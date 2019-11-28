«Зенит» в 1/8 финала, «Ливерпуль» — в Лиге Европы?

Расклады перед последним туром ЛЧ

Завершился 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, который подарил нам массу интересных результатов. «Реальное время» выделяет главные матчи лигочемпионского мид-уика.

Довели Палыча до извинений. «Локомотив» провалил матч с «Байером» и всю ЛЧ

«Я извиняюсь за этот матч! Все выглядели очень плохо. Команды не было во втором тайме», — заявил Юрий Семин после игры с «Байером». Атмосфера на пресс-конференции напоминала шоково-похоронную. Только что «Локомотив» провел, возможно, худший матч в сезоне. Хотя начиналось все великолепно.

Напомним, железнодорожники обыграли «Байер» в Германии (2:1) и выходили на ответную встречу в Москве с неким ощущением фаворитизма. Сразу два момента москвичи упустили в дебюте встречи. На 9-й минуте чудом не забил Гжегож Крыховяк: мяч после его удара попал во вратаря гостей Лукаша Градецки, тот не зафиксировал мяч и едва не отправил его в ворота. А уже в ответной атаке — угловой, подача и срезка Рифата Жемалетдинова (0:1).

Это было слишком жестоко для активничавшего «Локомотива». Обе команды играли на встречных курсах — оборона и тех, и других чудила с завидной регулярностью. Антон Миранчук обязан был забивать при выходе один на один; Эдер вышел к воротам, но бил под островатым углом; регулярно нагнетал Алексей Миранчук… С такой игрой «Локомотив», казалось, был обречен забить во втором тайме.

«Локомотив» провел, возможно, худший матч в сезоне. Фото fclm.ru

Но начиная с 46-й минуты игра у «Локо» куда-то исчезла. «Байер» выглядел значительно свежее. С выходом Юлиана Баумгартлингера леверкузенцы зацементировали опорную зону, в то время как атака по-прежнему действовала бодро. Для «Локомотива» все закончилось на 54-й минуте: центрхав Чарльз Арангис сделал наброс, а Свен Бендер слета расстрелял Гильерме (0:2). От такого шока москвичи уже не оправились. Оставшееся время они провели так, что бедному Юрию Палычу пришлось извиняться.

Здорово начавший еврокубковую кампанию «Локомотив» продолжил ее четырьмя поражениями подряд. Именно «Локо» стал первой командой в этой ЛЧ, занявшей последнее место в группе. Выводы по итогам второго подряд лигочемпионского провала будут сделаны серьезные. Семин даже заявил об обновлении команды, и возможно, приличная встряска состава случится уже зимой.

«Мы — «Марсель»... Ой, «Лион». Мы — «Лион». «Зенит» побеждает погрязших в хаосе французов

Нынешний сезон — самый парадоксальный для «Лиона». Команда вынуждена была сменить тренера: вместо невнятного Силвиньо пришел опытный Руди Гарсия, которого болельщики не приняли еще до первого его матча. Истерия усилилась, когда Гарсия оговорился, заявив на пресс-конференции: «Мы — «Марсель»... Ой, «Лион». Мы — «Лион». «Лион» и «Марсель» — два заклятых врага, их отношения едва ли теплее, чем между фанатами «Спартака» и ЦСКА. Фанаты «Марселя» всю первую часть сезона смеются над «Лионом»: пока их команда занимает второе место, «ткачи» барахтаются в районе 10-й строчки Лиги 1.

Лига чемпионов для «Лиона» — как отдушина. Здесь проблем было значительно меньше: второе место, 3 очка отрыва от «Зенита», и в случае победы в Санкт-Петербурге французы гарантировали себе путевку в плей-офф. И надо сказать, в ходе первого тайма «Лион» был в ряде эпизодов близок к тому, чтобы открыть счет. Отличные моменты были у Муссы Дембеле и Бертрана Траоре, но в обоих случаях на высоте оказывался Михаил Кержаков. Питерцы же использовали едва ли не единственную свою возможность: Дуглас Сантос навесил с углового, а Артем Дзюба продавил Марсала и открыл счет.

Питерцы сумели вытерпеть и выдержать осаду «Лиона». Фото fc-zenit.ru

Во втором тайме Магомед Оздоев закрепил преимущество «Зенита» — случилось это на 84-й минуте. Но до этого эпизода хозяева откровенно проваливали второй тайм. «Зенит» подсел, прямо как «Локомотив» в матче с «Байером». Но, в отличие от москвичей, питерцы сумели вытерпеть и выдержать осаду «Лиона».

«Самый напряженный момент игры случился в начале второго тайма. У «Лиона» получился навал, но мы этого ждали. В эти минуты важно было не пропустить», — отметил Михаил Кержаков. Благодаря ему команда Сергея Семака впервые не пропустила в этой Лиге чемпионов (2:0) и перед последним туром вышла на второе место.

Чтобы гарантированно пройти в евровесну (хотя бы — в Лигу Европы), «Зенит» может даже минимально проиграть «Бенфике» в последнем туре. Тогда при равенстве очков питерцы будут выше португальцев по личным встречам (в первом круге «наши» выиграли 3:1).

Как Месси становится ангелом-хранителем Вальверде

В «Барселоне» неспокойно как никогда. После нулевой ничьей со «Славией» главный тренер Эрнесто Вальверде оказался на грани отставки. Однако вето на нее наложил директор клуба Эрик Абидаль, заявивший, что баск отработает минимум до конца сезона. Перед игрой с «Боруссией Д» каталонцы лишь на одно очко опережали немцев и могли потерять первое место в группе. Но когда «Барса» находится на грани провала, ее регулярно выручает лучший футболист мира.

Весь матч Лео Месси показывал несостоятельность дортмундской обороны. Аргентинец отметился забитым голом и двумя голевыми передачами, не оставив «Боруссии» никаких шансов на завоевание хотя бы одного очка (3:1). Месси досрочно вывел проблемную «Барселону» в плей-офф ЛЧ.

Аргентинец отметился забитым голом и двумя голевыми передачами, не оставив «Боруссии» никаких шансов на завоевание хотя бы одного очка (3:1). Фото facebook.com/fcbarcelona

За второе место в группе F поспорят «Интер» и «Боруссия». Немцы встречаются с аутсайдером «Славией», а миланцы — с немотивированной «Барсой». Шансы при таких раскладах представляются как 60 на 40 в пользу дортмундцев, тем более что у них будет дополнительная мотивация. По информации немецких журналистов, в случае невыхода в плей-офф ЛЧ из «Боруссии» будет уволен тренер Люсьен Фавр.

«Ливерпуль» в Лиге Европы — как вам такое?

«Ливерпуль» может продолжить свой еврокубковый путь в Лиге Европы. И это не шутка! Англичане могли вчера снять все вопросы — достаточно было победить «Наполи», в котором сейчас царит внутриклубный хаос.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис велел своим игрокам закрыться на базе, но те открыто проигнорировали приказ, и теперь он приостановил выплату зарплаты. Долгое время «Наполи» вообще лидировал в счете. От конфуза «Ливерпуль» спасли не Мохаммед Салах и не Фирмино с Мане, а Деян Ловрен. Хорватский защитник вырвал ничью для своей команды после паса Джеймса Милнера (1:1).

В параллельном матче «РБ Зальцбург» разбил «Генк» (4:1), а это значит, что все теперь решится в матче «Зальцбурга» и «Ливерпуля» в Австрии. В случае поражения (и победы итальянцев над «Генком») действующие победители ЛЧ отправятся в Лигу Европы, а в 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут «РБ Зальцбург» и «Наполи».