Фотомарафон «100-летие ТАССР»: уборка пшеницы в совхозе им. Кирова Атнинского района, 1944 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 105-я

ТАССР с началом войны приобрела огромное значение как тыловой регион: самые важные сельскохозяйственные угодья СССР на западе были утеряны. 47% посевных площадей СССР потерял в 1941 году с белорусскими и украинскими пашнями и с полями Центральной России. Поэтому пришлось выжимать максимум из того, что имелось.

Интенсифицировать сельское хозяйство в Татарстане было очень сложно, особенно с учетом того, что в первые годы войны в республику почти прекратилась поставка тракторов и комбайнов. Большая часть заводов, которые производили сельхозоборудование, в войну или эвакуировались, или переквалифицировались под нужды фронта. 80% тракторов и автомобилей, содержавшихся на балансах колхозов ТАССР, передали для нужд армии.

Но и с той техникой, которая оставалась на селе, были серьезные проблемы. Например, ее было очень сложно ремонтировать. Некоторые колхозы «дружили» с КАИ — в этом вузе была мастерская, где изготавливали детали к комбайнам и тракторам и откуда по деревням и весям республики выезжали техники, чтобы чинить не вовремя заболевших «железных коней».

Многие предприятия отсылали своих сотрудников на сельхозработы. Например, студенты и преподаватели КАИ отправлялись в пригородные колхозы на сев, прополку и уборку урожая с завидной регулярностью.

Коллектив сотрудников КАИ на сельхозработах, 1944. Фото из фондов Музея истории КНИТУ (КАИ)

Проблемы были и с горючим: в 1942 году машинно-тракторные станции ТАССР получили топлива для тракторов только на 56% от уровня 1940 года. Разумеется, лошадьми и быками заменить трактора тоже не получилось: хотя бы потому, что 10% лучших лошадей забрали на фронт, а оставшееся поголовье оставалось под присмотром для гужевой повинности.



Приходилось работать в колхозах и детям: несмотря на то, что декларировалась обязанность детей учиться, школьники в колхозах зарабатывали трудодни, как могли — удельный вес трудодней, записанных на детей и подростков в войну, составлял в республике от 9 до 11% от общего количества.

Правда, в этом не было ничего особенно «криминального»: 13 апреля было принято постановление ЦК ВКП(б) СССР, где предусматривался обязательный минимум трудодней для работников сельского хозяйства. 100—150 трудодней было нормой для взрослого человека (вспомним, что речь идет о сельхозработах, которые идут максимум с конца апреля по начало октября). Подростки 12—16 лет должны были заработать не менее 50 трудодней. При невыполнении без уважительных причин этого минимума колхозники могли быть привлечены к судебной ответственности. Осужденных, как правило, наказывали исправительно-трудовыми работами на срок до 6 месяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25% в пользу колхоза. Кроме того, их считали выбывшими из колхоза и лишали при­усадебного участка.

Сдача зерна государству на ссыпном пункте Высокогорского района ТАССР. 1943 г. Фото из фондов Государственного архива РТ

Людмила Губаева