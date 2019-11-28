Борис Менделевич: «Ни в одном языке мира, кроме русского, нет слова «отмучился»

Парламентарий от Татарстана — о паллиативной помощи, бесплатной вакцинации, федеральных миллиардах в бюджет Татарстана и об итогах своего первого года работы в Госдуме

Сегодня исполняется год с того момента, как Борис Менделевич стал депутатом Госдумы от Татарстана. В своей колонке, написанной специально для «Реального времени», он рассказывает о том, как прошел этот год, что сделано для родной республики и какие инициативы депутата в думском комитете по охране здоровья станут основой для новых законов.

С чего все начиналось?

Ровно год назад, 28 ноября, мне был передан вакантный мандат депутата Госдумы. И, так как я доктор, врач-психиатр по образованию, с достаточным опытом работы в отрасли, то меня утвердили членом комитета Госдумы по охране здоровья.

Был у меня опыт работы в органах власти и до депутатства: в Администрации президента РФ и Кабинете министров РТ. Но в Госдуме, конечно же, есть свои особенности. Главная среди них — возможность вместе с людьми преобразовать разные сферы жизни, основываясь на предложениях, отзывах, а также критике. Общаясь с жителями из разных уголков России и даже стран СНГ, встречаясь с ними, изучая вопросы, готовя ответы, мы действительно делаем мир вокруг нас лучше. Я всегда говорил, что миром движут активные. А в век цифровых технологий это доступно абсолютно каждому!

Первое выступление в Госдуме. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Но не будь я депутатом, вряд ли бы услышал столько о тех острых актуальных проблемах, которые беспокоят людей, и увидел столько эффективных, практических и действительно работающих идей.

По сравнению с моими коллегами, времени на раскачку у меня было гораздо меньше, поэтому я сразу же с головой окунулся в работу. Вместе с командой придумали и реализуем в жизнь наш лозунг «Пятилетка за 3 года», и вот в чем его суть: за оставшееся время работы седьмого созыва мне надо постараться сделать то, что другие депутаты делают за целый созыв (то есть за 5 лет). Задача, конечно же, тяжелая, но, в том числе с вашей помощью, — вполне достижимая.

Законопроект о бесплатной вакцинации

Конечно же, дискуссии — это хорошо. Но я уверен, что людям нужен результат. За минувший год я стал инициатором и соавтором 36 законопроектов.

Из самого актуального: буквально на прошлой неделе мы с коллегами внесли в Госдуму законопроект по иммунопрофилактике — так называемый «закон о бесплатной вакцинации». Эта инициатива позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сейчас, по действующему законодательству, проводить вакцинацию по ОМС (то есть бесплатно для населения) могут исключительно организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. И получается, что пациенты, которые прикреплены, например, к ведомственным учреждениям (к поликлинике РЖД или другим подобным) вынуждены за прививкой идти в другие поликлиники. Если законопроект будет принят, эта проблема снимется.

Важно, что сама эта инициатива поступила от татарстанцев. В Казани я каждый месяц принимаю граждан. Во время одного из таких приемов ко мне обратились руководители нескольких ведомственных клиник и рассказали о том, что прикрепленные к ним и лечащиеся у них пациенты за вакцинацией вынуждены ехать в другие поликлиники, а у негосударственных, в том числе и ведомственных медучреждений, буквально связаны руки. Я направил свое предложение в Минздрав России и там инициативу поддержали. Сейчас документ уже на рассмотрении в Госдуме.

Обязательное страхование профессиональной ответственности медработников

Еще одна идея, которую я планирую разработать и реализовать — это законопроект об обязательном страховании профессиональной ответственности медработников. Суть в том, что сейчас любые конфликтные ситуации, возникшие в ходе оказания медпомощи, ложатся на плечи врачей. При этом во всем цивилизованном мире работа с претензиями пациентов возложена на страховые компании. И это устраивает всех — и больных, и медиков.

При этом с течением времени становится все больше объективных причин для появления так называемых врачебных ошибок. Ведь работа современного врача постоянно усложняется, появляются новые болезни, новые технологии, растет резистентность к лекарствам. Поэтому обязательное страхование профессиональной ответственности — острая необходимость: оно позволит защитить медиков в правовом и социальном плане.

Мы видим, что с каждом годом растет внимание правоохранительных органов к работе врачей. По информации Следственного комитета РФ, в 2018 году было зарегистрировано около 6 600 заявлений, по которым заведено 2 229 уголовных дел. И с каждым годом их число увеличивается. Мы, медики, очень обеспокоены этим фактом.

На мой взгляд, важно, чтобы, принимая серьезные, судьбоносные для пациента решения, врач думал только о спасении жизни больного и не боялся брать ответственность и риск на себя. Система страхования врачей в пилотном режиме уже работает в ряде регионов и показала свою эффективность: почти 95% дел разрешаются на досудебной стадии благодаря тому, что все переговоры с пациентом берет на себя страховая компания.

Но и здесь не должно быть перекосов. Если медработник действительно виновен, то он обязательно должен понести наказание. Пока эта инициатива только на стадии подготовки. Я планирую создать рабочую группу и довести эту идею до конца.

