Как «могучий татарин» Ройзмана столицу России в Сибирь переносить будет

Рафис Шарафиев предлагает перенести федеральный центр на Север, создает для этого партию и будет раскулачивать олигархов

Фото: предоставлено Рафисом Шарафиевым

Столица России должна быть там, где сейчас плохо, считает «могучий мужик из Казани», как его назвал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. На днях он сообщил о «татарине с чувством юмора», который приходил к нему с предложением перенести столицу России из Москвы на Север. Бывший глава Екатеринбурга поддержал инициативу. Корреспонденты «Реального времени» нашли активиста в Казани — им оказался Рафис Шарафиев, который работает техником в казанском аэропорту. В интервью нашему корреспонденту урбанист-мечтатель рассказал, какие города видит в качестве федерального центра, как привлечет к своему проекту олигархов и почему не предлагает перенести столицу России в Казань.

«С каждого олигарха можно взять по миллиарду долларов»

— Как вы пришли к мысли о переносе столицы из Москвы в другой город?

— Я патриот, очень интересуюсь российской политикой. Идея давно уже созрела. Когда со стороны наблюдаешь за происходящим в стране, думаешь, почему наши чиновники не могут сами созреть до этого. Например, мы видим наплыв народа в сторону Москвы. Летом я слышал, что в Подмосковье можно купить квартиру за 1,5 млн рублей — это вообще не цена. В то же время наш президент раздает на Дальнем Востоке гектары, чтобы там оставались люди. А зачем им там оставаться, когда под Москвой можно купить квартиру за 1,5 млн рублей? Значит, в Подмосковье все будет скапливаться. Там уже создается своеобразное государство в государстве — Московия, и это признают уже все. В сравнении с прошлым годом количество пешеходов в Москве выросло в три раза. На прошлой неделе я был в Москве: было 8 часов вечера, а там длинные автомобильные пробки. Зачем народу ехать на машине по 2 часа на работу и с работы? Они уже пешком ходят. Москва скоро лопнет. Москвичи теперь не знают, что делать. И Собянин здесь не при чем. Просто все стремятся туда за большой зарплатой, там созданы все условия. Все это понимают. Не нужно раздавать земли, надо перенаправить народ в Сибирь. Все эти дорожные кольца, как Садовое, МКАД, нужно создать вокруг Сургута. Нужно там рубить лес и создавать столицу. Пусть она называется Новой Москвой.

— То есть вы предлагаете перенести столицу в Сургут?

— Это я вам примерно говорю. Предложений было много. Кто-то говорит Новосибирск, Тюмень, Бийск, маленькие города, но больше всего — за Красноярск. Если посмотреть километраж от Калининграда до Камчатки, то практически посередине окажется Красноярск. Это может быть другой город. В нем должно жить максимум 2 млн человек, больше не надо, иначе превратится в очередную Москву. Мне за 2 дня пришло 200 писем — много предложений, народ эту идею поддерживает, все за! Поддерживает 50 процентов (перенос столицы, — прим. ред.), 40 процентов относится скептически, 10 процентов категорически против.

Фото nesiditsa.ru

Москва скоро лопнет. Москвичи теперь не знают, что делать. И Собянин здесь не при чем. Просто все стремятся туда за большой зарплатой, там созданы все условия. Он все это понимает. Не нужно раздавать земли, надо перенаправить народ в Сибирь. Все эти дорожные кольца, как Садовое, МКАД, нужно создать вокруг Сургута. Нужно там рубить лес и создавать столицу. Пусть она называется Новой Москвой

— Сразу возникает вопрос: «Где деньги, Зин?» Как финансово будет решаться такая идея?

— Проще простого. Если Госдума решит, что надо этим заниматься, сразу пойдет информация. Половина народа, который ехал в Москву, уже туда не пойдет. Не надо будет развивать Москву такими темпами. Каждый год там сдается по шесть станций метро. К 2024 году они должны построить 18 мостов! Представляете, какие это колоссальные деньги? На следующий год запланирован бюджет Москвы в 2,6 трлн рублей. Но невозможно так развивать Москву бесконечно, надо о будущем страны думать.

Что касается денег. Есть наши 23 олигарха — я не будут называть их фамилии, их и так все знают, они все есть в «Форбсах». С каждого можно взять по миллиарду долларов на новую столицу. А потом перед президентским дворцом мы им живьем поставим памятники. Всему российскому народу мы будем рассказывать, как они помогают столице. Пусть они немножко реабилитируются перед гражданами. И Сечин, и Миллер под этим подпишутся. Их увековечат в истории. А просто так им никто памятник не поставит.

— Наверное, им это не очень-то надо?

— Ну если только сам себе воздвигнет. А тут ему народ и государство поставят — это уже другое дело. И о нем будут все рассказывать, в том числе «Реальное время»: Игорь Иванович Сечин отстегнул миллиард на строительство новой столицы. У народа к ним отношение будет лучше. Олигархи ничего не потеряют от этого миллиарда, они этого даже не заметят. И народ на это пойдет — дадут заем под 20 процентов, а потом через 10 лет им вернут, когда экономика заработает. Деньги найти можно, было бы желание соответствующих органов. Почему у нас пустует тайга? Почему она должна просто так гореть? Там надо строить новые города.

