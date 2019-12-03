Радиф Замалиев: «Казанские группировки существовали по понятиям. В Челнах — беспредельничали»

Мастер спорта по рукопашному бою и видеоблогер, не понаслышке знающий о группировках 80—90-х годов, рассказал о возможных причинах осенней волны драк, перестрелок и убийств

Фото: Ринат Назметдинов

Этой осенью Татарстан захлестнула волна подростковой преступности и разборок ОПГ. На прошлой неделе в Челнах скончался 19-летний парень, которого, предположительно, избили во время разборки местных группировок. Это далеко не первый случай, до боли напомнивший татарстанцам времена «казанского феномена». Правда, сегодня на улицы хлынула субкультура АУЕ («Арестанский устав един»), до поры до времени существовавшая большей частью лишь в соцсетях. О причинах осенней волны АУЕ (которая пока не перешла в войну), ее сходстве и отличиях от группировок конца 1980—1990-х годов и возможных методах борьбы с ними, газета «Реальное время» поговорила с мастером спорта СССР по рукопашному бою, экс-главой казанской Федерации рукопашного боя и традиционного карате Радифом Замалиевым, ведущим видеоблог на YouTube с роликами, в том числе и о драках и подростковой преступности Казани в 80—90-е годы, собирающими до миллионов просмотров.

«Все хотят сразу и мгновенно, как Иванушка-дурачок и Емеля на печи»

— Радиф, в интервью «Реальному времени» вы рассказывали об отличии «АУЕ-групп» от группировок 80-х — 90-х, которые появились в результате распада СССР, нищеты. Вы говорили и о том, что нынешняя молодежь аморфная, не уличная, «один раз по башке дадут, и все закончится». До недавнего времени АУЕ-субкультура действительно оставалась в соцсетях, но сегодня она буквально хлынула на челнинские, казанские улицы: участились драки, перестрелки и даже убийства. С чем связана эта осенняя волна АУЕ? «Школьнички» с каникул вернулись?

— Думаю, связано это с ухудшением экономической ситуации. Даже у нас самих были магазинчики, но закрылись — бизнес не идет. А молодежь считает — на стороне можно заработать. Последние 5 лет, по себе могу судить, вся экономика упала. У меня по всем бизнесам на 10 пунктов падение, живу за счет «внутреннего жира», по сути. Люди поэтому озлоблены. Во-вторых, все хотят сразу много денег, кататься на яхте, жить хорошо — все это муссируется в интернете. В парикмахерские мы не можем набрать людей, не идут. Никто не хочет пойти на завод, получать образование. Все хотят сразу и мгновенно, как Иванушка-дурачок и Емеля на печи.

Новое поколение не учится на старых ошибках: застрелили одних, на их место пришли другие, застреленные же опыт передать не могут

«Казанские группировки существовали по понятиям, для челнинских главное было: отнять, отобрать»

— Вы говорили, что 15-, 16-летние последователи этой романтики не понимают, что такое КПЗ, следственный изолятор или колония. Но ведь и в 80-х — 90-х многие не понимали этого, что не мешало расцвету группировок.

— Смотрите, в 90-х годах те же группировки приходили на рынок, пытались наладить свой порядок, налаживали, но тут же приходили новые, всевозможные диаспоры, московские, питерские. Так продолжалось бесконечно. Каждое поколение русских, татарских мужчин, подростков (за исключением евреев) пытается своим лбом в те же двери пройти. Новое поколение не учится на старых ошибках: застрелили одних, на их место пришли другие, застреленные же опыт передать не могут.

Приведу аналогию. Открыли кафе, аренда стоит 100 тысяч рублей, обанкротились. Другая компания заезжает, она считает, что сможет выжить в данных условиях, и тоже умирает. Кроме арендодателей — никто не в прибылях, но каждый считает, что он сможет, что он самый крутой. И так везде. В спорте то же самое. Приходит новичок и пытается сломать самого старшего и сильного. Большинство людей, к сожалению, не делает выводов из чужих ошибок. Люди идут напролом.