На заседаниях рабочей группы по мониторингу нацпроектов обсуждаем особенности реализации на местах и возникающие проблемы. Фото: пресс-служба комитета Госдумы по охране здоровья

Нацпроект «Здравоохранение» — драйвер развития отечественной медицины

Если говорить о проектной деятельности, то в думском комитете по охране здоровья я возглавляю рабочую группу по законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального проекта «Здравоохранение». Сегодня этот нацпроект — драйвер развития всей отечественной медицины. Работа нашей группы заключается в том, что мы следим за всеми аспектами реализации нацпроекта. Каждый месяц мы обсуждаем его промежуточные итоги с представителями федеральных и региональных властей, муниципалитетов, со специалистами отрасли, активистами, общественниками. По результатам каждой такой встречи принимается решение, которое и направляется в соответствующие министерства, ведомства и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Еще я работаю в группе контроля президиума Генсовета партии «Единая Россия» за исполнением нацпроектов. Этот вопрос частично пересекается с комитетским, но здесь мы вместе с членами партии выезжаем непосредственно в регионы и уже там, на местах, изучаем особенности реализации нацпроекта.

До конца года — 11 миллиардов в бюджет Татарстана

Депутаты от республики закреплены за соответствующими целевыми и государственными программами, чтобы привлечь как можно больше федеральных средств в экономику Татарстана. Я возглавляю рабочую группу по здравоохранению, и до конца года наша группа должна привлечь в бюджет Татарстана 11 млрд рублей. На них в том числе планируется закупить оборудование в первичное звено. А это значит, что в наших поликлиниках появятся новые аппараты УЗИ, ЭКГ и другая такая важная и нужная техника нового поколения.

Этой осенью мы провели в родном Татарстане несколько мероприятий с депутатами, отвечающими в Госдуме за здравоохранение. Например, делегация комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем Дмитрием Морозовым познакомилась с обновленными республиканскими поликлиниками.

А еще мы вместе с Минздравом РТ и Госсоветом РТ организовали в Казани обсуждение того, как идет совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи на территории ПФО. Также мы провели заседание Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям — это очень актуальный вопрос. И здесь действительно все было без купюр: наболевшие проблемы озвучивались в очень понятной, а порой даже резкой форме!



Помимо прочего, я работаю председателем Общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» в Республике Татарстан. На этом посту вместе с коллегами мы проводим очень большую работу, в том числе по социальной диагностике. Например, мы провели большие слушания по очень актуальной на сегодняшний день теме — паллиативной помощи. Это очень важное направление работы.

Напомню, в начале года Госдума приняла закон о паллиативной помощи. В нем определяются задачи и распределяются обязанности министерств и ведомств по этому направлению. Тема очень тяжелая, но в то же время очень нужная. Эмоциональная нагрузка, которую я испытываю при ее обсуждении, описывается одной фразой, которую я услышал как-то на парламентских слушаниях и которая меня сильно впечатлила: «Ни в одном языке мира, кроме русского, нет слова «отмучился». И вот мы обязаны сделать все для того, чтобы наши люди, перед тем как уйти из жизни, не испытывали боли и страданий!

С легендарным Владимиром Вавиловым обсуждаем особенности реализации Закона о паллиативной помощи

Давайте спорить, размышлять и вместе искать истину!

Отдельный и, наверное, самый главный пласт работы — это прием граждан. Для меня стало откровением, что ко мне больше всего обращаются не с просьбами о помощи (хотя и это тоже есть), а в первую очередь — с предложениями о том, как изменить ту или иную сферу нашей жизни, чтобы она стала лучше! Один из приемов уже вылился в законопроект о бесплатной вакцинации, о котором я рассказывал выше. Есть ряд решений, которые готовятся. К сожалению, не смогу раскрыть каждый, потому что, как правило, это личные истории. Но яркими и действительно интересными проектами обязательно поделюсь с «Реальным временем», когда можно будет снять с них завесу тайны.

Пользуясь возможностью, обращаюсь ко всем читателям «Реального времени»: я открыт к конструктивному диалогу! Важно, что наше общение не ограничено форматом приемов граждан. Современные технологии, те же соцсети, позволяют быть онлайн чуть ли не 24/7: и здесь мы спорим, размышляем, ищем истину…

Например, есть законопроект о повышении минимального возраста продажи крепкого (выше 16,5%) алкоголя до 21 года. Лично я двояко отношусь к этой инициативе. Конечно, есть страны, где алкоголь вообще запрещен или имеет возрастные ограничения при продаже, но есть ряд стран, где вообще нет таких рамок. При этом на объемы потребления спиртного и, самое главное, на уровень алкоголизации населения, судя по статистике, запрет или разрешение не сильно влияют. Обсуждая эту тему, один из подписчиков в соцсетях задал мне вопрос: «Почему идти в армию и держать оружие с 18 лет можно, а покупать спиртное — нет?» И лично я не нашел аргументации. На мой взгляд, эффективнее сработали бы не запреты, а профилактическая работа и воспитание, особенно в семье.

Встречи с населением — главный пласт работы

Важных тем и вопросов много. Поэтому я обращаюсь к вам, дорогие читатели «Реального времени». Пишите мне, делитесь размышлениями и предложениями. Обсудим вместе!

Ваш депутат Менделевич