«Столица должна быть там, где сейчас плохо»

— Думаете, комфортно жить в Сибири?

— Ну да, там холодно, неуютно, там комары. Но в эту новую столицу приедут работать только патриоты-профессионалы. Там случайных людей, случайных депутатов, случайных министров, случайных президентов не будет. В Москве 50 процентов людей вообще фактически не работают, просто сидят на теплых местах.

— У вас есть какая-то последовательная программа по переносу столицы?

— Для этого как минимум нужно создать партию, зарегистрировать и назвать, например, «Новая столица России» и с ней пойти на выборы в Госдуму. Это не оппозиция. Я не призываю выводить народ на улицы против Путина. Путина я сам долгое время поддерживал, всегда за него голосовал, пока не ввели повышение пенсионного возраста. Наверное, есть хорошие люди и в «Единой России», но им не дают работать. У нас много патриотов. Это не оппозиция, это экономически выгодный демографический проект. Им рано или поздно будут заниматься. Через 5—10 лет все сами к этому придут.

Фото Максима Платонова

Столица должна быть там, где сейчас плохо, где почти ничего нет. У нас и так очень хорошо в Казани. Я здесь живу, нам здесь приятно находиться, не нужна тут столица. Нас вообще не надо трогать

— Рафис Эдуардович, вы ведь сами живете в Казани. Может быть, логичнее перенести столицу в Татарстан, где есть инфраструктура, да и ближе к географическому центру?

— Столица должна быть там, где сейчас плохо, где почти ничего нет. У нас и так очень хорошо в Казани. Я здесь живу, нам здесь приятно находиться, не нужна тут столица. Нас вообще не надо трогать. Казань на этот статус не тянет. Столица должна быть где-то поближе к Тюмени.

Нужно собрать ученых — географов, градостроителей, чтоб с экспертами решить, где лучше строить. У нас много хороших ученых, все это — вопрос времени. Дай задание — они все сделают. Это вопрос в свое время поднимал ученый Юрий Крупнов (председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, глава «Движения развития», автор «Доктрины размосквичивания», — прим. ред.), но пока я с ним его не обсуждал.

Половина москвичей против переноса столицы, они боятся потерять столичный статус. Но они тоже будут довольны. Сейчас туда едут все эмигранты, все случайные элементы. Теперь вся Россия в Москве, там ходить невозможно. Террористу там очень просто устроить теракт. Я звоню москвичам, которые, казалось бы, живут в Москве. Одни оказываются на Канарах, Багамах, Сейшелах. Самих москвичей там практически нет, убежали уже: они не хотят видеть россиян. Многие просто сдают квартиры, получают за это деньги и уезжают за границу. Москвичи живут с другим менталитетом, другим мышлением. Мы пришли к тому, что Москва — это уже другое государство.

«Я предложил радикальный вариант — рубим лес и копаем фундамент»

— Вашу идею поддержал Евгений Ройзман?

— Он поддержал ее. Он воспринимается как оппозиционер. И он меня озадачил: «Давай создавай партию, зарегистрируй ее». Сейчас я этим занялся. Чтоб создать эту партию, я должен в 43 регионах собрать по два человека, встретиться с ними, провести учредительный съезд и зарегистрировать партию. Но я один бы, наверное, не смог сделать. А Ройзман смог бы. Я ему говорю: «Пускай мне в эфире «Эха Москвы» зададут все эти вопросы, даже самые провокационные, я бы на них ответил».

— То есть создать партию — идея Ройзмана?

— Идея моя. А как по-другому? В Госдуму нужно идти партии. Поэтому нужно создать «Новую столицу России» как политическую силу в парламенте. Сокращенно — НСР — как новые эсеры. Как Ройзман сказал, это «неумышленная оппозиция». Нет у нас мысли идти против кого-то. Нам бы просто перенести столицу, чтоб там были органы власти (президент, Госдума, правительство), Центробанк, чтоб все деньги крутились в Сибири. И все туда потянутся.

Фото youtube.com

Ройзман меня озадачил: «Давай создавай партию, зарегистрируй ее». Сейчас я этим занялся. Чтоб создать эту партию, я должен в 43 регионах собрать по два человека, встретиться с ними, провести учредительный съезд и зарегистрировать партию. Но я один бы, наверное, не смог сделать

— Не проще ли наделить столичными полномочиями ряд других городов России?

— Наверное, можно. Если решится вопрос с наплывом народа, то можно. Следует рассматривать разные варианты. Я предложил радикальный вариант — рубим лес и копаем фундамент. А то Сибири много, леса горят. Мы загоняем туда рабочих — появляются рабочие места. Все это будет на пользу стране. Заработает экономика. Должны быть построены высокоскоростные магистрали — как в Японии и Китае. Если сегодня денег не хватает на это, завтра хватит.

«Следком — в Грозный, Прокуратуру — в Махачкалу, Минобороны — в Крым»

— Поддерживаете ли вы лозунг: «Хватит кормить Москву»?

