов сборной Белоруссии выступают в нашем чемпионате, включая лидеров команды Олега Гапона и Игоря Бриштеля, которые защищают цвета «Спартака» и питерского «Кристалла» соответственно.

Как менялась наша «пляжка»

Понятно, что именно выходцы из классического футбола были в числе тех, кто первыми начал осваивать его пляжную разновидность. Правда, на стартовом ЧМ-1996 это выглядело очень уж странно. Тогда ворота защищал 45-летний Вячеслав Чанов, в поле вышли 39-летний Николай Васильев, 37-летний Вагиз Хидиятуллин, 33-летний Андрей Калайчев, 31-летний Ренат Атауллин, казавшийся юнцом в этой компании, самым возрастным в которой был 46-летний Андрей Якубик. Песок из половины из них сыпался не только в прямом, но и в переносном смысле, а сам дебют получился противоречивым: обыграв Аргентину, уступили Италии и США, будущим участникам матча за третье место.

Это были реалии тех лет, когда на пляж вышли представители классического футбола, причем зачастую это были звезды прошлого первой величины. Бразильцы Зико, Жуниор, Ромарио, итальянцы Альтобелли, Каузио, француз Кантона, испанец Сетьен, аргентинец Диего Марадона-младший двигали бич-футбол в годы его развития. И Филимонов «прямо сейчас», похоже, закрыл эту историю. Нынешнюю пляжку двигают те, кто изначально пришел в эту разновидность футбола, поиграв максимум на уровне второй лиги, как сделали легенды российского пляжного футбола Бухлицкий, Дмитрий Струтынский, Егор Шайков, которых, кстати, тренировал в сборной страны на этапе ее становления Николай Писарев.

В целом на пляжном футболе достаточно ровный уровень

Так же и во всем мире в пляжном футболе исчезли пришельцы из «классики», что серьезно изменило табель о рангах. В финальной части ЧМ-2019 не было таких сборных, как Англия, Аргентина, Испания, Франция, ранее входивших в элиту бич-футбола. Зато на первый план выдвинулись Таити (двукратный вице-чемпион мира 2015 и 2017 годов), Иран (бронзовый призер ЧМ-2017), та же Япония. В целом на пляжном футболе достаточно ровный уровень. Недаром сборная России даже не стала первой в своей группе, проиграв сборной ОАЭ и уступив из-за этого первое место Сенегалу, который мы хотя и обыграли, но с огромным трудом — 8:7. После чего в четвертьфинале переиграли Бразилию, казалось бы, законодателя мод в пляжном футболе, которая за последние пять ЧМ только раз побеждала в них. Существенное отличие пляжного футбола от классического состоит еще в том, что в нем мало легионеров. Команды, даже африканские, практически полностью состоят из представителей местных чемпионатов. Благодаря общепринятой ставке на собственных футболистов, в пляжном футболе конкурентоспособна не только сборная России, но и ее клубы. «Локомотив» выигрывал клубный чемпионат мира в 2017 году, а «Спартак» стал четвертым по итогам розыгрыша турнира в 2019-м. При этом питерский «Кристалл», победитель двух последних чемпионатов России, не принимал участия в этом турнире. Кстати, питерцев к этим победам приводил Владимир Гаврилов, один из лучших бомбардиров… «Рубина», который блистал в составе казанского клуба в конце 80-х — начале 90-х годов.

