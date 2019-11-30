Дзюба будет мстить «Спартаку», «Крылья» и «Уфа» — терпеть, а Семин закончит серию «Динамо»

Превью 18-го тура РПЛ

Вот и пришла пора зимнего футбола — самого экстремального вида спорта в России, когда на трибунах остаются только самые стойкие, а у некоторых футболистов становится весьма заметным отпускное настроение. Однако к этой зиме ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что расслабляться раньше времени нельзя никому. За оставшиеся два тура могут поменяться позициями, например, команды, занимающие места с восьмого по пятнадцатое — серединного «болота» в таблице практически нет. Высока плотность и в верхней ее части. «Реальное время» по традиции представляет ключевые матчи предстоящего тура: почему «Спартак» ждет месть в Санкт-Петербурге, закончит ли славную серию «Динамо» Юрий Семин, кто окажется терпеливее в поволжском противостоянии «Уфы» и «Крыльев» и покинет ли кто-то из пары «Ахмат» — «Рубин» зону стыков.

«Зенит» — «Спартак»: Дзюба будет мстить

«Дерби двух столиц», как подают это противостояние маркетологи федерального спортивного телеканала и Премьер-лиги, хронологически оставлено на десерт — оно пройдет лишь воскресным вечером.

Стоит ли объяснять, почему этот матч — по-прежнему главная афиша футбольной России, даже несмотря на проблемы «красно-белых»? Тем не менее СМИ делают все, чтобы накалить атмосферу питерско-московского противостояния еще сильнее. Вот и грешащий не всегда уместными высказываниями петербургский журналист Геннадий Орлов посчитал, что разница в 17 очков между командами означает, что сине-бело-голубые... в 17 раз сильнее «Спартака».

Сомнительное утверждение, но для подливания масла в огонь оно подходит безупречно. «Зенит» первый в таблице, «Спартак» — шестой. С прошлого матча в Москве (1:0 в пользу питерцев) в этом плане не поменялось ничего, вот только теперь красно-белые уже несколько другие, нежели в начале сентября при Олеге Кононове.

«Спартак» при Тедеско в шести матчах пропустил всего два раза, и это безусловно можно считать началом строительства чего-то большего. Фото spartak.com

Доменико Тедеско выстраивает «Спартак» заново, и очевидно, что самый главный критерий для него — это цельность игры команды в обороне. Нет, «Спартак» не стал играть вторым номером или «плясать от печки», но игру команда упростила в пользу надежности. «Спартак» при Тедеско в шести матчах пропустил всего два раза, и это, безусловно, можно считать началом строительства чего-то большего.

С выстраиванием атаки картина выглядит менее убедительно — 7 голов в шести играх, и этого, конечно, мало, чтобы прорываться в лидеры. Например, боевой мощи немцу не хватило в Екатеринбурге. Треугольник Бакаев — Ларсон — Понсе, который наставник сам же и создал, он разбил в пользу Шюррле и поплатился за это — немалое количество моментов осталось нереализованным.

Прогноз «Реального времени»

К игре в Санкт-Петербурге Эсекьель Понсе должен будет отдохнуть после перелетов, связанных с выступлением за сборную, и выйти свежим и заряженным. Но еще более мотивированным будет, конечно же, Артем Дзюба, получивший серьезный удар по самолюбию в Сан-Марино, где его оскорбляли болельщики отечественной сборной. Вся футбольная Россия винит в этом поклонников «Спартака», которые никак не простят Артему скандальные времена в их клубе и не менее скандальный уход из него. И нападающий «Зенита» уже заявил, что для него предстоящий матч — «настоящая война».



Ничья — 2:2

«Крылья Советов» — ФК «Уфа»: терпеть и ждать будут и те, и другие

Откроет же тур любопытное противостояние двух приволжских (если иметь в виду «прописку» Уфы в ПФО) команд в Самаре. И «Крылья Советов», и «Уфа» на сегодняшний день не в лучшей своей форме — ноябрьский отрезок субботним соперникам дался с большим трудом. Самарцы последний раз выигрывали в Премьер-лиге еще 20 октября в Оренбурге, а команда из столицы Башкортостана и того раньше — аж 20 сентября в игре со «Спартаком». С тех пор — тишина и постепенное путешествие вниз в таблице.

