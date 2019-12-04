Стоит ли хранить деньги в банке, если реальная ставка доходности по вкладам 2,3 процента?

Нынешние депозиты приносят больший доход, чем двузначные ставки по вкладам 2015 года, которые съедала инфляция, считают банковские эксперты

Фото: Олег Тихонов

Падение процентных ставок по вкладам до средневзвешенного уровня в 6% годовых — это не временное явление, а долгосрочный курс ЦБ, связанный со стабилизацией инфляции, отмечают эксперты. Свидетельствуют об этом и данные мониторинга Агентства страхования вкладов — за 9 месяцев года 86 из 100 российских банков понизили ставки по вкладам. В результате рублевые вклады, по данным ЦБ, выросли с начала года лишь на 4%, а в октябре — всего на 0,4%, тогда как валютные вклады, наоборот, продолжают идти в рост. Однако уход рублевых вкладчиков в поисках лучших инструментов для сбережений может быть опрометчивым, предупреждает регулятор в беседе с «Реальным временем». По данным ЦБ, реальная доходность по вкладам сейчас выше, чем, например, в январе — феврале 2015 года.

АСВ: прирост рублевых вкладов — 4,1%

Агентство страхования вкладов опубликовало результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках за 9 месяцев этого года. «Большая часть банков — 86 из 100 — понизили ставки», — сообщило АСВ. Средние процентные ставки по рублевым годовым вкладам до 1 млн рублей уменьшились на 0,6 п.п. — с 7,1 до 6,5%. Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по аналогичным вкладам уменьшился на 1,0 п.п. — с 7,1 до 6,1% годовых. Впрочем, это средние значения, а реальные ставки по вкладам были выше.

Несмотря на снижение процентных ставок, АСВ зафиксировало прирост рублевых вкладов с начала года: «Общий объем застрахованных вкладов в банках по состоянию на 1 октября 2019 г. составил 32 948 млрд рублей. Рост с начала года — 4,1%». При этом наибольший прирост — в среднем на 0,5 п.п. показали застрахованные вклады до 1,4 млн рублей. «Доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн рублей увеличилась с 11,9 до 12,4%», — указывает агентство.

Несмотря на снижение процентных ставок, АСВ зафиксировало прирост рублевых вкладов с начала года. Фото Максима Платонова

Гораздо медленнее идет прирост вкладов свыше страховой суммы, что и понятно. «Доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн рублей увеличилась с 10,4 до 10,7%», — констатирует прирост в 0,3% п.п. госкорпорация. Почти не растут доли вкладов от 100 тыс. до 1 млн рублей и свыше 3 млн рублей. Они практически не изменились и составили 36,3% и 32,7% соответственно. Вкладчики с маленькими суммами на депозите — менее 100 тысяч рублей и вовсе уходят — их доля сократилась с 9 до 7,9%.

На этом фоне многие россияне переключились на валютные сбережения, поверив в рост курса доллара. Доля долгосрочных валютных вкладов (на срок свыше 1 года) увеличилась почти на 2 п.п. — с 39,5% на 1 января до 41,2% на 1 октября 2019 г.

Вкладчики испытали «эффект домино»

Очевидно, что замедление активности рублевых вкладчиков связано с падением депозитных ставок, последовавшим за неоднократным снижением ключевой ставки ЦБ в течение года, а апогеем стало октябрьское понижение сразу на 0,5 п.п — до 6,5%. В течение ноября крупнейшие банки начали друг за другом снижать ставки, вызвав эффект домино у остальных коммерческих банков в регионах. Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения во второй декаде ноября опустилась на 0,14 процентного пункта (п.п.), до 6,03% годовых, сообщал ЦБ на прошлой неделе.

По данным АСВ, с начала года средневзвешенная процентная ставка по годовым вкладам размером в 1 млн рублей опустилась с 7,1 до 6,1%. В последующие недели банки наперебой начали «сбивать» ставки, опустив ее до уровня 5,9—6,4%, вместо прежнего коридора 6,25—6,75%, в зависимости от срока вклада. Так, ВТБ снизил в середине ноября ставки всех рублевых депозитов на 0,25—0,45 п.п. Его максимальная ставка упала до 5,93% годовых (по полугодовому дистанционному промовкладу). «Россельхозбанк» дважды снизил ставки базовых вкладов на 0,3—0,5 п.п. Максимальная ставка его розничного вклада с учетом акции упала с 7,5 до 7% годовых (вклад на 3 года с начислением дохода в конце срока), без учета — на 0,4 п.п., до 6,8%

По данным Росстата, инфляция составляла в эти годы от 10 до 19% в годовом выражении, тогда как, согласно отчетности на сайте Центробанка, банки привлекали вклады под 7—14% годовых. Фото Андрея Гуцкова / tvc.ru

Подсчитай эффективную ставку доходности сам!

Плавное понижение процентных ставок не означает автоматического ухудшения фактической доходности по вкладам, предупреждают банковские аналитики. По их словам одновременно с этим снижается уровень инфляции в стране, поэтому нужно самому подсчитывать реальную эффективную ставку доходности.