Челнинские, кстати, вообще отличались в этом смысле. Казанские группировки существовали по понятиям, а для челнинских главное было: отнять, отобрать. «Воровские» группировки государство как-то пыталось и умело контролировать, управлять на основе понятий, которые еще во времена сталинских лагерей были заложены. В Челнах же и других отдаленных городах, где отсутствовали всяческие принципы, группировки беспредельничали, занимались наркотиками, проституцией, грабежом.

И те, и другие хуже. Но первые, как и АУЕ, могут управляться: подрались, идут на зону, традиция такая, союзная, российская. А «территориальные» — безликие, и их невозможно контролировать

Живут ли АУЕ-шники «по понятиям»? Челнинские — нет…

— В недавнем интервью «Реальному времени» замначальника полиции МВД РТ полковник Павел Серов рассказал об отличиях республики: мол, у нас преступные авторитеты с воровскими традициями изначально не были основополагающими для создания ОПГ, а создавались по территориальному принципу. Но ведь для обычных людей разницы нет: «воры» убивают их детей и дерутся на их детских площадках или нет…. Что хуже: ОПГ воровские или «территориальные», как по-вашему?

— И те, и другие хуже. Но первые, как и АУЕ, могут управляться: подрались, идут на зону, традиция такая, союзная, российская. А «территориальные» — безликие и их невозможно контролировать.

— То есть, вы считаете, АУЕ «живут по понятиям»? Тогда как их можно контролировать?

— Я считаю, «воровские» ОПГ контролировали всегда. Хотя и говорят бывшие сотрудники МВД, что никогда не работали исходя из воровских понятий. На основании любого кодекса, хоть пиратского с «черной меткой», есть возможность разговаривать, есть система. А у обычных бандитов никаких понятий нет: пришли, избили, налетели, без каких-либо оснований.

— Да, но, скажем, если верить следователям и полицейским, те же челнинские АУЕ-ОПГ «Маслята» и «Белята», основанные даже не по территориальному, а по «соцсетевому» принципу, в группе «ВКонтакте», устраивали драки лишь ради «хайпа». Где здесь «понятия»?

— Я и говорю, что в Челнах или в таких казанских районах, как Юдино, Залесный, больше беспредельщиков. Приведу пример: у моей знакомой девушки на стоянке взяли и сняли колеса. Ну как же так, ребята, говорю? «Да пошли вы [нецензурное слово], сняли и сняли», — отвечают. А у «жуликов», живущих по понятиям, есть какая-то порядочность. Если в зонах не будут жить по понятиям, там же хаос начнется. И свои законы зоны они выносят на волю, у них есть система, пусть плохая, но она есть! А у этих нет: «бегемотики» избили «кабанчиков» и так далее.

Фото Максима Платонова

Я думаю, на подростков можно как-то через спорт влиять. Должен быть среди подростков авторитет

Почему подросткам необходимы психолог и «авторитет»

— Как бороться тогда с этими беспредельщиками?

— Внедрять своих людей. В советское время были организации БКД («Боевая комсомольская дружина»), у милиции были свои люди в группировках….

— Но АУЕ-шники же школьники, как вы к ним внедритесь?!

— Может быть, не к ним, а к тем старшим, кто ими управляет. Я еще хочу сказать, что в случае школьников нужны психологи, которые умеют с ними разговаривать. Меня тоже в юности доставляли в милицию после очередной драки — несмотря на то, что мне самому голову пробили — и из-за того, что я не давал им нужных показаний, били. Если бы меня допрашивал психолог, все было бы, наверное, иначе. Даже я бы, если сегодняшних допрашивал, сказал бы подростку, что его не выкинут из школы, техникума, не будут мучить одноклассники. А в моем случае меня просто начали пытать. Конечно, я еще больше «заперся».

— Вот, кстати, и сегодня в полиции говорят, что в отношении молодежных драк основная проблема — родители, и школы не хотят сор из избы выносить, не передают информацию о таких фактах. Как с этим быть?

— Я тоже это наблюдаю. Но родители же тоже самые обычные уборщицы, продавцы хамоватые, они тоже, видимо, жили той же жизнью, их самих в детстве били. Сам видел в челнинском суде родителей обвиняемых, и для родителей как будто ничего не произошло, никто менять ничего не хочет. Подростки их не слушаются, делают, что хотят.