В эмоционально более выгодном состоянии сегодня, однако, именно уфимцы, несмотря на более затяжную безвыигрышную серию. Дело в том, что в и так не избалованной большими финансами Самаре в следующем году назревает сокращение бюджета, и многие игроки «Крылышек» наверняка прикидывают, как это может сказаться на их будущем.

«Объем финансирования ПФК «Крылья Советов» из областного бюджета в 2020 году планируется в меньшем объеме, чем в 2019-м. Достичь необходимого баланса возможно за счет большего привлечения внебюджетных средств», — приводит ТАСС заявление регионального правительства.

В эмоционально более выгодном состоянии сегодня уфимцы, несмотря на более затяжную безвыигрышную серию. Фото fcufa.pro

Прогноз «Реального времени»

Есть большая вероятность, что мы увидим усыпляющее зрелище в исполнении команд, выжидающих ошибки друга друга, ведь цена высока — первая победа за последние месяцы. Осторожничать соперники наверняка будут сверх меры.



Ничья — 1:1

«Локомотив» — «Динамо»: закончит ли Семин серию бело-голубых?

Еще одно дерби, уже московское, пройдет в Черкизово, и явного фаворита в нем, в отличие от матча первого круга, выявить не так-то просто.

После ухода в отставку Дмитрия Хохлова и прихода на эту должность Кирилла Новикова «Динамо» забыло, что значит проигрывать. Именно бело-голубые стали причиной снижения сверхплотности в первой пятерке команд. Сначала они обыграли в гостях ЦСКА, затем выиграли у «Рубина», сыграли вничью с «Краснодаром» и победили «Ростов». Для полноты картины осталось отобрать очки у второй команды лиги.

Однако, несмотря на беспроигрышную серию, у «Динамо» остаются проблемы с атакой. По-прежнему не хватает центрального нападающего, способного играть сильнее Рамиля Шейдаева, так что четкой картины игры в передней линии у команды Новикова не видно. И больше одного гола «Динамо» забивает по большим праздникам.

После ухода в отставку Дмитрия Хохлова и прихода на эту должность Кирилла Новикова «Динамо» забыло, что значит проигрывать. Фото fcdin.com

Прогноз «Реального времени»

«Локомотив», который уже утратил все шансы на евровесну, сконцентрируется на внутреннем чемпионате и наверняка направит все силы именно на игру с «Динамо» — отставание от лидирующего «Зенита» составляет уже 5 очков.



Победа «Локомотива» — 2:1

«Ахмат» — «Рубин»: самый осторожный матч тура

Вспомните ли вы хотя бы один случай за последние пять лет, когда «Рубин» и «Ахмат»/«Терек» сыграли огненный или хотя бы более-менее интригующий матч? Созерцание этих игр, как правило, клонило в сон, и заканчивались они чаще всего либо со счетом 1:1 (самый популярный исход), либо минимальной победой одного из клубов. Как это было в конце июля, когда «Рубин», будучи на кураже от удачного старта в сезоне, вырвал-таки победу у команды тогда еще Рашида Рахимова благодаря единственному голу Кьяртанссона.

Поэтому вряд ли болельщикам стоит ожидать искрометного футбола и на этот раз. И «Рубин», и «Ахмат» идут в зоне стыковых матчей и рисковать никто не будет — стороны до последнего будут выжидать ошибки соперника.

Прогноз «Реального времени»

Угроза увольнения и слухи о поиске «Рубином» другого наставника, нависшие над Романом Шароновым, уже не позволяют ему выступать с пламенными речами в соцсетях и на каналах у известных блогеров. Так же как не оставляют права на ошибку и лишний маневр на поле — игра казанцев стала предельно пресной. Хотя иногда она разбавляется яркими отрезками (как это было во втором тайме матча с «Зенитом»), тем не менее голов по-прежнему кот наплакал. Дошло до того, что болельщики после проигранной игры с петербуржцами радовались уже забитому мячу — первому с 5 октября, когда казанцы обыграли на своем поле «Тамбов» 2:1.



Ничья — 0:0