— Когда говорим о доходности по вкладам, нужно опираться на реальную процентную ставку, а не номинальную, по которой выплачивается доход, — советуют специалисты банковской отрасли. — Для расчета реальной ставки нужно скорректировать на инфляцию номинальную процентную ставку, которую банк выплачивает по вкладу.

Такой расчет можно сделать различными способами, например, использовать ожидания по будущей инфляции, прогноз Банка России по инфляции на год вперед или оценки экспертов, но самый простой — это вычесть из номинальной процентной ставки фактическую инфляцию. Если следовать этому подходу, то получается, что те, кто вкладывал на депозиты в 2002—2004 годах, часто получали вообще отрицательную доходность, поскольку именно тогда инфляция развивалась очень быстрыми темпами. По данным Росстата, она составляла в эти годы от 10 до 19% в годовом выражении, тогда как, согласно отчетности на сайте Центробанка, банки привлекали вклады под 7—14% годовых.

Или, скажем, в январе 2015 года банки в среднем предлагали вклады на срок свыше 1 года по ставке 13,1% годовых. А инфляция по стране тогда доходила до 15%, в отдельных регионах — гораздо выше. Подсчитаем реальную доходность в среднем по стране и получим: минус 2,9 процентного пункта.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Вклады приносят положительную реальную доходность, несмотря на снижение номинальных ставок, поясняют эксперты. В сентябре 2019 года, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по долгосрочным вкладам населения в банках составила 6,3% годовых, а инфляция в том же месяце — 4%. Таким образом, реальная доходность по вкладам оценивается в 2,3%.

В сентябре 2019 года, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по долгосрочным вкладам населения в банках составила 6,3% годовых, а инфляция в том же месяце — 4%. Фото cbr.ru

Именно на это ориентируются и в ЦБ, когда строят политику на стабилизацию инфляции — чем стабильнее инфляция, тем понятнее, какой реальный доход мы получим в будущем:

— Нужно учитывать, что за время хранения средств на депозите, меняется и покупательная способность национальной валюты, то есть сколько на нее можно купить товаров. Важно, не сколько вы получили, 100 тысяч рублей или больше, а то, сколько вы можете на них купить. Поэтому важно обращать внимание не на номинальную ставку, а на реальную.

С другой стороны, на уровень ставки должна влиять конкуренция между банками за вкладчиков. Она не дает отдельным банкам диктовать свои условия на рынке, потому что вкладчик всегда имеет возможность сравнить предложения различных банков и выбрать наилучшее для себя.

Депозит — средство сберегать, а не обогащаться

И главное, депозиты — это инструмент, который позволяет поддерживать покупательскую способность сбережений вкладчика с учетом инфляции, но не обогащает его, поясняют аналитики:

— Это такой инструмент, который связан с относительно низким уровнем риска, который позволяет получить некоторый доход. Но есть инструменты с более высокой доходностью, но они связаны с большей степенью риска. Так работает экономическая реальность. Когда выбираются инструменты для сбережения нужно понимать с каким уровнем риска он связан. И такие инструменты будут развиваться, а людям нужно уметь ориентироваться в том, как они формируются и от чего зависит доходность, фиксирована ли она. Это те вопросы, с которыми сталкивается любой человек в России и в других странах, когда он приходит на финансовый рынок и решает куда ему вложить финансовые средства.

Хороший уровень доходности для депозита — 2%

— Инфляция сейчас около 4 процентов, а доходность по депозитам крупнейших банков варьируется в пределах 6 процентов годовых с небольшим. Грубо говоря, реальная ставка около 2 процентов годовых с небольшим, что лучше, чем в предыдущие годы, — оценил Павел Самиев, заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам.

По его мнению, это достаточно хороший уровень доходности, о котором могут мечтать европейские вкладчики: «Обычно реальная ставка за вычетом инфляции около нуля. В ряде европейских стран отрицательные процентные ставки, потому что у них дефляция». Собеседник издания указал, что банки сейчас не заинтересованы в быстром наращивании объемов по вкладам, поскольку сворачивают активность в потребительском кредитовании.

— Важно, что в будущем реальная ставка по вкладам будет снижаться, потому что инфляция останется на том же уровне, а вот депозиты, скорее всего, снизятся еще, — предупреждает Самиев. — А на фоне снижения ставок по депозитам вкладчики начнут искать корпоративные бумаги для вложений, — По ним реальная ставка доходности выше, чем у депозитов. Но по бумагам с двухзначным числом, то есть более 10 процентов, это все-таки риск.

Могут ли облигации федерального займа стать средством для сбережения накоплений граждан? Это госбумаги, а значит риск, по сравнению с корпоративными, ниже. Но здесь нет системы гарантирования, хотя риск по суверенному госдолгу РФ минимален. На самом деле, доходность по ним почти такая же, как по депозитам, заключил эксперт.