Я думаю, на подростков можно как-то через спорт влиять. Должен быть среди подростков авторитет. Мне очень нравится система Макаренко (советский педагог 20-х — 30-х годов. ЮНЕСКО отнесен к четырем педагогам, определившим способ педагогического мышления в XX веке), да, это та же самая «дедовщина», коллективизация. Но через нее можно детьми управлять. Скажем, я тренировал 15-летних мальчишек, учил рукопашному бою. И для меня большая радость была не в том, что они соревнования какие-то выигрывали, а бросали пить и курить! Для них я был как царь и бог.

В спорте, особенно где учат восточным единоборствам, обязательно на первое место надо ставить воспитание. В некоторых мусульманских группах ученики порой считают, что нельзя поклоны друг другу до земли делать, а я говорю им: надо поклоны друг другу делать из уважения, пожать руку друг другу перед боем

— Но ведь и в конце 80-х в СССР начали открывать различные секции и кружки бокса, рукопашного боя, и как раз туда и ходили члены группировок…

— Да! А почему? Потому что советская школа тренерства была другой: тренеры обучали, но не воспитывали. В спорте, особенно где учат восточным единоборствам, обязательно на первое место надо ставить воспитание. В некоторых мусульманских группах ученики порой считают, что нельзя поклоны друг другу до земли делать, а я говорю им: надо поклоны друг другу делать из уважения, пожать руку друг другу перед боем. Хожу сейчас в секцию по грэпплингу, там духовно-эстетическая обстановка благоухания царит! Нет грубости, нет причинения вреда друг другу. И напротив, в одной секции бокса, смотрю: тренер матерится, на уроках мат-перемат. Как так можно? Причем сами же родители этому аплодируют! У нас мало хороших педагогов сегодня, к сожалению.

Лояльная полиция и слабые законы против продвинутых школьников

— Радиф, многие согласны с тем, что дети сбиваются в группы из-за отсутствия системы воспитания. Некоторые считают, что в школах надо патриотические уроки вводить, другие полагают, что религия, христианство или ислам, может помочь. Вы что думаете?

— У нас много исламских течений, есть и ваххабиты. Но в Татарстане больше распространены ханафиты, самая дружелюбная и миролюбивая «группировка», и все другие исламские «группировки» ее недолюбливают за это. Это, считаю, неплохо: если человек верующий, он никого не изнасилует, не пнет другого, не плюнет в него, не разобьет скамейки. Потому что есть божий закон, согласно которому надо почитать родителей, взрослых.

— В США выясняли в свое время, почему простые американцы и американки бросают все и едут в ИГИЛ. Оказалось, многие свою жизнь считали пустой, были одиноки, сидели в интернете, где их, собственно, и вербовали радикалы. В случае челнинских АУЕ-ОПГ некоторые тоже создавались в интернете от нечего делать и жизненной пустоты. Видите ли вы в этом сходство и проблему?

— Да, вижу. Для многих виртуальная реальность заменяет всю жизнь. У меня самого дети есть: отнимаю у них телефон, начинается истерика. Телевизор дети давно уже не смотрят, не говоря уже про СМИ, все читают в интернете, узнают там же «правду». Мне кажется, с этим уже невозможно бороться. Это стало обыденностью.

Фото Олега Тихонова

У полиции, по-моему, сегодня все больше отнимают рычаги влияния, она становится все лояльнее и лояльнее. Преступники это замечают

— Радиф, подводя черту под нашим разговором, все-таки есть сегодня в Татарстане предпосылки возврата криминала 90-х или нет?

— На мой взгляд, все будет зависеть от нашего законодательства, во-первых. Молодежь сегодня очень умная, продвинутая, из соцсетей знает, что подросткам ничего не будет, поэтому и малолетки начинают распространять наркотики. Считаю, законы надо ужесточать в этом смысле. Или же, во-вторых, полиции работать на опережение. У полиции, по-моему, сегодня все больше отнимают рычаги влияния, она становится все лояльнее и лояльнее. Преступники это замечают.