— Конечно. Собянин говорит: «Мы сами зарабатываем деньги и за свой счет развиваемся». Но на самом деле все далеко не так. Он зарабатывает тем, что у него все таджики работают, он зарабатывает своими брусчатками. К тому же предприятия в регионах теперь принадлежат фирмам из Москвы. Надо чисто экономическими и демографическими доводами крыть любые возражения.

Никуда не денутся эти Гранатовые палаты, где встречается Путин с иностранцами. Он так же может встречать Трампа в Москве, Эрдогана — в Сочи, Си Цзиньпина — на Дальнем Востоке. Москва с красивым Кремлем останется исторической столицей. А условный Сургут будет рабочей столицей. Там холодно, ты только работаешь и ни о чем больше не думаешь: ни о Барвихе, ни о какой недвижимости в Москве. Ты будешь думать о Родине.

— Но у нас и так есть официально вторая столица — Санкт-Петербург со своими столичными полномочиями…

— Это все для показухи. У меня много идей. У нас где вообще бардак?

— Бардак, говорят, в голове.

— В голове — ну это понятно. На Кавказе, например, высокая преступность. Почему бы не сделать Следственный комитет в Грозном, Прокуратуру — в Махачкале, Министерство обороны — в Крыму. Где у нас наблюдается преступность, туда нужно поставить силовые структуры — пускай там на месте и решают вопросы. А то сидят у себя в Москве. Зачем им всем находиться в одном месте? Сейчас есть электронные средства информации. Пусть общаются, а не собираются в одном городе за одним столом.

— Но живое заседание заметно отличается от онлайн-конференции. И эффект совершенно другой.

— Согласен. Там, где культура — слабое место, туда нужно отправить министра культуры, пускай оттуда работает. Но это уже второй этап, не имеет отношения к столице. Всех надо держать в тонусе (в хорошем смысле слова). Если надо собраться — есть самолеты, современные аэропорты.

Если не получится собрать партию, попробую написать Путину. На прием к нему ведь не попадешь. Шойгу ему что-то подобное предлагал. Пускай Собянин поднимет новую столицу. Когда деньги потекут, легко будет поднимать.

Фото grozny-inform.ru

Почему бы не сделать Следственный комитет — в Грозном, Прокуратуру — в Махачкале, Министерство обороны — в Крыму. Где у нас наблюдается преступность, туда нужно поставить силовые структуры — пускай там на месте и решают вопросы. А то сидят у себя в Москве

— Скажите, как пришла мысль пойти к Ройзману со своей идеей?

— До Крупнова я не дозвонился. Ройзман тоже мне говорил сначала: «Напиши в «Фейсбуке», что предлагаешь». А я отвечаю: «Евгений Вадимович, у меня не получится. Пишу я плохо, я татарин. Не так все объясню, а с глазу на глаз все объясню». Когда я первый раз собирался к нему ехать, он еще был мэром Екатеринбурга. Полтора года назад я к нему собирался. Но в итоге поехал. Я уже не знаю, успеваем ли мы к выборам в 2021 году что-нибудь организовать. Ройзман сам живет в центре России, на Урале. Ройзман, молодец, уже подчеркивает: «Москва и вся Россия», словно два государства. Москва так и будет расти в геометрической прогрессии — по уровню жизни, по количеству народа, это неконтролируемый процесс.

«Все на работе за мои идеи, но одновременно скептически относятся»

— Рафис Эдуардович, хотелось бы, чтоб вы немного рассказали о себе. Где вы трудитесь?

— Работаю в казанском аэропорту техником по радиолокации и радионавигации.

— Обсуждали свои идеи с коллегами на работе?

— Конечно. Все за, но одновременно скептически относятся к ним — говорят, что бесполезно.

— А ваше руководство в курсе?

— У нас организация называется «Татаэронавигация». Мы отвечаем за воздух, за управление воздушным движением (диспетчеры). А что я им буду объяснять? Им-то зачем. А если бы объяснял, то, скорее всего, тоже были бы за, но говорили, что все это бесполезно.

Фото предоставлено Рафисом Шарафиевым

Меня нет ни в «Фейсбуке», ни еще где-то в социальных сетях, нет ни «Твиттера», ни «ВотсАппа», ни «Инстаграма». Только почта

— Кстати, казанский аэропорт получил имя Габдуллы Тукая. Вам нравится такое наименование?

— Я не участвовал в голосовании. Если бы у нас было два-три аэропорта в городе, может быть, и правильно называть, чтоб не путаться. С точки зрения туризма, может быть, это оправдано. Тукая как поэта очень уважаю. Отношение среднее: не радовался переименованию и не горевал.

— Сколько вам сейчас лет?

— 52 года. На пенсию пойду в 65 лет. Но у нас многие не доживают до этого возраста. Вообще, если люди не доживают до пенсии, надо отдавать ее детям. То, что с них государство вычитало, с родителей, долгие годы.

— Ведете блоги, представлены ли в соцсетях?

— Нет. Меня нет ни в «Фейсбуке», ни еще где-то в социальных сетях, нет ни «Твиттера», ни «ВотсАппа», ни «Инстаграма». Только почта.